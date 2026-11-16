Bukan Sekedar Mencari Nafkah, Ayah Punya Peran Besar dalam Tumbuh Kembang Anak

JawaPos.com - Sejumlah ahli kesehatan dan psikologi anak menegaskan bahwa keterlibatan seorang ayah memiliki pengaruh yang lebih besar dalam tumbuh kembang anak. Baik terhadap emosi dan perilaku hingga cara anak dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Dokter anak dari Pediatric Associates of Franklin, Amerika Serikat, menyebut peran ayah dalam hidup anak tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ayah, sama seperti ibu, menjadi salah satu pilar kesejahteraan emosional anak. Dari ayah, anak belajar soal aturan dan merasakan rasa aman, baik secara fisik maupun emosional.

Pengaruh seorang ayah dalam mendidik anak berlanjut hingga dewasa. Cara ayah memperlakukan anak ikut membentuk standar anak dalam memilih teman dan pasangan. Anak perempuan cenderung mencari sifat ayahnya pada pasangan kelak, sedangkan anak laki-laki lebih banyak meniru karakter sang ayah.

Beda dari Ibu, Tapi Sama Pentingnya

Association of Child Psychotherapists (ACP), asosiasi psikoterapis anak di Inggris, menegaskan bahwa anak membutuhkan ayah sebagaimana mereka membutuhkan ibu. Kontribusi ayah beda dari ibu, tetapi sama besar nilainya. Sejak bayi, ayah cenderung bermain lebih seru dan berbicara dengan nada berbeda, dan bayi pun meresponsnya dengan cara yang berbeda juga.

Positive Parenting Malta menambahkan, permainan aktif ala ayah seperti kejar-kejaran membantu anak lebih tangguh secara psikologis dan fisik. Menurut psikolog klinis Charlene dari lembaga itu, ayah bukan “pengasuh pengganti”, melainkan orang tua dengan peran khas. Keterlibatan ayah dikaitkan dengan kemampuan bahasa, keterampilan sosial, pengendalian emosi, hingga prestasi akademik anak.

ACP juga mencatat, pengaruh ayah yang baik sering lebih besar daripada lamanya waktu yang ia habiskan. Yang menentukan adalah komitmen dan dorongan kepada anak.

Dimulai Sejak Sebelum Bayi Lahir

Calon ayah perlu dilibatkan penuh sejak persiapan kelahiran, misalnya lewat kelas antenatal dan mendampingi persalinan. Ayah juga bisa membangun ikatan sejak janin dalam kandungan dengan mengajak bicara dan bernyanyi. Cuti ayah dinilai mendorong keterlibatan sejak hari-hari awal.

Ayah pun bisa tertekan. ACP menyebut ayah dapat mengalami depresi pasca persalinan, tetapi sering tak dikenali. Mereka disarankan mencari teman bicara, baik pasangan, tenaga kesehatan, maupun sesama ayah.

Jaga Hubungan dengan Pasangan

Anak, termasuk bayi, sangat peka terhadap suasana emosional di rumah. Karena itu, ayah dan ibu perlu sepakat soal pembagian tugas dan terus berkomunikasi. Siapa mengerjakan apa tidak terlalu penting, selama keduanya nyaman. Ayah juga diminta membantu tanpa mengambil alih peran ibu, sementara ibu diimbau memberi ruang bagi ayah untuk berdua dengan buah hati.

Tetap Penting hingga Remaja

Peran ayah berubah seiring usia anak, tetapi tidak hilang. Pada remaja, ayah membantu menetapkan batasan sekaligus memberi ruang untuk mandiri. Hubungan yang aman dengan ayah dikaitkan dengan kesehatan mental remaja yang lebih baik, harga diri lebih tinggi, serta risiko kecemasan dan depresi yang lebih rendah.

Apa pun bentuk keluarganya, peran ayah bisa diisi ayah tiri, ayah angkat, kakek, paman, hingga guru, selama ia hadir dan memenuhi kebutuhan emosional anak.

Pesan para ahli sederhana, tidak ada rumus pasti menjadi ayah yang baik, dan tidak perlu sempurna. Yang dibutuhkan adalah tertarik pada anak, menikmati waktu bersama mereka, dan mau terlibat.