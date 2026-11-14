7 Alasan Masuk Akal Mengapa Anak-anak Berbohong Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Memahami perilaku anak yang tidak selalu berkata jujur, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menemukan apa yang sebenarnya mereka rasakan dan butuhkan.

Pernahkah orang tua mendapati anaknya berbohong tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana? Misalnya, anak mengaku sudah mengerjakan pekerjaan rumah, padahal buku pelajarannya masih kosong. Atau ketika ditanya siapa yang memecahkan gelas, ia justru menyalahkan adiknya.

Bahkan, ada anak yang tetap bersikeras mengatakan tidak melakukan kesalahan meskipun orang tuanya sudah mengetahui kenyataan yang sebenarnya.

Bagi sebagian orang tua, kebohongan anak sering dianggap sebagai tanda bahwa anak mulai nakal, tidak patuh, atau memiliki karakter buruk. Tidak jarang, respons yang muncul adalah kemarahan, hukuman, hingga ceramah panjang tentang pentingnya berkata jujur.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang psikologi perkembangan, perilaku berbohong pada anak tidak selalu sesederhana persoalan baik dan buruk. Ada berbagai alasan psikologis yang dapat mendorong seorang anak untuk menyembunyikan kebenaran, mengubah cerita, atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam beberapa tahap perkembangan, berbohong bahkan berkaitan dengan kemampuan kognitif anak yang sedang berkembang, seperti memahami pikiran orang lain, mengendalikan informasi, membayangkan konsekuensi, dan membedakan antara kenyataan dengan keinginan.

Artinya, ketika anak berbohong, orang tua tidak hanya perlu bertanya, "Mengapa kamu berbohong?" tetapi juga perlu memahami, "Apa yang membuatmu merasa harus berbohong?"

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (12/11), terdapat tujuh alasan masuk akal mengapa anak-anak berbohong menurut perspektif psikologi.

1. Anak Takut Dimarahi atau Dihukum oleh Orang Tua

Salah satu alasan paling umum anak berbohong adalah karena mereka takut menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan.

Bayangkan seorang anak tidak sengaja menumpahkan minuman di lantai. Ketika ibunya bertanya siapa yang melakukannya, anak tersebut langsung menjawab, "Bukan aku."

Padahal, ia mengetahui bahwa dirinya yang menumpahkan minuman tersebut.

Mengapa hal itu terjadi?

Dalam psikologi, perilaku tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghindaran terhadap konsekuensi yang dianggap tidak menyenangkan. Anak mulai menghubungkan pengakuan atas kesalahan dengan kemungkinan dimarahi, dihukum, atau kehilangan kasih sayang dan penerimaan dari orang tua.

Jika setiap kesalahan selalu direspons dengan bentakan, ancaman, atau hukuman yang berat, anak bisa belajar bahwa mengatakan kebenaran justru akan membuat dirinya berada dalam masalah.

Akhirnya, berbohong dianggap sebagai cara paling mudah untuk menyelamatkan diri.

Pada kondisi ini, kebohongan bukan selalu menunjukkan bahwa anak tidak memahami pentingnya kejujuran. Bisa jadi, ia sebenarnya mengetahui bahwa berbohong adalah tindakan yang tidak tepat, tetapi rasa takutnya lebih besar daripada keberaniannya untuk mengakui kesalahan.

Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?

Bangun suasana yang membuat anak merasa aman untuk mengakui kesalahan. Tegaskan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, tetapi mengakui kesalahan tidak akan membuatnya kehilangan kasih sayang orang tua.

Misalnya, daripada langsung membentak, orang tua dapat mengatakan:

"Kalau memang kamu yang menumpahkan minuman, tidak apa-apa. Mama ingin kamu jujur supaya kita bisa membersihkannya bersama."

Dengan pendekatan tersebut, anak belajar bahwa kejujuran adalah jalan untuk menyelesaikan masalah, bukan pintu menuju hukuman yang menakutkan.

