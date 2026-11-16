Tumbuh dengan Orang Tua yang Harmonis, 7 Karakter Positif Ini Terbawa hingga Dewasa

Ilustrasi anak-anak yang orang tuanya benar-benar saling mencintai (Pexels/Vlada Karpovich) JawaPos.com - Keharmonisan hubungan orang tua ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap suasana rumah, tetapi juga dapat membentuk karakter anak hingga mereka beranjak dewasa.

Anak-anak yang tumbuh dengan menyaksikan kasih sayang dan hubungan harmonis antara ayah dan ibu berpeluang memiliki sejumlah keunggulan dalam kehidupan sosial maupun pribadi.

Sejak kecil, anak belajar banyak hal dengan mengamati perilaku orang-orang terdekatnya.

Orang tua menjadi sosok pertama yang memperkenalkan mereka pada berbagai nilai kehidupan, termasuk cara menunjukkan kasih sayang, menghargai orang lain, dan menyelesaikan perbedaan pendapat.

Ketika anak melihat kedua orang tuanya saling menghormati, memberikan dukungan, dan menyelesaikan masalah tanpa pertengkaran berkepanjangan, mereka memperoleh gambaran tentang hubungan yang sehat.

Pengalaman tersebut kemudian dapat memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri dan membangun hubungan dengan orang lain.

Bukan hanya kehidupan percintaan, pola asuh dan keharmonisan keluarga juga berpotensi memengaruhi pendidikan, kepercayaan diri, hingga kesehatan emosional anak.

Dirangkum dari YourTango, berikut tujuh sifat positif yang cenderung dimiliki anak yang tumbuh dengan orang tua yang saling mencintai.

1. Lebih Menghargai Pendidikan dan Proses Belajar

Anak yang dibesarkan dalam keluarga harmonis cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk berkonsentrasi pada pendidikan.

Suasana rumah yang nyaman dan minim konflik dapat membantu mereka menjalani tanggung jawab sehari-hari tanpa harus terbebani persoalan emosional yang terjadi di antara orang tua.

Masa sekolah merupakan periode penting bagi anak untuk mengembangkan kemampuan, menemukan minat, dan mempersiapkan masa depan.

Ketika orang tua mampu menjaga hubungan yang baik, anak dapat memperoleh lingkungan yang lebih mendukung untuk menjalani proses tersebut.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Michigan dan McGill University menemukan adanya hubungan antara kasih sayang dalam pernikahan orang tua dan lamanya pendidikan yang ditempuh anak.

Anak-anak yang orang tuanya menunjukkan kasih sayang lebih besar satu sama lain cenderung mengenyam pendidikan lebih lama.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keharmonisan hubungan orang tua berpotensi memberikan dampak positif terhadap perjalanan pendidikan anak.

Dukungan emosional dari keluarga juga dapat membantu mereka lebih fokus dalam mengejar cita-cita.

2. Memiliki Harga Diri yang Lebih Kuat

Lingkungan keluarga yang dipenuhi kasih sayang dapat membantu anak membangun penilaian positif terhadap dirinya sendiri.

Ketika ayah dan ibu saling menghargai, anak mendapatkan contoh tentang bagaimana seseorang seharusnya memperlakukan orang lain, termasuk dalam situasi yang tidak selalu menyenangkan.

Orang tua yang mampu menyelesaikan perbedaan pendapat secara dewasa juga memberikan pelajaran penting.

Anak belajar bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan, tetapi tidak harus diselesaikan melalui bentakan, penghinaan, atau tindakan yang menyakiti.

Suasana rumah yang lebih tenang memungkinkan anak merasa aman untuk mengekspresikan diri.

Mereka tidak perlu terus-menerus khawatir terhadap pertengkaran orang tua sehingga memiliki ruang untuk mengenali kemampuan dan kelebihan pribadi.

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat pernah mengulas penelitian mengenai hubungan kemampuan orang tua dalam mengelola konflik dengan tingkat kecemasan serta harga diri anak.

Dampak pengalaman tersebut bahkan dapat terbawa hingga seseorang memasuki usia dewasa.

3. Lebih Kecil Kemungkinannya Terlibat dalam Kebiasaan Tidak Sehat

Kasih sayang dan perhatian orang tua juga berpotensi melindungi anak dari berbagai kebiasaan yang merugikan kesehatan ketika dewasa.

Anak yang merasa diperhatikan dan mendapatkan dukungan emosional memiliki sumber kenyamanan yang lebih baik ketika menghadapi tekanan kehidupan.

Sebaliknya, pengalaman masa kecil yang dipenuhi ketegangan dapat memengaruhi cara seseorang mengelola emosi.

Sebagian orang mungkin mencari pelarian melalui kebiasaan yang tidak sehat, termasuk merokok atau penyalahgunaan zat adiktif.

Keluarga yang harmonis dapat memberikan fondasi emosional yang membantu anak mengembangkan cara menghadapi masalah secara lebih positif.

Mereka juga memiliki kesempatan untuk mempelajari kebiasaan hidup sehat melalui contoh yang diberikan orang tua.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Social Science & Medicine menemukan bahwa individu yang mendapatkan lebih banyak kehangatan dan kasih sayang dari orang tua selama masa kanak-kanak cenderung memiliki kemungkinan lebih rendah untuk merokok maupun terlibat dalam penyalahgunaan zat ketika dewasa.

Meski demikian, keharmonisan keluarga bukan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang.

Lingkungan pergaulan, kondisi sosial, dan pengalaman pribadi juga dapat memengaruhi kebiasaan yang terbentuk sepanjang kehidupan.

