6 Cara yang Dilakukan Orang Tua yang Membuat Kehilangan Rasa Hormat dari Anak yang Sudah Dewasa

JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak seharusnya menjadi salah satu hubungan paling kuat dalam kehidupan manusia. Sejak kecil, anak mengenal dunia melalui orang tuanya.

Mereka belajar tentang kasih sayang, kepercayaan, tanggung jawab, batasan, serta bagaimana memperlakukan orang lain. Tidak mengherankan jika sosok orang tua sering kali menjadi figur yang dihormati sepanjang kehidupan anak.

Namun, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh sebagian orang tua: rasa hormat seorang anak tidak selalu bertahan hanya karena hubungan darah, usia, atau status sebagai orang tua.

Ketika anak sudah dewasa, cara mereka memandang orang tua dapat berubah. Pengalaman hidup, kematangan emosional, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran terhadap kesehatan mental membuat anak mulai menilai kembali pola hubungan yang selama ini mereka jalani.

Anak yang dahulu selalu menurut mungkin mulai berani menolak. Anak yang dahulu selalu bercerita mungkin mulai menjaga jarak. Bahkan, anak yang dahulu sangat mengagumi orang tuanya bisa kehilangan kekaguman karena berulang kali mengalami perlakuan yang menyakitkan.

Dalam psikologi, perubahan ini dapat berkaitan dengan beberapa konsep, seperti emotional neglect (pengabaian emosional), psychological control (kontrol psikologis), pelanggaran batas pribadi, pola keterikatan yang tidak aman, serta rusaknya kepercayaan interpersonal.

Perlu dipahami bahwa kehilangan rasa hormat tidak selalu berarti anak menjadi durhaka, tidak tahu berterima kasih, atau tidak menyayangi orang tuanya. Terkadang, anak masih memiliki kasih sayang, tetapi sudah tidak lagi merasa aman, nyaman, atau percaya kepada orang tua.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat enam perilaku orang tua yang dapat membuat anak dewasa kehilangan rasa hormat jika dilakukan terus-menerus.

1. Selalu Merasa Paling Benar dan Tidak Pernah Mau Mengakui Kesalahan

Salah satu perilaku yang paling merusak hubungan antara orang tua dan anak dewasa adalah sikap merasa selalu benar.

Sebagian orang tua menganggap pengalaman hidup yang lebih panjang otomatis membuat pendapat mereka selalu benar. Mereka merasa sudah lebih dahulu menjalani kehidupan, sehingga anak harus menerima semua nasihat, keputusan, dan pandangan mereka tanpa mempertanyakannya.

Ketika terjadi konflik, orang tua seperti ini sering kali sulit mengakui kesalahan. Mereka lebih memilih membela diri, mencari alasan, atau menyalahkan anak daripada mencoba memahami persoalan yang sebenarnya.

Misalnya, ketika orang tua mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, anak mencoba menjelaskan perasaannya. Namun, orang tua justru menjawab:

"Kamu terlalu sensitif."

"Orang tua itu tidak mungkin salah."

"Dulu kami membesarkan kamu dengan susah payah, sekarang kamu malah berani menyalahkan kami."

Kalimat-kalimat seperti ini dapat membuat anak merasa bahwa perasaannya tidak pernah dianggap penting.

Menurut psikologi, kemampuan mengakui kesalahan merupakan bagian dari kematangan emosional. Dalam hubungan yang sehat, seseorang tidak harus selalu benar untuk tetap dihormati.

Justru, keberanian meminta maaf menunjukkan tanggung jawab, kesadaran diri, dan kemampuan memahami dampak perilaku terhadap orang lain.

Ketika orang tua tidak pernah mau mengakui kesalahan, anak dapat kehilangan kepercayaan terhadap penilaian dan perkataan mereka.

Lama-kelamaan, anak tidak lagi melihat orang tua sebagai sosok yang bijaksana, melainkan sebagai seseorang yang sulit diajak berdiskusi secara sehat.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa wibawa orang tua tidak akan hilang hanya karena meminta maaf. Sebaliknya, sikap tersebut justru dapat meningkatkan penghargaan anak terhadap orang tuanya.

Inti psikologisnya: Hubungan yang sehat membutuhkan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Rasa hormat lebih mudah tumbuh ketika seseorang bersedia bertanggung jawab atas kesalahannya.

2. Terus Mengontrol Kehidupan Anak Meskipun Anak Sudah Dewasa

Ketika anak masih kecil, orang tua memang memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur, melindungi, dan mengarahkan kehidupannya.

