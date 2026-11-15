Terlalu Menuntut hingga Kurang Perhatian, Ini 8 Pola Asuh yang Membuat Anak Menarik Diri

JawaPos.com – Membangun hubungan yang dekat dengan anak bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan sehari-hari atau memberikan fasilitas terbaik. Orang tua juga perlu memahami perasaan, menghargai pendapat, serta menciptakan lingkungan keluarga yang membuat anak merasa aman dan diterima.

Sayangnya, tidak semua cara mendidik anak memberikan dampak positif. Beberapa kebiasaan yang dianggap sebagai bentuk perhatian justru berpotensi membuat anak merasa tertekan, kurang dihargai, bahkan enggan terbuka kepada orang tuanya sendiri.

Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi tersebut dapat menciptakan jarak emosional dalam hubungan keluarga. Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan pola parenting yang tanpa disadari dapat membuat anak semakin menjauh dari orang tua. Berikut penjelasannya.

1. Menetapkan Ekspektasi Terlalu Tinggi

Mengharapkan anak memiliki masa depan yang baik merupakan hal wajar bagi setiap orang tua. Namun, keinginan tersebut bisa berubah menjadi tekanan ketika orang tua menetapkan standar pencapaian yang terlalu tinggi.

Anak yang terus-menerus dituntut mendapatkan nilai sempurna, memenangkan perlombaan, atau selalu menjadi yang terbaik bisa merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup baik.

Terlebih jika orang tua sering membandingkan pencapaian mereka dengan anak lain. Kebiasaan tersebut dapat menurunkan rasa percaya diri dan membuat anak merasa tidak dihargai atas usaha yang telah dilakukan.

Alih-alih terus menuntut kesempurnaan, orang tua sebaiknya memberikan dukungan dan menghargai setiap proses perkembangan anak.

2. Memberikan Kasih Sayang dengan Syarat

Kasih sayang seharusnya menjadi sesuatu yang dirasakan anak tanpa harus bergantung pada prestasi maupun keberhasilan tertentu.

Namun, sebagian orang tua terkadang tanpa sadar menghubungkan rasa bangga dan perhatian dengan pencapaian anak. Misalnya, hanya memberikan pujian ketika anak memperoleh nilai tinggi atau berhasil menjadi juara.

Pola seperti ini bisa membuat anak berpikir bahwa dirinya harus selalu berprestasi agar mendapatkan kasih sayang dari keluarga.

Dalam jangka panjang, mereka berpotensi tumbuh dengan perasaan takut mengecewakan orang tua. Padahal, anak membutuhkan penerimaan yang tulus, termasuk ketika mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan.

3. Terlalu Mengatur Kehidupan Anak

Perhatian orang tua memang diperlukan dalam setiap tahap perkembangan anak. Akan tetapi, terlalu banyak mencampuri urusan pribadi mereka justru dapat menghambat proses belajar menjadi mandiri.

Mulai dari menentukan pertemanan, mengatur seluruh aktivitas, hingga tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan sendiri merupakan beberapa contoh pola asuh yang terlalu mengontrol.

Menurut pendekatan psikologi perkembangan, anak juga membutuhkan ruang pribadi untuk membangun identitas dan memahami tanggung jawabnya.

Apabila setiap hal selalu diatur oleh orang tua, anak bisa merasa tidak dipercaya. Bahkan, mereka mungkin memilih menyembunyikan berbagai hal karena takut mendapatkan larangan atau teguran.

4. Melindungi Anak Secara Berlebihan

Keinginan menjaga anak dari bahaya merupakan naluri alami orang tua. Namun, perlindungan yang terlalu ketat justru bisa menghambat keberanian mereka dalam menghadapi berbagai pengalaman baru.

Anak yang selalu dilarang mencoba sesuatu karena dianggap berisiko akan kehilangan kesempatan untuk belajar dari pengalaman secara langsung.