2. Anak Ingin Mendapatkan Perhatian dan Pengakuan

Tidak semua kebohongan dilakukan untuk menghindari hukuman. Ada pula anak yang berbohong karena ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya.

Misalnya, seorang anak bercerita kepada teman-temannya bahwa ia memiliki mainan yang sangat mahal, pernah pergi ke luar negeri, atau mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Padahal, cerita tersebut tidak sepenuhnya benar.

Mengapa anak melakukan hal seperti itu?

Pada masa kanak-kanak, kebutuhan untuk diterima, diperhatikan, dan dihargai merupakan bagian penting dari perkembangan sosial dan emosional.

Anak ingin merasa dirinya istimewa. Ia ingin mendapatkan pujian, dianggap hebat, serta memiliki posisi yang baik di antara teman-temannya.

Ketika anak merasa kurang mendapatkan perhatian atau pengakuan, ia mungkin menciptakan cerita yang membuat dirinya terlihat lebih menarik.

Dalam psikologi, perilaku semacam ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan penghargaan diri (self-esteem) dan penerimaan sosial.

Anak mungkin merasa bahwa dirinya yang sebenarnya belum cukup menarik untuk mendapatkan perhatian. Karena itu, ia menggunakan cerita yang dilebih-lebihkan agar orang lain memberikan respons yang diharapkan.

Namun, penting untuk membedakan antara kebohongan yang disengaja dan imajinasi anak. Anak usia dini terkadang mencampurkan khayalan dengan kenyataan karena kemampuan memahami batas keduanya masih berkembang.

Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?

Berikan perhatian yang berkualitas tanpa harus menunggu anak melakukan sesuatu yang luar biasa.

Hargai usaha, keberanian, kreativitas, dan perilaku positif anak. Hindari hanya memberikan pujian ketika ia mendapatkan nilai bagus, memenangkan perlombaan, atau menunjukkan prestasi tertentu.

Anak perlu memahami bahwa dirinya tetap berharga meskipun tidak memiliki sesuatu yang lebih hebat dibandingkan teman-temannya.

Ketika kebutuhan emosionalnya terpenuhi, anak tidak perlu terus-menerus menciptakan cerita agar mendapatkan perhatian.

3. Anak Ingin Menghindari Rasa Malu dan Melindungi Harga Dirinya

Anak-anak juga memiliki perasaan malu, kecewa, dan takut dianggap gagal. Bahkan, bagi sebagian anak, mengakui kesalahan dapat terasa sangat berat karena mereka khawatir akan dipandang buruk oleh orang lain.

Contohnya, seorang anak mendapatkan nilai rendah dalam ujian. Ketika orang tuanya bertanya tentang hasil ulangan, ia mengatakan bahwa gurunya belum membagikan nilai.

Padahal, ia sudah menerima hasil ujian tersebut.

Kebohongan ini mungkin muncul karena anak tidak siap menghadapi rasa malu atau kekecewaan yang mungkin ditunjukkan oleh orang tuanya.

Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat dipahami melalui konsep perlindungan harga diri (self-protection).

Anak berusaha mempertahankan gambaran positif tentang dirinya. Ia tidak ingin dianggap bodoh, gagal, atau tidak mampu.

Terlebih jika lingkungan keluarga sering membandingkan anak dengan saudara kandung, sepupu, atau teman sebayanya.

Pernyataan seperti "Kenapa kamu tidak sepintar kakakmu?" atau "Lihat temanmu, nilainya selalu bagus" dapat membuat anak merasa bahwa penerimaan orang tua bergantung pada prestasinya.

Akibatnya, anak mungkin memilih menyembunyikan kenyataan daripada menghadapi perasaan tidak berharga.

Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?

Ajarkan bahwa melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan merupakan bagian normal dari proses belajar.

Jangan menjadikan nilai akademis sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan anak.

Ketika anak mendapatkan nilai buruk, orang tua bisa mengatakan:

"Nilai ini memang belum sesuai harapan, tetapi bukan berarti kamu tidak pintar. Kita cari tahu bersama bagian mana yang masih sulit."