4. Lebih Mampu Mengelola Stres

Anak yang tumbuh di tengah hubungan orang tua yang sehat berpeluang memiliki kemampuan pengelolaan stres yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan rasa aman yang mereka dapatkan selama menjalani masa pertumbuhan.

Ketika rumah tidak dipenuhi pertengkaran dan ketegangan berkepanjangan, anak dapat menikmati masa kecil dengan lebih leluasa.

Mereka bisa berkonsentrasi pada kegiatan sekolah, bermain bersama teman, mengembangkan hobi, serta mempelajari berbagai hal baru.

Sebaliknya, konflik orang tua yang terjadi terus-menerus dapat membuat anak merasa cemas meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pertengkaran tersebut. Ketegangan di rumah bahkan dapat memengaruhi respons tubuh terhadap tekanan.

Majalah Greater Good pernah membahas penelitian mengenai hubungan konflik orang tua dengan tingkat stres anak.

Dalam penelitian tersebut, para peneliti mengamati kadar kortisol, yaitu hormon yang berkaitan dengan respons tubuh terhadap stres.

Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal bersama orang tua yang sering bertengkar memiliki rata-rata kadar kortisol lebih tinggi dibandingkan mereka yang tumbuh dalam keluarga yang lebih damai.

Temuan ini memperlihatkan pentingnya menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman. Hubungan orang tua yang sehat dapat membantu anak merasa lebih terlindungi secara emosional.

5. Lebih Pandai Membangun Hubungan Romantis yang Sehat

Cara orang tua memperlakukan satu sama lain dapat menjadi gambaran awal bagi anak dalam memahami hubungan percintaan.

Sejak kecil, mereka mengamati bagaimana ayah dan ibu menunjukkan perhatian, memberikan dukungan, serta menghadapi perbedaan pendapat.

Pengalaman tersebut dapat membentuk standar mengenai hubungan yang dianggap sehat.

Anak yang terbiasa melihat orang tuanya saling menghormati berpeluang membawa nilai serupa ketika menjalin hubungan romantis saat dewasa.

Mereka dapat memahami bahwa hubungan yang baik bukan sekadar tentang perasaan cinta, melainkan juga membutuhkan komunikasi, kepercayaan, kesetiaan, dan kesediaan untuk saling mendengarkan.

Meskipun sebagian anak mungkin merasa malu ketika melihat orang tuanya menunjukkan kemesraan, contoh kasih sayang yang sehat sebenarnya dapat memberikan pelajaran berharga.

Mereka belajar bahwa perhatian dan kedekatan emosional merupakan bagian penting dalam sebuah hubungan.

Sejumlah penelitian mengenai perkembangan anak dan hubungan keluarga juga menunjukkan bahwa interaksi positif antara orang tua berpotensi memengaruhi pola hubungan yang dibangun anak ketika dewasa.

Dengan demikian, keharmonisan pernikahan dapat menjadi salah satu bekal bagi anak untuk menciptakan kehidupan percintaan yang lebih sehat.

6. Lebih Mudah Menjalin Persahabatan yang Sehat

Pengaruh hubungan orang tua tidak hanya terlihat dalam kehidupan romantis anak, tetapi juga dapat meluas ke hubungan pertemanan.

Anak yang tumbuh dengan menyaksikan sikap saling menghormati di rumah berkesempatan mempelajari keterampilan sosial yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka terbiasa melihat bagaimana seseorang mendengarkan pendapat orang lain, memberikan dukungan, dan menjaga kepercayaan.

Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan teman maupun membangun lingkungan sosial yang lebih luas.

Kemampuan mempertahankan hubungan yang sehat juga membutuhkan empati, komunikasi terbuka, dan sikap saling menghargai.

Anak yang mendapatkan contoh positif dari orang tua berpotensi lebih mudah memahami pentingnya hal-hal tersebut.

Australian Institute of Family Studies pernah memublikasikan temuan bahwa anak-anak yang orang tuanya merasa bahagia dalam hubungan romantis cenderung memiliki persahabatan lebih kuat selama masa remaja.

Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan anak menjalin hubungan di luar lingkungan rumah.

Ketika dewasa, mereka berpeluang memiliki lingkaran pertemanan yang lebih suportif dan saling menguatkan.

7. Tumbuh Menjadi Pribadi yang Lebih Percaya Diri

Kepercayaan diri merupakan salah satu karakter positif yang dapat berkembang ketika anak dibesarkan dalam lingkungan penuh kasih sayang.

Anak yang merasa diterima dan dihargai oleh orang tua biasanya memiliki ruang lebih luas untuk mengenali potensi dirinya.

Dukungan emosional dari keluarga juga membuat anak lebih berani mencoba pengalaman baru. Mereka tidak selalu takut melakukan kesalahan karena memahami bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses belajar.

Orang tua yang saling mencintai dan memberikan dukungan satu sama lain dapat menciptakan suasana rumah yang lebih positif.

Kondisi ini membantu anak merasa aman ketika mengungkapkan pendapat, mengembangkan minat, maupun mengambil keputusan sesuai tahap perkembangannya.

Menurut Raising Children Network, anak-anak yang memperoleh dorongan dan dukungan dari orang tua cenderung lebih percaya diri ketika mencoba hal baru, mengambil risiko yang sesuai, serta belajar dari kesalahan.

Kebiasaan mendapatkan dukungan sejak kecil dapat menjadi bekal penting ketika mereka menghadapi tantangan saat dewasa.

Mereka lebih berpeluang tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berani mengambil kesempatan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Pada akhirnya, keharmonisan hubungan orang tua memberikan pelajaran yang jauh lebih luas daripada sekadar memperlihatkan arti cinta.

Anak juga belajar tentang rasa hormat, tanggung jawab, komunikasi, dan cara memperlakukan orang lain dengan baik.