JawaPos.com - Melibatkan anak dalam kegiatan rumah tangga ternyata tidak sekadar membantu meringankan pekerjaan orang tua, tetapi juga mengembangkan kemampuan kognitifnya.

Aktivitas sederhana seperti merapikan mainan atau meletakkan barang pada tempatnya juga dapat menjadi sarana untuk melatih kemampuan kognitif sekaligus menanamkan nilai-nilai positif sejak dini.

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, Dr. Teti A. Lubis, Sp.A, Subsp. T.K.P.S(K), mengatakan, orang tua bisa mulai memberikan tugas-tugas sederhana kepada anak sesuai dengan tahapan usianya.

"Untuk anak yang lebih muda, di dalam rumah bisa diberikan tugas-tugas sederhana, seperti tolong taruh benda ini ke sana atau kumpulkan mainan. Kalau sesuai usianya, itu cukup baik dalam rangka mendidik ataupun memberikan nilai-nilai positif," ujar dr. Teti kepada wartawan, Selasa (17/11).

Lebiasaan tersebut, kata dr. Teti dapat mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap barang-barang yang digunakannya. Misalnya, anak mulai terbiasa membereskan dan merapikan mainan setelah selesai bermain.

Di sisi lain, kegiatan rumah tangga juga bisa menjadi kesempatan bagi orang tua untuk mengamati perkembangan anak. Dari instruksi sederhana yang diberikan, orang tua dapat melihat apakah anak mampu memahami dan menjalankan perintah.

dr. Teti menjelaskan, kemampuan anak memahami instruksi berkaitan dengan sejumlah aspek perkembangan, termasuk bahasa dan kognitif. Karena itu, respons anak ketika diminta melakukan sesuatu dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kemampuannya.

"Orang tua atau petugas kesehatan bisa menilai juga, anak ini mengerti tidak ketika disuruh sesuatu? Apakah salah satunya aspek bahasa atau pengertiannya atau kognitifnya, dia mengerti tidak dengan perintah sederhana yang diberikan?" jelasnya.

Lebih jauh, keterlibatan anak dalam aktivitas sehari-hari di rumah juga dapat membantu mengamati aspek perkembangan lainnya. Termasuk kemungkinan adanya gangguan pada fungsi emosi, sosial, maupun kemampuan anak yang lain.