JawaPos.com - Ada sejumlah tanda yang menunjukkan anak sudah kecanduan gawai dan perlu penanganan profesional.

Anak yang marah ketika diminta berhenti bermain ponsel hingga mengalami gangguan tidur bisa menjadi tandanya.

Orang tua perlu mengenali perubahan perilaku tersebut karena paparan screen time berlebihan berpotensi mengganggu berbagai aspek tumbuh kembang anak, terutama pada usia dini.

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, Dr. Teti A. Lubis, Sp.A, Subsp. T.K.P.S(K), mengatakan, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat berdampak pada perkembangan bicara dan bahasa anak. Selain itu, paparan layar juga berisiko mengganggu pola tidur hingga kemampuan konsentrasi.

"Pengaruh gadget atau gawai ini cukup banyak apabila dipaparkan berupa screen time kepada anak-anak, khususnya usia dini. Salah satunya terkait dengan perkembangan bicara bahasa," ujar dr. Teti, Selasa (17/11).

Ia menjelaskan, penggunaan gawai berlebihan juga bisa membuat pola tidur anak menjadi tidak teratur. Misalnya, anak terbiasa tidur terlalu larut hingga tengah malam sehingga siklus tidurnya menjadi kurang baik.

Sementara itu, pada anak yang usianya lebih besar, paparan gawai juga berpotensi memengaruhi kemampuan konsentrasi. Risiko tersebut semakin perlu diperhatikan apabila anak mengakses konten yang tidak sesuai dengan tahapan usianya.

Terkait tanda kecanduan gawai, dr. Teti menyebut salah satu ciri yang dapat diamati adalah perubahan emosi ketika anak diminta berhenti menggunakan perangkat tersebut. Anak bisa menunjukkan kemarahan ketika orang tua mengambil ponsel atau melarangnya menonton.

"Contohnya, ketika kita ambil atau kita arahkan untuk tidak bermain atau memegang HP atau nonton, dia akan marah," jelasnya.

Selain perubahan emosi, orang tua juga perlu memperhatikan dampak penggunaan gawai terhadap aktivitas sehari-hari anak. Misalnya, pola tidur mulai terganggu atau anak mengalami keterlambatan perkembangan, seperti keterlambatan bicara dan bahasa pada usia dini.

Menurut dr. Teti, orang tua dapat mengamati tanda-tanda tersebut melalui perilaku anak sehari-hari setelah terpapar gawai.