Namun, persoalannya muncul ketika pola pengasuhan yang penuh kontrol tetap dipertahankan meskipun anak sudah dewasa.

Ada orang tua yang masih ingin menentukan pekerjaan anak, pasangan hidup, tempat tinggal, cara mengelola uang, hingga keputusan-keputusan pribadi lainnya.

Mereka mungkin mengatakan bahwa semua itu dilakukan demi kebaikan anak. Akan tetapi, niat baik tidak selalu membuat suatu perilaku menjadi sehat.

Contohnya, seorang anak dewasa ingin memilih pekerjaan sesuai minat dan kemampuannya. Namun, orang tuanya terus memaksa agar ia mengikuti pilihan yang dianggap lebih bergengsi.

Ketika anak menolak, orang tua menggunakan rasa bersalah:

"Kami sudah membesarkan kamu, masa sekarang kamu tidak mau mengikuti keinginan kami?"

"Kamu harus ingat, tanpa orang tua kamu bukan siapa-siapa."

"Kami lebih tahu apa yang terbaik untuk hidupmu."

Dalam psikologi perkembangan, terdapat konsep autonomy atau otonomi, yaitu kemampuan seseorang untuk memiliki pilihan dan mengarahkan kehidupannya sendiri.

Otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia sebagaimana dijelaskan dalam Self-Determination Theory yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan.

Ketika kebutuhan otonomi terus-menerus ditekan, seseorang dapat merasa tidak memiliki kendali atas kehidupannya sendiri.

Anak dewasa mungkin akhirnya memilih untuk mengurangi komunikasi, menyembunyikan keputusan pribadi, atau membatasi keterlibatan orang tua dalam kehidupannya.

Bukan selalu karena mereka tidak membutuhkan orang tua, melainkan karena mereka ingin mendapatkan ruang untuk menjadi manusia dewasa.

Orang tua perlu memahami bahwa membesarkan anak bukan berarti memiliki hak untuk mengendalikan seluruh kehidupannya selamanya.

Tugas orang tua seharusnya berubah seiring bertambahnya usia anak. Dari seseorang yang menentukan arah kehidupan, menjadi seseorang yang memberikan dukungan ketika diminta.

Inti psikologisnya: Anak dewasa membutuhkan otonomi. Menghormati pilihan mereka merupakan salah satu cara mempertahankan hubungan yang sehat dan saling menghargai.

3. Sering Merendahkan, Mengkritik, dan Membandingkan Anak dengan Orang Lain

Tidak semua luka emosional berasal dari kekerasan fisik. Sebagian justru muncul dari kata-kata yang diucapkan berulang kali oleh orang terdekat.

Orang tua mungkin merasa sedang memberikan motivasi ketika mengkritik anak. Namun, kritik yang terus-menerus, merendahkan, dan disampaikan tanpa empati dapat meninggalkan dampak emosional yang mendalam.

Contohnya:

"Lihat anak tetangga, umurnya sama dengan kamu tetapi sudah sukses."

"Kamu itu dari dulu memang tidak bisa diandalkan."

"Adikmu saja lebih pintar daripada kamu."

"Kamu sudah dewasa, tetapi hidupmu masih begitu-begitu saja."

Bagi orang tua, mungkin kalimat tersebut hanya bentuk teguran. Namun, bagi anak, perkataan seperti itu dapat terasa sebagai penolakan terhadap dirinya sebagai pribadi.

Dalam psikologi, terdapat konsep self-esteem atau harga diri, yaitu bagaimana seseorang menilai dan menghargai dirinya sendiri.

Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan harga diri. Ketika seseorang terus-menerus menerima penghinaan, perbandingan, dan kritik yang menyerang identitas dirinya, ia dapat mengembangkan perasaan tidak berharga atau merasa tidak pernah cukup baik.

Lebih jauh lagi, anak dewasa bisa mulai kehilangan rasa hormat kepada orang tua karena merasa tidak pernah diterima apa adanya.

Mereka mungkin tetap bekerja keras, mencapai banyak hal, dan berusaha membangun kehidupan yang baik. Namun, setiap kali bertemu orang tua, mereka kembali merasa seperti anak kecil yang selalu dianggap gagal.

Hal ini dapat membuat hubungan keluarga terasa melelahkan secara emosional.

Orang tua perlu membedakan antara mengkritik perilaku dan merendahkan pribadi seseorang.

Mengatakan, "Keputusanmu kali ini perlu dipertimbangkan kembali," tentu berbeda dengan mengatakan, "Kamu memang tidak pernah bisa mengambil keputusan yang benar."