Dengan demikian, anak belajar bahwa kegagalan tidak mengurangi nilai dirinya sebagai manusia.

4. Anak Sedang Mengembangkan Kemampuan Kognitif dan Memahami Pikiran Orang Lain

Menariknya, dari sudut pandang psikologi perkembangan, kemampuan berbohong juga berkaitan dengan perkembangan kemampuan berpikir anak.

Untuk membuat kebohongan yang disengaja, seseorang perlu memahami bahwa orang lain tidak selalu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Kemampuan ini berkaitan dengan konsep theory of mind, yaitu kemampuan memahami bahwa orang lain memiliki pikiran, pengetahuan, keyakinan, dan sudut pandang yang berbeda dari dirinya.

Sebagai contoh, seorang anak menyembunyikan cokelat yang diambil dari lemari. Ketika ditanya oleh ibunya, ia mengatakan tidak mengetahui keberadaan cokelat tersebut karena berpikir bahwa ibunya tidak melihat kejadian itu.

Untuk melakukan hal tersebut, anak perlu memahami bahwa ibunya tidak memiliki informasi yang sama dengannya.

Penelitian dalam psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kemampuan memahami perspektif orang lain memiliki hubungan dengan perkembangan perilaku berbohong yang disengaja.

Selain itu, perkembangan fungsi eksekutif (executive functions), seperti kemampuan mengendalikan respons, mengingat informasi, dan mengatur perilaku, juga berperan dalam kemampuan anak mempertahankan cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Hal ini bukan berarti semakin pintar seorang anak, semakin sering ia berbohong. Maksudnya, kemampuan kognitif yang berkembang membuat anak semakin mampu memahami bagaimana informasi dapat disembunyikan atau disampaikan kepada orang lain.

Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?

Orang tua perlu memahami bahwa perkembangan moral dan kognitif anak berlangsung secara bertahap.

Ajarkan kejujuran melalui contoh konkret, cerita, permainan peran, dan percakapan sehari-hari.

Misalnya, ajak anak berdiskusi tentang bagaimana perasaan seseorang ketika dibohongi dan mengapa kejujuran diperlukan dalam sebuah hubungan.

Jangan hanya menuntut anak berkata jujur, tetapi bantu ia memahami alasan mengapa kejujuran penting.

5. Anak Meniru Perilaku Orang Dewasa di Sekitarnya

Anak merupakan pengamat yang sangat aktif. Mereka tidak hanya belajar dari nasihat yang diberikan orang tua, tetapi juga dari perilaku yang mereka lihat setiap hari.

Jika orang tua sering meminta anak berkata jujur, tetapi justru memperlihatkan perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari, anak dapat menangkap pesan yang bertentangan.

Contohnya, seorang ayah meminta anaknya mengatakan kepada seseorang bahwa ayah sedang tidak berada di rumah, padahal sebenarnya ada di dalam rumah.

Atau seorang ibu meminta anaknya merahasiakan sesuatu dengan memberikan alasan yang tidak benar.

Dalam situasi seperti ini, anak dapat belajar bahwa berbohong merupakan tindakan yang dapat diterima selama memiliki tujuan tertentu.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial (social learning theory) yang dikembangkan oleh Albert Bandura.

Menurut teori ini, manusia dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain, terutama figur yang dianggap penting atau memiliki pengaruh dalam kehidupannya.

Orang tua merupakan salah satu model perilaku utama bagi anak.

Jika anak sering melihat orang dewasa menggunakan kebohongan untuk menghindari tanggung jawab, mendapatkan keuntungan, atau menyelesaikan masalah, bukan tidak mungkin ia menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?

Mulailah membangun budaya kejujuran di dalam keluarga.

Jika orang tua melakukan kesalahan, beranilah mengakuinya. Jika tidak bisa memenuhi janji, jelaskan alasannya tanpa membuat alasan palsu.

