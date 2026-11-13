6 Tanda Orang Tua Melakukan Pengabaian Emosional secara Sengaja Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak seharusnya menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk mengenal kasih sayang, rasa aman, penerimaan, dan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Sejak kecil, anak membutuhkan lebih dari sekadar makanan, pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal. Mereka juga membutuhkan perhatian emosional, pelukan, pengakuan atas perasaan, serta kehadiran orang tua ketika sedang mengalami kesulitan.



Sayangnya, tidak semua anak mendapatkan kebutuhan emosional tersebut. Ada orang tua yang secara fisik hadir, tetapi secara emosional tidak pernah benar-benar tersedia. Mereka mungkin tinggal serumah, berbicara setiap hari, bahkan memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi mengabaikan perasaan, kebutuhan psikologis, dan pengalaman batin anaknya.



Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai emotional neglect atau pengabaian emosional.



Pengabaian emosional terjadi ketika orang tua secara konsisten gagal memberikan respons emosional yang dibutuhkan anak, seperti empati, perhatian, validasi, dukungan, dan rasa aman. Pengabaian ini bisa terjadi karena ketidaktahuan, keterbatasan kemampuan emosional, masalah pribadi, pola pengasuhan antargenerasi, atau dalam beberapa kasus, dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua orang tua yang kurang peka sedang sengaja menyakiti anaknya. Namun, ketika seseorang berulang kali mengetahui bahwa perilakunya melukai anak, tetapi tetap memilih mengabaikan, meremehkan, atau menggunakan kebutuhan emosional anak sebagai alat kontrol, situasinya menjadi jauh lebih serius.



Luka akibat pengabaian emosional juga tidak selalu terlihat dari luar. Anak mungkin tetap berprestasi, terlihat mandiri, mudah tersenyum, dan menjalani kehidupan seperti orang lain. Akan tetapi, di dalam dirinya bisa tersimpan perasaan tidak berharga, kesepian, takut ditolak, dan kesulitan mempercayai orang lain.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat enam tanda orang tua yang melakukan pengabaian emosional secara sengaja menurut perspektif psikologi.



1. Sengaja Mengabaikan Perasaan Anak meskipun Mengetahui Anak Sedang Terluka



Salah satu tanda pengabaian emosional yang paling menyakitkan adalah ketika orang tua mengetahui anaknya sedang mengalami kesedihan, ketakutan, kekecewaan, atau tekanan psikologis, tetapi memilih tidak memberikan respons yang dibutuhkan.



Misalnya, seorang anak pulang ke rumah dalam keadaan menangis karena mengalami perundungan di sekolah. Alih-alih mendengarkan dan memberikan dukungan, orang tua justru mengabaikannya, menyuruhnya berhenti menangis, atau menganggap masalah tersebut tidak penting.



Kalimat seperti "Jangan terlalu sensitif", "Itu saja dipikirkan", atau "Kamu harus kuat" mungkin terdengar sederhana. Namun, jika terus-menerus digunakan untuk menolak pengalaman emosional anak, kalimat tersebut dapat membuat anak merasa bahwa perasaannya tidak memiliki tempat dalam keluarga.



Dalam psikologi, pengalaman ini berkaitan dengan emotional invalidation, yaitu kondisi ketika perasaan seseorang disangkal, diremehkan, atau diperlakukan seolah-olah tidak pantas untuk dirasakan.



Anak yang berulang kali mengalami invalidasi emosional bisa mulai meragukan perasaannya sendiri. Mereka mungkin merasa bersalah ketika sedih, malu ketika menangis, atau takut mengungkapkan kekecewaan.



Lebih jauh lagi, jika orang tua sebenarnya memahami bahwa anak sedang terluka tetapi sengaja memilih untuk tidak peduli sebagai bentuk hukuman atau kontrol, pengabaian tersebut dapat menjadi bagian dari pola kekerasan emosional.



Dampak psikologisnya:



Anak kesulitan mengenali dan mengungkapkan perasaan.



Anak merasa tidak pantas mendapatkan perhatian.



Anak terbiasa menyembunyikan kesedihan.



Anak takut meminta pertolongan ketika menghadapi masalah.



Anak tumbuh dengan keyakinan bahwa emosinya merupakan beban bagi orang lain.



Pada akhirnya, anak bisa belajar bahwa cara paling aman untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua adalah dengan tidak menunjukkan perasaan apa pun.



