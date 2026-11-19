JawaPos.com – Pengalaman masa kecil memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang ketika beranjak dewasa. Salah satu pengalaman yang mungkin meninggalkan pengaruh emosional cukup besar adalah kebiasaan orang tua membandingkan anak dengan saudara kandungnya. Ucapan seperti membandingkan prestasi, kemampuan, atau sikap anak dengan kakak maupun adiknya terkadang dianggap sebagai bentuk motivasi. Padahal, jika dilakukan berulang kali, kebiasaan tersebut bisa membuat anak merasa dirinya kurang berharga dan selalu dituntut menjadi seperti orang lain. Dampaknya tidak selalu terlihat ketika anak masih kecil. Seiring bertambahnya usia, pengalaman tersebut dapat memengaruhi rasa percaya diri, cara menghadapi kritik, hingga kemampuan membangun hubungan sosial. Dilansir dari Geediting, ada tujuh perilaku yang berpotensi muncul pada orang dewasa yang semasa kecilnya sering dibandingkan dengan saudara kandung. Berikut sejumlah perilaku yang perlu dikenali agar pengaruh pengalaman masa lalu dapat dipahami dengan lebih baik. 1. Selalu Merasa Hasil yang Dicapai Belum Cukup Orang yang sejak kecil kerap dibandingkan dengan saudaranya bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa pencapaian mereka belum pernah benar-benar memuaskan. Meskipun sudah berusaha keras, mereka sering merasa masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Akibatnya, standar terhadap diri sendiri menjadi sangat tinggi dan sulit memberikan ruang untuk melakukan kesalahan. Kondisi ini dapat terlihat melalui sikap perfeksionis, seperti terlalu memikirkan hasil pekerjaan, takut mengecewakan orang lain, serta terus berusaha mendapatkan pengakuan. Mereka terkadang lebih sibuk membuktikan kemampuan kepada orang lain daripada menikmati pencapaian yang sudah diraih. 2. Sering Meragukan Kemampuan Diri Sendiri Kebiasaan dibandingkan dengan saudara dapat membuat seseorang tumbuh dengan rasa percaya diri yang kurang kuat. Ketika sejak kecil selalu mendengar bahwa saudara kandungnya lebih pintar, lebih rajin, atau lebih berprestasi, mereka bisa mulai menganggap dirinya tidak memiliki kelebihan yang berarti. Pola pikir tersebut dapat terbawa hingga dewasa. Mereka cenderung mudah merasa tertinggal ketika melihat keberhasilan orang lain, bahkan ketika sebenarnya memiliki kemampuan yang tidak kalah baik. Alih-alih menghargai perkembangan diri, mereka justru lebih sering mencari kekurangan dan mempertanyakan apakah dirinya sudah cukup baik. 3. Mudah Tersinggung Ketika Mendapat Kritik Pengalaman masa kecil yang dipenuhi perbandingan juga bisa memengaruhi cara seseorang menerima masukan. Bagi sebagian orang, kritik tidak lagi dipandang sebagai saran untuk memperbaiki diri, melainkan sesuatu yang terasa seperti serangan terhadap harga diri. Komentar sederhana dari rekan kerja, pasangan, atau teman terkadang dapat memunculkan perasaan tidak nyaman secara berlebihan. Hal ini bisa terjadi karena mereka memiliki pengalaman sebelumnya ketika kritik sering disertai perbandingan dengan saudara. Akibatnya, komentar negatif lebih mudah mengingatkan mereka pada pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut. 4. Bekerja Terlalu Keras untuk Membuktikan Diri atau Justru Menghindari Tantangan Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi tekanan emosional akibat kebiasaan dibandingkan. Sebagian memilih menjadi pribadi yang sangat ambisius. Mereka berusaha meraih banyak pencapaian, bekerja lebih keras, dan selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya juga mampu mendapatkan keberhasilan. Namun, ada pula yang mengambil jalan sebaliknya. Mereka kehilangan semangat untuk mencoba karena merasa usaha yang dilakukan tidak akan pernah cukup untuk menyamai orang lain. Kedua respons tersebut dapat menjadi cara seseorang menghadapi pengalaman masa lalu. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka menyikapi tekanan dan membangun penilaian terhadap kemampuan diri sendiri. 5. Kesulitan Menolak Permintaan Orang Lain Orang yang terbiasa hidup dengan tuntutan untuk menyamai saudara terkadang kesulitan menentukan batasan dalam hubungan sosial. Mereka mungkin merasa harus selalu menyenangkan orang lain agar tetap diterima dan dihargai. Akibatnya, mengatakan tidak terhadap suatu permintaan bisa menimbulkan rasa bersalah. Kebiasaan ini dapat terbawa ke lingkungan pekerjaan, pertemanan, bahkan hubungan asmara. Mereka sering mengutamakan kebutuhan orang lain meskipun harus mengorbankan waktu, tenaga, dan kenyamanan pribadi. Padahal, kemampuan menetapkan batasan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat. 6. Tanpa Sadar Menganggap Hubungan Sosial sebagai Persaingan Pengalaman terus-menerus dibandingkan dengan saudara bisa membentuk pandangan bahwa kehidupan merupakan ajang untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Ketika dewasa, pola tersebut mungkin muncul dalam hubungan pertemanan maupun lingkungan pekerjaan. Misalnya, mereka merasa kurang nyaman ketika teman mendapatkan promosi, membeli sesuatu yang lebih baik, atau mencapai keberhasilan tertentu. Bukan berarti mereka selalu ingin menjatuhkan orang lain. Namun, keberhasilan orang di sekitarnya terkadang membuat mereka kembali mempertanyakan pencapaian diri sendiri. Jika tidak disadari, kebiasaan ini dapat membuat hubungan sosial terasa melelahkan karena terlalu banyak energi digunakan untuk membandingkan kehidupan. 7. Bingung Menentukan Jati Diri dan Keinginan Pribadi Salah satu dampak yang cukup mendalam dari kebiasaan dibandingkan dengan saudara adalah kesulitan mengenali identitas diri. Ketika masa kecil dihabiskan untuk berusaha memenuhi standar keluarga atau mengikuti pencapaian saudara, seseorang mungkin tidak memiliki cukup kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan keinginannya sendiri. Saat dewasa, kondisi ini bisa terlihat dari kebingungan menentukan pilihan karier, tujuan hidup, maupun hal-hal yang benar-benar dianggap penting. Mereka terkadang mengambil keputusan berdasarkan harapan keluarga atau penilaian lingkungan, bukan berdasarkan kebutuhan dan nilai pribadi. Padahal, setiap individu memiliki kemampuan, minat, serta perjalanan hidup yang berbeda. Tidak semua orang harus mengikuti jalan yang sama untuk dianggap berhasil.