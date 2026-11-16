10 Peran Penting Ayah saat Bayi Baru Lahir, Bukan Cuma Tugas Ibu

JawaPos.com - Ibu mempunyai peran untuk melahirkan dan menyusui. Tapi bukan berarti ayah hanya duduk manis. Di balik tangisan bayi tengah malam dan ibu yang kelelahan, ayah punya peran yang sama pentingnya dalam hari-hari awal kehidupan si kecil.

Para pakar parenting menegaskan, tugas ayah bukan sekadar menjaga dan mencari nafkah. Menurut Raising Children Network, lembaga parenting asal Australia, pada beberapa minggu dan bulan pertama setelah kelahiran, ayah sudah bisa mulai membangun hubungan yang hangat dan responsif dengan bayi. Hubungan itu ikut membentuk perkembangan dan kesejahteraan anak di kemudian hari. Karena itu, ayah disarankan langsung terlibat sejak awal.

Lalu, apa saja yang bisa dilakukan ayah baru? Berikut rangkumannya dari sejumlah panduan parenting internasional.

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1. Ambil alih semua pekerjaan di luar menyusui

Ibu menghabiskan energi besar untuk menyusui. Bayi bisa lapar kapan saja, siang maupun malam. Ayah bisa mengambil alih mengganti popok, menyendawakan, memandikan, memakaikan baju, hingga menidurkan bayi. Menurut Micah Sparrow, konselor di The Works Counseling Center yang juga ayah baru, kalau pasangan minta istirahat, saatnya ayah turun tangan. Cucian dan piring kotor juga jangan menunggu diminta.

2. Ikut kelas persiapan kelahiran

SMA Baby menyarankan calon ayah ikut kelas untuk pasangan. Selain tahu cara mendampingi saat persalinan, ayah jadi lebih menghargai apa yang dilalui tubuh istri. Kelas ini juga jadi tempat bertemu sesama calon ayah.

3. Ambil giliran jaga malam

Giliran malam dari ayah sangat membantu. Kalau ibu menyusui, ayah bisa menyendawakan dan menenangkan bayi sesudahnya. Kalau bayi minum susu dari botol, waktu menyusui di dini hari bisa jadi momen bonding yang tak terlupakan.

4. Pahami kode dari bayi

Tangisan, gumaman, dan gerakan bayi adalah bahasa. Tanda lapar antara lain mengisap tangan dan mencari-cari dengan mulut. Tanda mengantuk antara lain gerakan tungkai yang kaku-kaku dan tatapan menerawang. Kalau ayah cepat membaca tanda ini, bayi bisa ditangani sebelum menangis.

5. Skin to skin: dekapan di dada ayah

Menurut SMA Baby, menaruh bayi hanya berpopok di dada ayah yang terbuka bisa membantu mengatur detak jantung dan suhu tubuh bayi, sekaligus menenangkannya. The Bump menambahkan, kontak kulit membuat suhu tubuh, detak jantung, dan napas bayi lebih stabil. Bayi juga jadi mengenal bau dan detak jantung ayahnya. Waktu yang pas adalah setelah mandi atau pagi hari.

6.Ajak bayi ngobrol, main, dan bergerak

Setiap kata yang didengar bayi membantu perkembangan bahasanya. Ayah disarankan berbicara terus, bahkan soal hal sepele seperti mencari lap untuk membersihkan muntahan. Tambah dengan bernyanyi, bermain cilukba, dan membuat wajah lucu. The Bump juga menyebut gerakan, seperti menggendong sambil menari atau berjalan-jalan dengan baby carrier, bisa menenangkan bayi dan melatih otot serta kesadaran tubuhnya.

7. Percaya diri dengan cara sendiri

Ibu kadang punya cara tertentu dalam mengurus bayi. Tapi ayah tak perlu terus-terusan dikoreksi. Menurut The Bump, ayah akan menemukan caranya sendiri lewat latihan. Inisiatif tanpa menunggu disuruh juga memberi lebih banyak waktu berdua dengan bayi.

8. Dukung ibu menyusui dan bantu urusan rumah

Ayah memang tidak bisa menyusui, tapi bisa menyiapkan bantal, memijat punggung, mengantar segelas air tanpa diminta, serta mendengarkan keluhan istri. Kalau persalinan lewat operasi caesar, beban pekerjaan rumah ayah biasanya lebih besar. Jadi masak atau pesan makanan favorit istri akan sangat berarti.

9. Jaga diri sendiri, termasuk mental

Ayah baru juga bisa lelah dan stres. Tidur ketika ada kesempatan, olahraga ringan seperti mendorong kereta bayi, dan tetap berkomunikasi dengan keluarga serta teman perlu dilakukan. Sparrow mengingatkan agar ayah memberi kelonggaran pada diri sendiri karena kesalahan pasti terjadi. Saat emosi memuncak karena bayi menangis tak henti, letakkan bayi di tempat aman atau serahkan ke pasangan, lalu tenangkan diri sejenak. Bergabung dengan komunitas sesama ayah juga membantu agar tidak merasa sendirian

10. Rawat hubungan dengan pasangan

Kehadiran bayi bisa menguji hubungan. SMA Baby menyarankan pasangan tetap jujur dan terbuka, termasuk bila butuh waktu lebih banyak berdua tanpa tamu. Sparrow dan istrinya rutin saling menanyakan kondisi “ember” masing-masing, merujuk pada lima bahasa cinta: sentuhan, kata-kata penguatan, pelayanan, hadiah, dan waktu berkualitas. Ayah juga disarankan memberi kelonggaran pada pasangan yang sedang kelelahan dan terguncang hormon.