2. Menggunakan Sikap Diam dan Penarikan Kasih Sayang sebagai Hukuman



Tidak semua orang tua mampu mengelola konflik dengan baik. Ada yang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum berbicara kembali dengan anak. Hal tersebut sebenarnya bisa menjadi bagian dari pengelolaan emosi yang sehat.



Namun, situasinya berbeda ketika orang tua sengaja menggunakan diam, menghindari komunikasi, atau menarik kasih sayang untuk menghukum dan mengendalikan anak.



Contohnya, ketika anak melakukan kesalahan atau tidak memenuhi keinginan orang tua, mereka tiba-tiba berhenti berbicara dengannya selama berhari-hari. Orang tua tidak menjelaskan masalahnya, tidak memberikan kesempatan untuk berdiskusi, dan sengaja membuat anak merasa bersalah sampai akhirnya anak meminta maaf atau menuruti keinginan mereka.



Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan silent treatment, yaitu tindakan menarik komunikasi sebagai bentuk hukuman interpersonal.



Ketika dilakukan secara berulang dan manipulatif, silent treatment dapat menjadi bentuk kontrol emosional.



Anak yang mengalaminya mungkin terus-menerus berusaha menebak kesalahan yang telah dilakukan. Mereka menjadi sangat berhati-hati dalam berbicara dan bertindak karena takut kehilangan perhatian atau kasih sayang orang tua.



Yang membuat kondisi ini semakin menyakitkan adalah anak tidak hanya takut terhadap hukuman, tetapi juga takut kehilangan hubungan emosional dengan orang yang seharusnya menjadi sumber rasa aman.



Dampak psikologisnya:



Anak mengembangkan ketakutan berlebihan terhadap konflik.



Anak selalu merasa harus menyenangkan orang lain.



Anak sulit mengatakan tidak.



Anak memiliki kecemasan ketika seseorang mulai menjauh.



Anak menganggap kasih sayang sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan melalui kepatuhan.



Dalam hubungan yang sehat, kasih sayang tidak seharusnya dijadikan hadiah yang diberikan hanya ketika anak memenuhi semua keinginan orang tua.



3. Meremehkan Masalah Anak dan Menganggap Kebutuhan Emosionalnya Tidak Penting



Tanda berikutnya adalah orang tua yang secara konsisten menganggap masalah anak sebagai sesuatu yang tidak berarti.



Bagi orang dewasa, persoalan yang dialami anak mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi seorang anak, pengalaman tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat besar dan memengaruhi kondisi emosionalnya.



Misalnya, seorang anak merasa kecewa karena gagal dalam ujian, kehilangan teman dekat, mengalami penolakan, atau merasa tidak percaya diri terhadap penampilannya.



Ketika anak mencoba bercerita, orang tua justru membandingkan penderitaannya dengan masalah orang lain.



Mereka mungkin mengatakan:



"Zaman orang tua jauh lebih susah."



"Kamu belum tahu bagaimana kehidupan sebenarnya."



"Masalah seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan."



"Masih kecil sudah banyak mengeluh."



Pernyataan semacam ini dapat membuat anak merasa bahwa pengalaman emosionalnya tidak layak untuk didengarkan.



Dalam perspektif psikologi perkembangan, anak membutuhkan respons yang membantu mereka memahami dan mengatur emosi. Orang tua idealnya menjadi tempat anak belajar bahwa perasaan sedih, marah, takut, dan kecewa merupakan bagian normal dari kehidupan.



Ketika kebutuhan tersebut terus-menerus diabaikan, anak bisa mengalami kesulitan dalam membangun kemampuan regulasi emosi.



Apabila orang tua secara sadar terus meremehkan masalah anak meskipun mengetahui bahwa anak membutuhkan dukungan, perilaku tersebut dapat menunjukkan pola pengabaian emosional yang serius.



Dampak psikologisnya:



Anak merasa masalahnya tidak pantas diceritakan.



Anak kehilangan kepercayaan untuk mencari dukungan.



Anak terbiasa memendam tekanan psikologis.



Anak sulit memahami bahwa dirinya berhak mendapatkan perhatian.



Anak cenderung membandingkan penderitaannya dengan orang lain dan menganggap dirinya tidak cukup menderita untuk meminta bantuan.



Akibatnya, ketika dewasa, mereka mungkin tetap merasa sendirian meskipun dikelilingi banyak orang.