Misalnya:

"Kemarin Ayah berjanji akan menemanimu bermain, tetapi Ayah tidak bisa menepatinya karena ada pekerjaan mendadak. Ayah minta maaf."

Perilaku sederhana seperti ini memberikan pelajaran yang sangat kuat.

Anak tidak hanya mendengar bahwa kejujuran itu penting, tetapi juga melihat bagaimana orang dewasa mempraktikkannya.

6. Anak Ingin Mendapatkan Kebebasan dan Menghindari Kontrol yang Berlebihan

Seiring bertambahnya usia, anak mulai memiliki kebutuhan untuk menentukan pilihan sendiri.

Mereka ingin memiliki ruang pribadi, membuat keputusan, dan merasakan bahwa dirinya dipercaya.

Namun, ketika orang tua terlalu mengontrol setiap aspek kehidupan anak, kebutuhan tersebut bisa berbenturan dengan aturan keluarga.

Misalnya, seorang remaja mengatakan bahwa ia sedang mengerjakan tugas sekolah, padahal sebenarnya sedang bermain gim.

Ia mungkin tidak sekadar ingin bermain gim, tetapi juga ingin menikmati waktu pribadinya tanpa terus-menerus diawasi.

Dalam kondisi tertentu, kebohongan dapat menjadi strategi untuk memperoleh ruang kebebasan yang tidak dirasakan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini dapat berkaitan dengan teori determinasi diri (self-determination theory) yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan.

Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan psikologis dasar, termasuk otonomi atau perasaan memiliki kendali atas pilihan dan tindakannya sendiri.

Ketika kebutuhan otonomi terus-menerus dibatasi, anak dapat mengalami konflik dengan lingkungan yang mengaturnya.

Namun, bukan berarti orang tua tidak boleh memberikan aturan. Anak tetap membutuhkan batasan, pengawasan, dan perlindungan sesuai usianya.

Persoalannya adalah bagaimana aturan tersebut diterapkan.

Aturan yang terlalu kaku tanpa ruang dialog dapat membuat anak merasa tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau menegosiasikan kebutuhannya.

Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?

Berikan kebebasan secara bertahap sesuai usia dan tingkat tanggung jawab anak.

Libatkan anak dalam membuat kesepakatan keluarga. Misalnya, tentukan bersama waktu bermain gim, waktu belajar, dan waktu istirahat.

Ketika anak merasa pendapatnya didengarkan, ia akan lebih mudah belajar bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuatnya.

Tujuan pengasuhan bukan membuat anak selalu patuh karena takut diawasi, melainkan membantu anak memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri.

7. Anak Belum Memahami Sepenuhnya Perbedaan antara Keinginan, Imajinasi, dan Kenyataan

Alasan terakhir yang juga penting dipahami adalah bahwa tidak semua pernyataan anak yang tidak sesuai kenyataan merupakan kebohongan yang disengaja.

Pada usia dini, kemampuan anak untuk membedakan antara imajinasi, keinginan, dan realitas masih berkembang.

Misalnya, seorang anak bercerita bahwa ia memiliki seekor naga di kamarnya. Ia menceritakan hal tersebut dengan penuh keyakinan.

Bagi orang dewasa, cerita itu jelas tidak sesuai kenyataan. Namun, bagi anak, cerita tersebut bisa menjadi bagian dari permainan imajinatif atau dunia fantasinya.

Contoh lain adalah ketika seorang anak mengatakan bahwa dirinya tidak memakan kue, padahal terdapat remah-remah kue di sekitar mulutnya.

Dalam situasi tertentu, anak mungkin belum sepenuhnya memahami hubungan antara tindakan yang dilakukannya dan kenyataan yang sedang dibicarakan.

Kemampuan membedakan fantasi dan realitas berkembang seiring bertambahnya usia, pengalaman, serta kematangan kognitif.

Karena itu, orang tua perlu mempertimbangkan usia dan tahap perkembangan anak sebelum memberikan penilaian.

