Jangan Anggap Sepele! Ini 6 Alasan Anak Membutuhkan Sosok Ayah dalam Hidupnya

JawaPos.com – Pengasuhan anak sering kali identik dengan sosok ibu yang dianggap memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan dan mendampingi tumbuh kembang buah hati. Padahal, keterlibatan seorang ayah juga mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan anak. Ayah bukan hanya bertugas memenuhi kebutuhan finansial keluarga, tetapi juga berperan dalam membangun karakter, memberikan dukungan emosional, serta mengajarkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan anak ketika dewasa. Dilansir dari Geediting, terdapat enam alasan mengapa kehadiran dan keterlibatan ayah memiliki arti penting dalam proses pengasuhan. Mulai dari membentuk pemahaman tentang hubungan yang sehat hingga membantu anak tumbuh menjadi pribadi mandiri, berikut penjelasannya. 1. Menjadi Contoh dalam Membangun Hubungan yang Sehat Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mengenal bagaimana sebuah hubungan seharusnya dijalani. Dalam hal ini, sikap dan perilaku ayah dapat memberikan gambaran mengenai cara memperlakukan orang lain dengan baik. Ketika seorang ayah menunjukkan rasa hormat, kepedulian, serta mampu berkomunikasi dengan penuh kasih sayang, anak akan belajar menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosialnya. Anak perempuan dapat belajar mengenai pentingnya mendapatkan penghormatan dalam sebuah hubungan. Sementara itu, anak laki-laki bisa mencontoh bagaimana memperlakukan orang lain secara baik dan bertanggung jawab. Karena itu, perilaku ayah sehari-hari dapat menjadi salah satu referensi penting bagi anak dalam membangun hubungan ketika dewasa. 2. Membantu Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Dukungan seorang ayah dapat menjadi sumber kekuatan bagi anak ketika menghadapi berbagai tantangan. Ayah yang memberikan dorongan positif akan membantu anak merasa lebih yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba hal baru, menyampaikan pendapat, maupun menghadapi situasi yang sebelumnya terasa menakutkan. Ketika anak melakukan kesalahan, ayah sebaiknya tidak langsung memberikan kritik berlebihan. Sebaliknya, berikan pemahaman bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses belajar. Dengan dukungan tersebut, anak dapat mengembangkan keberanian, mengenali potensinya, serta memiliki keyakinan untuk menghadapi berbagai tantangan di kemudian hari. 3. Mendukung Prestasi dan Perkembangan Akademis Keterlibatan ayah dalam pendidikan anak ternyata juga memiliki peranan yang tidak kalah penting. Ayah yang menunjukkan perhatian terhadap kegiatan belajar dapat membantu menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan akademis anak. Bentuk keterlibatannya tidak harus selalu berupa membantu mengerjakan tugas sekolah. Mendengarkan cerita anak tentang kegiatan belajar, menanyakan kesulitannya, hingga memberikan motivasi juga termasuk bentuk dukungan yang berarti. Dalam artikel Geediting disebutkan bahwa anak-anak yang memiliki kedekatan dengan ayahnya berpeluang 43 persen lebih besar memperoleh nilai A dan 33 persen lebih kecil kemungkinan mengulang kelas dibandingkan anak yang tidak memiliki figur ayah. Angka tersebut menggambarkan pentingnya keterlibatan ayah dalam pendidikan. Meski demikian, keberhasilan akademis anak juga dipengaruhi berbagai faktor lain, termasuk dukungan ibu, lingkungan sekolah, dan kondisi keluarga. 4. Berpengaruh terhadap Kesehatan Emosional Anak Selain kebutuhan fisik, anak juga membutuhkan perhatian untuk menjaga kondisi emosionalnya. Kehadiran ayah yang penuh kasih sayang dapat membantu anak merasa aman, diterima, dan dihargai dalam lingkungan keluarga. Ketika anak menghadapi masalah, sosok ayah yang bersedia mendengarkan tanpa terburu-buru menghakimi dapat membuat mereka lebih nyaman dalam mengungkapkan perasaan. Penerimaan dan dukungan tersebut juga membantu anak membangun penghargaan terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, hubungan yang kurang dekat dengan orang tua dapat membuat anak kesulitan menyampaikan kebutuhan emosionalnya. Karena itu, ayah perlu membangun komunikasi yang terbuka agar anak merasa memiliki tempat untuk bercerita. 5. Mengajarkan Anak untuk Lebih Mandiri Salah satu bekal penting yang perlu dimiliki anak ketika tumbuh dewasa adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dalam proses ini, ayah dapat membantu anak belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri melalui berbagai pengalaman sehari-hari. Misalnya, memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya sendiri, memilih kegiatan yang disukai, hingga belajar menghadapi konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Ayah juga perlu memahami bahwa tidak semua kesalahan harus langsung diperbaiki oleh orang tua. Terkadang, membiarkan anak mencoba dan belajar dari pengalamannya justru menjadi cara terbaik untuk mengembangkan kemampuan diri. Dengan pendampingan yang tepat, anak akan terbiasa menghadapi tantangan tanpa selalu bergantung pada bantuan orang lain. 6. Membantu Membentuk Cara Pandang dan Nilai Kehidupan Keterlibatan ayah juga berpengaruh terhadap bagaimana anak memahami lingkungan dan menjalani kehidupan. Sikap, kebiasaan, serta keputusan yang ditunjukkan seorang ayah dapat menjadi contoh bagi anak dalam mengenali nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama. Namun, membentuk cara pandang anak bukan berarti ayah harus memaksakan seluruh pemikirannya. Orang tua justru perlu memberikan ruang bagi anak untuk bertanya, berdiskusi, serta mengembangkan pendapat berdasarkan pengalaman dan pemahamannya sendiri. Dengan bimbingan yang baik, anak dapat belajar membedakan perilaku yang tepat dan tidak tepat sekaligus mengembangkan prinsip hidup yang akan menjadi bekalnya di masa depan. Pada akhirnya, peran ayah dalam pengasuhan bukan sekadar hadir secara fisik, melainkan juga memberikan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan secara konsisten.