4. Hanya Memberikan Perhatian ketika Anak Berprestasi atau Memenuhi Keinginan Orang Tua



Kasih sayang yang sehat seharusnya tidak bergantung sepenuhnya pada pencapaian, nilai akademis, status sosial, atau kemampuan anak memenuhi harapan keluarga.



Namun, ada orang tua yang hanya menunjukkan perhatian ketika anak berhasil melakukan sesuatu yang membanggakan.



Ketika anak mendapatkan nilai tinggi, memenangkan perlombaan, memperoleh pekerjaan bagus, atau berhasil memenuhi harapan keluarga, mereka mendapatkan pujian dan perhatian.



Sebaliknya, ketika anak mengalami kegagalan, melakukan kesalahan, atau memiliki pilihan hidup yang berbeda, orang tua berubah menjadi dingin, menjauh, atau memperlakukannya seolah-olah tidak berharga.



Pola seperti ini dapat berkaitan dengan conditional regard, yaitu pemberian penghargaan dan penerimaan yang bergantung pada perilaku atau pencapaian seseorang.



Dalam teori Self-Determination Theory yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan, penerimaan yang bersyarat dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan psikologis dasar, termasuk kebutuhan akan keterhubungan dan penerimaan.



Anak akhirnya belajar bahwa dirinya hanya berharga ketika mampu memenuhi standar orang tua.



Mereka mungkin tumbuh menjadi pribadi yang sangat perfeksionis, takut melakukan kesalahan, dan selalu merasa harus membuktikan kemampuannya.



Bahkan, sebagian anak menjadi orang dewasa yang sulit menikmati keberhasilan karena merasa pencapaiannya tidak pernah cukup.



Dampak psikologisnya:



Harga diri sangat bergantung pada pencapaian.



Anak takut mengalami kegagalan.



Anak merasa harus selalu sempurna.



Anak kesulitan menerima kekurangan dirinya.



Anak menganggap cinta dan penerimaan harus diperoleh melalui prestasi.



Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika orang tua sengaja menggunakan perhatian dan kasih sayang sebagai alat untuk memaksa anak mengikuti ambisi pribadi mereka.



Dalam kondisi tersebut, anak tidak lagi merasa dicintai sebagai individu, melainkan dihargai berdasarkan apa yang bisa mereka berikan.



5. Menolak Mengakui Kesalahan dan Justru Menyalahkan Anak atas Luka Emosionalnya



Orang tua juga manusia yang bisa melakukan kesalahan. Mereka bisa mengatakan sesuatu yang menyakitkan, bersikap tidak adil, atau mengambil keputusan yang berdampak buruk bagi anak.



Dalam pengasuhan yang sehat, orang tua seharusnya mampu mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki hubungan.



Namun, pada pola pengabaian emosional yang manipulatif, orang tua justru menolak bertanggung jawab atas dampak perilakunya.



Ketika anak mencoba menjelaskan bahwa dirinya terluka, orang tua mungkin menjawab:



"Kamu terlalu sensitif."



"Orang tua selalu benar."



"Kamu tidak tahu berterima kasih."



"Semua ini demi kebaikanmu."



"Kalau kamu tidak membuat masalah, orang tua tidak akan marah."



Perilaku tersebut dapat membuat anak merasa bahwa dirinya adalah penyebab dari semua konflik yang terjadi.



Dalam psikologi, tindakan menyalahkan korban dan membalikkan tanggung jawab emosional dapat menjadi bagian dari pola manipulasi interpersonal.



Dalam beberapa situasi, perilaku ini juga dapat berkaitan dengan gaslighting, terutama ketika orang tua secara sistematis menyangkal pengalaman nyata anak, memutarbalikkan kejadian, atau membuat anak meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri.



Anak yang mengalami kondisi tersebut bisa tumbuh dengan kebingungan emosional. Mereka mengetahui bahwa ada sesuatu yang menyakitkan dalam hubungan keluarga, tetapi terus-menerus dibuat merasa bahwa mereka sendirilah yang bermasalah.



Dampak psikologisnya:



Anak sering merasa bersalah tanpa alasan yang jelas.



Anak kesulitan mempercayai penilaian dirinya sendiri.



Anak merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain.



Anak takut menyampaikan keberatan.



Anak sulit membangun batasan yang sehat dalam hubungan.



Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kehilangan kewibawaan sebagai orang tua. Sebaliknya, kemampuan meminta maaf merupakan contoh kedewasaan emosional yang penting bagi perkembangan anak.