Penting pula membedakan antara kebohongan yang disengaja, cerita imajinatif, kesalahan mengingat, dan ketidakmampuan anak menjelaskan suatu kejadian secara akurat.

Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?

Jangan langsung menuduh anak berbohong setiap kali ceritanya tidak sesuai kenyataan.

Ajukan pertanyaan dengan tenang dan bantu anak membedakan apa yang benar-benar terjadi dengan apa yang hanya dibayangkan.

Misalnya:

"Itu cerita yang menarik. Sekarang coba ceritakan kepada Ibu, apa yang benar-benar kamu lihat dan apa yang hanya kamu bayangkan?"

Pendekatan seperti ini membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir realistis tanpa mematikan kreativitas dan imajinasinya.

Bagaimana Seharusnya Orang Tua Menghadapi Anak yang Berbohong?

Setelah memahami berbagai alasan di atas, satu hal menjadi jelas: perilaku berbohong pada anak tidak selalu memiliki penyebab yang sama.

Ada anak yang berbohong karena takut dihukum. Ada yang ingin mendapatkan perhatian. Ada pula yang sedang belajar memahami konsekuensi sosial dari perkataannya.

Karena itu, pendekatan orang tua sebaiknya tidak hanya berfokus pada menghentikan kebohongan, tetapi juga memahami penyebab di balik perilaku tersebut.

Berikut beberapa prinsip yang dapat diterapkan.

1. Jangan langsung memberikan label negatif.

Hindari menyebut anak sebagai pembohong, nakal, atau tidak bisa dipercaya. Kritik perilakunya, bukan identitas dirinya.

2. Dengarkan penjelasan anak sebelum mengambil kesimpulan.

Berikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan apa yang terjadi. Jangan memaksakan pengakuan melalui ancaman atau intimidasi.

3. Jadilah contoh kejujuran.

Anak belajar dari apa yang dilakukan orang tua. Karena itu, konsistensi perilaku orang dewasa sangat penting.

4. Berikan konsekuensi yang mendidik.

Jika anak merusak barang, ajak ia memperbaiki atau membersihkannya sesuai kemampuan. Konsekuensi sebaiknya berkaitan dengan perilakunya, bukan berupa penghinaan atau kekerasan.

5. Hargai keberanian mengakui kesalahan.

Ketika anak akhirnya berkata jujur, berikan apresiasi. Jangan sampai ia merasa bahwa mengaku salah justru membuat situasinya semakin buruk.

6. Bangun komunikasi yang terbuka.

Ciptakan suasana keluarga yang memungkinkan anak menyampaikan ketakutan, kekecewaan, dan keinginannya tanpa selalu merasa dihakimi.

Jika kebohongan berlangsung sangat sering, semakin kompleks, menimbulkan kerugian, atau disertai perubahan perilaku dan masalah emosional lainnya, orang tua dapat berkonsultasi dengan psikolog anak untuk memahami situasinya secara lebih menyeluruh.

Kesimpulan

Berbohong pada anak merupakan perilaku yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Dalam perspektif psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan rasa takut terhadap hukuman, kebutuhan mendapatkan perhatian, perlindungan harga diri, perkembangan kemampuan kognitif, peniruan terhadap orang dewasa, kebutuhan akan kebebasan, hingga belum matangnya kemampuan membedakan imajinasi dan kenyataan.

Dengan demikian, tidak tepat jika setiap anak yang pernah berbohong langsung dianggap memiliki karakter buruk.

Orang tua perlu melihat konteks, usia, lingkungan, dan kondisi emosional anak sebelum menentukan cara menghadapinya.

Hal yang tidak kalah penting adalah memahami bahwa kejujuran bukan kemampuan yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar, mendapatkan contoh, dan merasakan bahwa berkata jujur merupakan sesuatu yang aman untuk dilakukan.

Pada akhirnya, tujuan pengasuhan bukan sekadar membuat anak takut berbohong, melainkan membentuk pribadi yang memahami nilai kejujuran dan berani mengatakan kebenaran meskipun melakukan kesalahan.