Yang pertama memberikan ruang untuk belajar. Yang kedua menyerang harga diri.

Inti psikologisnya: Penghargaan terhadap seseorang tumbuh ketika ia merasa diterima sebagai manusia, bukan terus-menerus dinilai berdasarkan pencapaian atau dibandingkan dengan orang lain.

4. Tidak Menghargai Batasan Pribadi Anak

Salah satu tanda kedewasaan dalam hubungan keluarga adalah kemampuan untuk menghormati batasan pribadi.

Sayangnya, sebagian orang tua masih menganggap bahwa anak tidak berhak memiliki privasi karena mereka adalah orang yang melahirkan, membesarkan, dan membiayai anak tersebut.

Mereka merasa berhak mengetahui semua hal, ikut campur dalam semua urusan, bahkan mengambil keputusan tanpa meminta persetujuan.

Contohnya:

Membaca pesan pribadi anak tanpa izin.

Mencampuri masalah rumah tangga anak secara berlebihan.

Memaksa anak menceritakan semua persoalan pribadinya.

Datang ke rumah anak tanpa mempertimbangkan kesepakatan.

Mengungkapkan rahasia anak kepada keluarga atau orang lain.

Menganggap penolakan anak sebagai bentuk ketidaksopanan.

Dalam psikologi hubungan interpersonal, batasan pribadi atau personal boundaries berfungsi menjaga ruang emosional, fisik, dan psikologis seseorang.

Batasan bukan berarti membangun tembok untuk menjauhkan diri dari keluarga. Batasan justru membantu setiap anggota keluarga memahami bagaimana mereka seharusnya memperlakukan satu sama lain.

Anak dewasa tetap bisa menyayangi orang tuanya tanpa harus menceritakan semua hal.

Mereka tetap bisa menghormati orang tua tanpa harus menyetujui setiap keputusan.

Mereka juga berhak mengatakan tidak ketika sebuah permintaan melampaui kemampuan atau kenyamanan mereka.

Ketika orang tua terus-menerus melanggar batasan, anak dapat merasa bahwa kehidupannya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya.

Akibatnya, anak mungkin mulai menjaga jarak untuk mempertahankan ketenangan dan privasinya.

Menariknya, orang tua yang menghormati batasan anak justru sering kali memiliki hubungan yang lebih dekat dengannya. Sebab, kedekatan yang sehat tidak dibangun melalui pemaksaan, melainkan melalui rasa aman dan kepercayaan.

Inti psikologisnya: Hubungan yang dekat bukan hubungan tanpa batasan. Hubungan yang sehat justru membutuhkan penghormatan terhadap ruang pribadi masing-masing.

5. Menggunakan Rasa Bersalah, Pengorbanan, dan Utang Budi untuk Mengendalikan Anak

Ini merupakan salah satu perilaku yang paling sulit dikenali karena sering dibungkus dengan alasan kasih sayang.

Ada orang tua yang selalu mengingatkan anak tentang pengorbanan mereka.

Mereka terus menyebut biaya pendidikan, makanan, pakaian, waktu, tenaga, dan segala kesulitan yang pernah dialami ketika membesarkan anak.

Pada dasarnya, mengingat pengorbanan orang tua bukanlah sesuatu yang salah. Anak memang patut menghargai perjuangan orang tuanya.

Namun, persoalannya berbeda ketika pengorbanan tersebut digunakan sebagai alat untuk memaksa anak memenuhi semua keinginan orang tua.

Misalnya:

"Kami sudah mengorbankan segalanya untuk kamu, sekarang kamu harus membalasnya."

"Kalau kamu benar-benar anak yang baik, kamu pasti menuruti permintaan kami."

"Kami tidak pernah meminta apa-apa, tetapi kamu saja tidak mau membantu."

"Kalau kamu memilih jalan hidupmu sendiri, berarti kamu tidak peduli kepada orang tua."

Pola komunikasi seperti ini dapat menciptakan tekanan emosional yang berat.

Dalam psikologi, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan guilt-tripping, yaitu penggunaan rasa bersalah untuk memengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain.

Ada pula konsep psychological control, yaitu bentuk kontrol yang menekan kebebasan psikologis seseorang melalui manipulasi emosi, rasa bersalah, atau penarikan kasih sayang.

Akibatnya, anak mungkin melakukan sesuatu bukan karena benar-benar menginginkannya, melainkan karena takut dianggap tidak tahu berterima kasih.

Dalam jangka panjang, hubungan yang seharusnya dilandasi kasih sayang dapat berubah menjadi hubungan yang dipenuhi kewajiban dan tekanan.