6. Sengaja Tidak Hadir secara Emosional ketika Anak Membutuhkan Dukungan



Tanda terakhir adalah orang tua yang berulang kali memilih untuk tidak hadir secara emosional ketika anak sedang menghadapi situasi sulit.



Kehadiran orang tua tidak hanya berarti berada di rumah atau memenuhi kebutuhan finansial. Anak juga membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan, memberikan dukungan, dan membantu mereka menghadapi pengalaman hidup.



Bayangkan seorang anak yang sedang mengalami tekanan berat di sekolah. Ia ingin bercerita kepada orang tuanya, tetapi setiap kali mencoba berbicara, orang tuanya justru sibuk dengan urusan sendiri, mengalihkan pembicaraan, atau menyuruhnya menyelesaikan semuanya sendirian.



Pada awalnya, anak mungkin masih mencoba mencari perhatian.



Namun, setelah berkali-kali mengalami penolakan, mereka akhirnya berhenti bercerita.



Mereka belajar untuk tidak berharap terlalu banyak.



Dalam psikologi perkembangan, respons emosional orang tua memiliki hubungan penting dengan pembentukan keterikatan atau attachment antara anak dan pengasuh.



Teori attachment yang dikembangkan John Bowlby menjelaskan bahwa hubungan awal dengan pengasuh berperan dalam membentuk rasa aman dan pola hubungan interpersonal seseorang.



Ketika figur pengasuh secara konsisten tidak responsif terhadap kebutuhan emosional anak, perkembangan rasa aman dalam hubungan dapat terganggu.



Anak mungkin tumbuh dengan kecenderungan menghindari kedekatan emosional atau justru terus-menerus takut ditinggalkan.



Perlu diingat bahwa tidak semua orang tua yang sedang sibuk atau mengalami kesulitan pribadi berarti sengaja mengabaikan anak. Namun, ketika ketidakhadiran emosional menjadi pola yang terus dipertahankan meskipun orang tua mengetahui dampaknya, hal tersebut patut diperhatikan secara serius.



Dampak psikologisnya:



Anak merasa kesepian meskipun berada di tengah keluarga.



Anak sulit mempercayai orang lain.



Anak merasa tidak layak mendapatkan dukungan.



Anak cenderung menutup diri ketika menghadapi masalah.



Anak mengalami kesulitan membangun hubungan emosional yang aman ketika dewasa.



Pada akhirnya, anak bisa menjadi sangat mandiri bukan karena merasa kuat, melainkan karena sejak kecil terbiasa tidak memiliki tempat untuk bergantung.



Mengapa Pengabaian Emosional oleh Orang Tua Bisa Berdampak hingga Anak Dewasa?



Pengabaian emosional pada masa kanak-kanak dapat meninggalkan dampak jangka panjang karena masa tersebut merupakan periode penting dalam pembentukan identitas, harga diri, regulasi emosi, dan kemampuan membangun hubungan interpersonal.



Anak belajar memahami dirinya melalui cara orang tua memperlakukannya.



Ketika anak mendapatkan perhatian, penerimaan, dan dukungan yang konsisten, mereka cenderung mengembangkan keyakinan bahwa dirinya layak dicintai dan dihargai.



Sebaliknya, ketika kebutuhan emosionalnya terus-menerus diabaikan, anak bisa membentuk keyakinan negatif mengenai dirinya sendiri.



Misalnya:



Saya tidak cukup penting untuk diperhatikan.



Perasaan saya tidak berarti.



Saya harus selalu menyenangkan orang lain agar diterima.



Saya tidak boleh menunjukkan kelemahan.



Saya harus menyelesaikan semuanya sendirian.



Saya tidak pantas mendapatkan kasih sayang tanpa syarat.



Keyakinan seperti ini dapat terbawa hingga dewasa dan memengaruhi cara seseorang memandang dirinya maupun menjalin hubungan dengan orang lain.



Beberapa orang mungkin menjadi sangat mandiri, tetapi kesulitan meminta pertolongan. Ada pula yang terus-menerus mencari validasi, takut ditolak, atau merasa cemas ketika seseorang tidak memberikan perhatian.



Sebagian lainnya mungkin mengalami kesulitan mengenali emosi sendiri karena sejak kecil terbiasa menganggap perasaan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan.



Namun, penting untuk dipahami bahwa dampak pengabaian emosional tidak selalu sama pada setiap orang. Pengalaman hidup, dukungan sosial, lingkungan, dan kemampuan individu dalam membangun strategi pemulihan juga berpengaruh.



