Membentuk karakter anak / Pexels JawaPos.com - Membentuk karakter anak bukanlah proses yang terjadi dalam semalam dan dapat dilakukan dengan instan.

Cara orang tua mendidik, menetapkan aturan, memberikan kasih sayang, hingga menghadapi kesalahan anak memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian mereka ketika dewasa.

Sejak usia dini, anak mulai belajar memahami tanggung jawab, kedisiplinan, empati, dan cara memperlakukan orang lain melalui lingkungan keluarga.

Pola pengasuhan yang tepat dapat menjadi fondasi penting bagi perkembangan karakter dan kemampuan sosial anak.

Menariknya, menerapkan aturan tegas bukan berarti orang tua harus bersikap keras atau membatasi kebebasan anak secara berlebihan.

Kedisiplinan yang disertai kasih sayang justru membantu anak memahami batasan sekaligus belajar mengambil keputusan secara mandiri.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Selasa (17/11), menyebutkan anak yang dibesarkan dengan aturan keluarga yang jelas dan konsisten berpeluang mengembangkan kebiasaan positif yang terbawa hingga dewasa.

Berikut 11 prinsip pengasuhan yang dapat diterapkan orang tua sejak dini untuk membantu membentuk karakter anak.

1. Tidak menggunakan gadget saat makan bersama

Biasakan anak meletakkan mainan atau ponsel yang sedang digunakan ketika makan bersama keluarga.

Kebiasaan ini membantu anak belajar menghargai waktu kebersamaan, berkomunikasi, dan mendengarkan orang lain tanpa gangguan teknologi.

2. Menetapkan jadwal tidur yang konsisten

Orang tua perlu membiasakan anak tidur dan bangun pada waktu yang teratur. Rutinitas ini membantu membangun kedisiplinan sekaligus menjaga kualitas istirahat yang penting bagi tumbuh kembang anak.

3. Melibatkan anak dalam pekerjaan rumah

Berikan tugas sederhana sesuai usia, seperti merapikan mainan, menyimpan pakaian, atau membersihkan meja.

Kebiasaan ini mengajarkan tanggung jawab dan membuat anak memahami bahwa menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban bersama.

4. Mengajarkan kebiasaan menabung

Ajarkan anak menyisihkan sebagian uang saku sebelum menggunakannya. Dengan begitu, mereka mulai memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan serta belajar mengelola uang sejak kecil.

5. Membiasakan anak mengucapkan terima kasih

Ajarkan anak menghargai pemberian dan bantuan orang lain melalui ucapan terima kasih.

Kebiasaan sederhana ini dapat menumbuhkan rasa syukur, kesopanan, dan kepedulian terhadap orang di sekitarnya.

6. Membiasakan membaca sebelum menonton televisi

Jadikan membaca buku sebagai bagian dari rutinitas harian sebelum anak menggunakan perangkat elektronik.

Selain memperkaya kosakata, kegiatan membaca bersama juga membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan mempererat hubungan emosional orang tua dengan anak.

7. Melibatkan anak dalam diskusi keluarga

Berikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat ketika keluarga membicarakan sesuatu.

Cara ini mengajarkan mereka menghargai perbedaan, mendengarkan orang lain, dan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi yang baik.

8. Mendorong anak bermain di luar ruangan

Ajak anak melakukan aktivitas di luar rumah, seperti bersepeda, bermain di taman, atau menjelajahi lingkungan sekitar.

Aktivitas ini membantu mengembangkan kreativitas, rasa percaya diri, kemampuan bersosialisasi, dan kemandirian.

9. Mengajarkan anak menjaga barang miliknya

Biasakan anak bertanggung jawab terhadap barang pribadi, seperti sepatu, tas, buku, dan mainan.

Jangan selalu terburu-buru menyelesaikan masalah ketika mereka kehilangan sesuatu. Berikan kesempatan untuk mencari dan menemukannya sendiri.

10. Menyelesaikan kewajiban sebelum bermain

Ajarkan anak menyelesaikan pekerjaan sekolah atau tugas hariannya sebelum menikmati waktu bermain.

Prinsip ini membantu membangun manajemen waktu, kedisiplinan, dan kebiasaan menyelesaikan tanggung jawab.

11. Mengajarkan anak mengakui kesalahan

Jangan langsung memarahi anak ketika melakukan kesalahan. Ajak mereka memahami akibat perbuatannya, meminta maaf, dan mencari solusi. Orang tua juga perlu memberikan contoh dengan berani mengakui kesalahan sendiri.

Pola pengasuhan yang suportif berkaitan dengan kemampuan regulasi diri anak dan dukungan orang tua berperan dalam membantu anak mengelola emosi dan perilakunya.

Dengan demikian, mendidik anak bukan sekadar menetapkan banyak aturan, melainkan membangun keseimbangan antara kedisiplinan, komunikasi, dan kasih sayang.