Anak bisa merasa bahwa dirinya hanya dianggap baik ketika mampu memenuhi harapan orang tua.

Di sinilah rasa hormat dapat perlahan memudar. Anak mungkin tetap memenuhi kebutuhan orang tua, tetapi tidak lagi merasakan kedekatan emosional yang tulus.

Penting dipahami bahwa berbakti kepada orang tua tidak berarti menghilangkan seluruh kebutuhan dan hak pribadi.

Anak dapat membantu orang tua sesuai kemampuan, menunjukkan perhatian, dan memberikan dukungan tanpa harus mengorbankan seluruh kehidupannya.

Kasih sayang yang sehat tidak menjadikan pengorbanan sebagai alat untuk menagih kepatuhan tanpa batas.

Inti psikologisnya: Kasih sayang seharusnya membangun hubungan yang saling menghargai, bukan menciptakan utang emosional yang tidak pernah selesai.

6. Tidak Pernah Mau Mendengarkan Perasaan dan Pengalaman Anak

Banyak orang tua merasa sudah mengenal anaknya luar dalam. Mereka merasa mengetahui apa yang terbaik, apa yang sedang dirasakan, dan apa yang seharusnya dilakukan anak.

Namun, mengenal seseorang tidak selalu berarti memahami perasaannya.

Ada anak dewasa yang mencoba bercerita tentang tekanan pekerjaan, masalah rumah tangga, kegagalan, atau pengalaman hidup yang menyakitkan.

Sayangnya, alih-alih mendengarkan, orang tua justru langsung menghakimi atau memberikan ceramah.

Misalnya:

"Masalah seperti itu saja kamu tidak sanggup?"

"Dulu hidup kami jauh lebih susah daripada kamu."

"Kamu terlalu banyak mengeluh."

"Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan."

"Orang tua sudah lebih banyak makan asam garam kehidupan."

Respons seperti ini dapat membuat anak merasa bahwa pengalaman hidupnya tidak pernah dianggap serius.

Dalam psikologi, kemampuan memahami dan merespons perasaan orang lain dikenal sebagai emotional attunement dan berkaitan erat dengan empati.

Ketika seseorang merasa didengarkan, dipahami, dan diterima, ia cenderung merasa lebih aman dalam hubungan tersebut.

Sebaliknya, ketika perasaannya terus-menerus diabaikan, ia dapat belajar bahwa bercerita kepada orang tua hanya akan menghasilkan kritik, perbandingan, atau nasihat yang tidak diminta.

Akhirnya, anak memilih diam.

Mereka tidak lagi menceritakan pencapaian, masalah, maupun rencana masa depannya. Bukan karena tidak memiliki cerita, melainkan karena tidak lagi merasa bahwa orang tua adalah tempat yang nyaman untuk berbagi.

Inilah salah satu perubahan yang sering kali tidak disadari oleh orang tua.

Dahulu, anak mungkin menjadi orang yang selalu ingin berbicara dengan mereka. Sekarang, percakapan hanya sebatas menanyakan kabar, kebutuhan sehari-hari, atau urusan praktis.

Hubungan masih berjalan, tetapi kedekatan emosionalnya mulai berkurang.

Orang tua perlu memahami bahwa mendengarkan tidak selalu berarti harus memberikan solusi.

Terkadang, anak hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi.

Kalimat sederhana seperti, "Ayah atau Ibu ingin memahami apa yang kamu rasakan," dapat menjadi awal untuk memperbaiki hubungan.

Inti psikologisnya: Didengarkan merupakan salah satu kebutuhan emosional manusia. Orang tua yang mampu mendengarkan anak dewasa dengan empati akan lebih mudah mempertahankan kedekatan dan kepercayaan.

Mengapa Anak Dewasa Bisa Tetap Menyayangi Orang Tua, tetapi Kehilangan Rasa Hormat?

Ada satu hal penting yang perlu dipahami: kasih sayang dan rasa hormat bukanlah dua hal yang selalu berjalan bersamaan.

Seorang anak mungkin masih menyayangi orang tuanya karena ikatan keluarga, kenangan masa kecil, dan rasa terima kasih atas segala perjuangan yang pernah diberikan.

Namun, pada saat yang sama, ia mungkin sudah tidak lagi mengagumi cara orang tuanya memperlakukan orang lain.

Anak bisa tetap mengunjungi orang tua, membantu kebutuhan finansial, menghadiri acara keluarga, dan menjalankan tanggung jawabnya.

Tetapi, ia mungkin tidak lagi menjadikan orang tua sebagai tempat meminta nasihat atau figur yang ingin diteladani.