Bagaimana Cara Memulihkan Diri dari Pengabaian Emosional Orang Tua?



Menyadari bahwa kebutuhan emosional kita pernah diabaikan bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi ketika orang yang melakukan pengabaian tersebut adalah orang tua sendiri.



Ada kemungkinan seseorang masih mencintai orang tuanya, tetapi pada saat yang sama merasa terluka oleh perlakuan mereka.



Kedua perasaan tersebut bisa hadir bersamaan.



Pemulihan bukan berarti harus membenci orang tua, memutuskan hubungan, atau terus-menerus menyalahkan masa lalu. Pemulihan berarti belajar memahami pengalaman sendiri, mengakui luka yang pernah terjadi, dan membangun kehidupan emosional yang lebih sehat.



Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.



1. Belajar mengakui perasaan sendiri



Jangan langsung menganggap diri terlalu sensitif hanya karena merasa terluka. Perasaan sedih, marah, kecewa, dan kesepian merupakan pengalaman manusiawi.



Belajar mengidentifikasi emosi adalah langkah awal untuk memahami kebutuhan psikologis diri sendiri.



2. Berhenti mengukur harga diri berdasarkan penerimaan orang tua



Nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh seberapa sering orang tuanya memberikan pujian atau pengakuan.



Kamu tetap memiliki nilai sebagai manusia meskipun tidak selalu memenuhi harapan keluarga.



3. Membangun batasan emosional yang sehat



Jika interaksi dengan orang tua selalu berakhir dengan penghinaan, manipulasi, atau tekanan emosional, penting untuk mempertimbangkan batasan yang dapat melindungi kesejahteraan psikologis.



Batasan bisa berupa membatasi topik pembicaraan, mengurangi interaksi tertentu, atau menghentikan percakapan ketika situasi mulai tidak sehat.



4. Mencari hubungan yang memberikan rasa aman



Dukungan emosional tidak harus selalu berasal dari keluarga biologis. Teman yang dapat dipercaya, pasangan yang suportif, anggota keluarga lain, maupun komunitas yang sehat bisa menjadi sumber dukungan.



Hubungan yang aman membantu seseorang belajar bahwa kedekatan tidak harus disertai ketakutan dan tekanan.



5. Mempertimbangkan bantuan profesional



Jika pengalaman masa kecil masih memengaruhi kehidupan sehari-hari, hubungan, atau kondisi emosional, berkonsultasi dengan psikolog dapat membantu.



Terapi dapat menjadi ruang untuk memahami pola pengasuhan masa lalu, mengenali keyakinan negatif, dan mengembangkan keterampilan regulasi emosi serta batasan interpersonal.



Kesimpulan



Pengabaian emosional oleh orang tua merupakan pengalaman yang bisa meninggalkan luka mendalam, terutama ketika kebutuhan anak untuk didengarkan, dipahami, dihargai, dan diterima terus-menerus tidak mendapatkan respons yang memadai.



Enam tanda yang perlu diperhatikan adalah sengaja mengabaikan perasaan anak, menggunakan sikap diam sebagai hukuman, meremehkan masalah anak, memberikan kasih sayang secara bersyarat, menolak bertanggung jawab atas luka emosional, dan tidak hadir ketika anak membutuhkan dukungan.



Meski demikian, penting untuk membedakan antara orang tua yang memiliki keterbatasan emosional dengan orang tua yang secara sadar dan berulang kali menggunakan pengabaian sebagai alat kontrol. Niat seseorang tidak selalu bisa diketahui hanya dari perilakunya, sehingga penilaian perlu mempertimbangkan pola, konteks, dan dampaknya.



Satu hal yang perlu diingat: seorang anak tidak seharusnya harus mengorbankan kesehatan emosionalnya demi mendapatkan kasih sayang dari orang tua.



Menjadi orang tua bukan hanya tentang memberikan kehidupan, menyediakan kebutuhan materi, dan mengarahkan masa depan anak. Menjadi orang tua juga berarti bersedia hadir secara emosional, mendengarkan tanpa merendahkan, serta memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh sebagai individu yang memiliki perasaan, kebutuhan, dan pendapat sendiri.



Jika kamu pernah mengalami pengabaian emosional, ingatlah bahwa perlakuan yang kamu terima ketika kecil bukanlah ukuran dari nilai dirimu.