Akibatnya, mereka mungkin menjadi lebih ragu ketika harus menentukan pilihan atau menghadapi masalah tanpa bantuan orang tua.

Padahal, proses tumbuh kembang juga membutuhkan kesempatan untuk mencoba, melakukan kesalahan, dan menemukan cara menyelesaikan persoalan.

Orang tua tetap perlu memberikan batasan yang aman, tetapi jangan sampai menghilangkan kesempatan anak untuk belajar mandiri.

5. Hadir Secara Fisik, tetapi Tidak Secara Emosional

Kesibukan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab sering membuat orang tua kesulitan membagi waktu bersama keluarga.

Tidak jarang, orang tua berada di rumah bersama anak, tetapi perhatian mereka justru tertuju pada pekerjaan, telepon genggam, atau urusan lainnya.

Ketika anak mencoba bercerita mengenai pengalaman di sekolah maupun masalah yang sedang dihadapi, respons yang diberikan terkadang hanya sekadar mendengarkan tanpa benar-benar memahami.

Padahal, anak membutuhkan perhatian emosional agar merasa keberadaan dan perasaannya dianggap penting.

Meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita, memberikan respons yang tulus, dan menunjukkan empati dapat membantu memperkuat kedekatan antara orang tua dan anak.

6. Tidak Menghargai Jati Diri Anak

Setiap anak memiliki karakter, minat, dan kemampuan yang berbeda. Sayangnya, sebagian orang tua masih memiliki gambaran tertentu mengenai sosok anak ideal yang harus diwujudkan.

Ada yang menginginkan anak mengikuti profesi keluarga, memilih kegiatan tertentu, atau memiliki kegemaran yang dianggap lebih menjanjikan.

Ketika keinginan tersebut terlalu dipaksakan, anak bisa merasa bahwa dirinya tidak diterima sebagaimana adanya.

Mereka juga berpotensi kehilangan keberanian untuk menunjukkan minat dan bakat yang sebenarnya dimiliki.

Orang tua sebaiknya memberikan ruang bagi anak untuk mengenali potensinya sendiri. Dukungan dan penerimaan terhadap keunikan anak dapat membantu membangun rasa percaya diri serta hubungan keluarga yang lebih sehat.

7. Tidak Menunjukkan Ketertarikan terhadap Dunia Anak

Kedekatan antara orang tua dan anak tidak selalu dibangun melalui nasihat atau pembicaraan serius. Terkadang, perhatian sederhana terhadap hal-hal yang disukai anak justru memiliki arti besar.

Misalnya, orang tua meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita tentang permainan favorit, tontonan kesukaan, kegiatan sekolah, atau hobi yang sedang mereka tekuni.

Sayangnya, hal-hal tersebut terkadang dianggap sepele sehingga tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

Jika terus terjadi, anak bisa merasa bahwa orang tuanya tidak tertarik dengan kehidupan mereka. Akibatnya, mereka mungkin semakin jarang berbagi cerita atau mengungkapkan perasaan.

Menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap aktivitas anak dapat menjadi cara sederhana untuk membangun komunikasi yang lebih dekat.

8. Jarang Menunjukkan Kasih Sayang melalui Sentuhan Fisik

Kasih sayang tidak hanya perlu disampaikan melalui ucapan, tetapi juga bisa ditunjukkan lewat tindakan sederhana, salah satunya sentuhan fisik yang penuh perhatian.

Pelukan, genggaman tangan, atau belaian lembut dapat menjadi bentuk komunikasi emosional yang membuat anak merasa aman dan disayangi.

Sebaliknya, anak yang jarang mendapatkan ungkapan kasih sayang secara fisik mungkin kehilangan salah satu bentuk kedekatan emosional dengan orang tuanya.

Sentuhan penuh kasih juga dapat membantu anak merasa lebih tenang ketika menghadapi kesedihan, ketakutan, maupun tekanan.