Hal ini dapat terjadi karena pengalaman hubungan yang berulang kali mengecewakan.

Dalam psikologi, kepercayaan interpersonal terbentuk melalui pengalaman konsisten bahwa seseorang dapat diandalkan, menghormati kita, dan memperlakukan kita dengan baik.

Ketika pengalaman tersebut terus-menerus bertentangan dengan kenyataan, kepercayaan dapat melemah.

Oleh karena itu, rasa hormat yang sehat tidak cukup dibangun melalui status sebagai orang tua. Rasa hormat juga tumbuh dari karakter, perilaku, integritas, dan kemampuan memperlakukan anak sebagai manusia dewasa.

Bagaimana Orang Tua Bisa Mendapatkan Kembali Rasa Hormat dari Anak yang Sudah Dewasa?

Kabar baiknya, hubungan yang renggang tidak selalu berarti tidak bisa diperbaiki.

Meskipun membutuhkan waktu, perubahan perilaku yang konsisten dapat membantu membangun kembali kepercayaan.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan orang tua.

1. Berani mengakui kesalahan masa lalu.

Orang tua tidak harus menjadi sempurna. Namun, mereka perlu berani mengakui ketika pernah menyakiti perasaan anak.

Permintaan maaf yang tulus tidak disertai pembelaan diri atau tuntutan agar anak segera melupakan semuanya.

2. Belajar menghormati keputusan anak.

Anak yang sudah dewasa memiliki hak untuk menentukan arah hidupnya. Orang tua boleh memberikan nasihat, tetapi keputusan akhirnya perlu dihormati selama anak mampu bertanggung jawab atas pilihannya.

3. Mengubah kritik menjadi komunikasi yang membangun.

Daripada merendahkan, orang tua dapat menyampaikan kekhawatiran dengan cara yang lebih bijaksana.

Gunakan komunikasi yang mengajak berdiskusi, bukan komunikasi yang membuat anak merasa tidak berharga.

4. Berhenti menggunakan pengorbanan sebagai alat menuntut balasan.

Pengorbanan orang tua memang patut dihargai. Namun, hubungan keluarga seharusnya tidak dibangun berdasarkan perhitungan siapa yang paling banyak berkorban.

5. Belajar mendengarkan tanpa langsung menghakimi.

Terkadang, anak hanya ingin didengarkan. Orang tua tidak selalu harus memberikan nasihat, apalagi ketika anak belum memintanya.

6. Membuktikan perubahan melalui tindakan yang konsisten.

Satu kali meminta maaf tidak otomatis menghapus luka yang sudah bertahun-tahun. Kepercayaan membutuhkan waktu untuk pulih.

Karena itu, perubahan perlu terlihat dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya melalui janji.

Penutup: Rasa Hormat Tidak Bisa Dipaksakan, tetapi Bisa Ditumbuhkan

Menjadi orang tua memang bukan pekerjaan yang mudah. Tidak ada orang tua yang sepenuhnya sempurna. Setiap orang tua memiliki keterbatasan, pengalaman masa lalu, tekanan hidup, dan cara pengasuhan yang mungkin tidak selalu tepat.

Namun, menjadi orang tua juga bukan alasan untuk berhenti belajar.

Ketika anak sudah dewasa, hubungan keluarga seharusnya berkembang menjadi hubungan antardewasa yang saling menghargai.

Orang tua tidak lagi hanya menjadi sosok yang memberikan perintah, melainkan juga menjadi pribadi yang mampu mendengarkan, memahami, dan menghormati pilihan anak.

Enam perilaku yang perlu dihindari adalah merasa selalu benar, terlalu mengontrol kehidupan anak, merendahkan dan membandingkan, melanggar batasan pribadi, menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikan, serta mengabaikan perasaan anak.

Semua perilaku tersebut, apabila terjadi secara berulang, dapat merusak kepercayaan dan kedekatan emosional dalam keluarga.

Pada akhirnya, ada satu pelajaran penting yang patut direnungkan:

Anak mungkin akan selalu mengingat bahwa orang tuanyalah yang membesarkannya. Namun, bagaimana anak memandang orang tuanya ketika dewasa sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua memperlakukannya selama perjalanan hidup tersebut.

Rasa hormat tidak tumbuh hanya karena seseorang lebih tua atau memiliki kedudukan sebagai orang tua.

Rasa hormat tumbuh ketika seseorang menunjukkan kebijaksanaan, tanggung jawab, ketulusan, dan kemampuan menghargai orang lain.