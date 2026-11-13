7 Kata Tak Terduga yang Menghambat Perkembangan Anak Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sudah memberikan yang terbaik untuk anakmu, tetapi ketika ia beranjak dewasa, ia justru terlihat sulit mengambil keputusan, kurang percaya diri, takut mencoba hal baru, atau selalu bergantung pada orang lain?

Sebagai orang tua, mungkin kamu berpikir bahwa semua yang kamu lakukan adalah bentuk kasih sayang. Kamu ingin melindunginya dari kegagalan, menghindarkannya dari kesulitan, dan memastikan hidupnya berjalan dengan baik.



Namun, ada satu hal yang sering tidak disadari: tidak semua kata yang diucapkan orang tua dengan niat baik akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan psikologis anak.



Bahkan, ada beberapa kata sederhana yang terdengar biasa saja, tetapi jika terus-menerus diucapkan, dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri, mengambil keputusan, menghadapi tantangan, dan membangun kehidupannya sebagai orang dewasa.



Dalam psikologi, pengalaman masa kecil, pola komunikasi keluarga, serta cara orang tua merespons emosi dan pilihan anak dapat berperan dalam pembentukan harga diri, kemandirian, dan regulasi emosi seseorang.



Menariknya, hambatan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk konflik besar atau kekerasan verbal. Terkadang, justru kalimat-kalimat sederhana yang diucapkan setiap hari menjadi bagian dari pola pengasuhan yang tanpa sadar membatasi perkembangan anak.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (13/11), terdapat tujuh kata yang perlu direnungkan oleh setiap orang tua.



1. "Pokoknya"



Kata ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sering kali menjadi simbol dari komunikasi satu arah dalam keluarga.



Contohnya:



"Pokoknya kamu harus ikut kata Ayah."



"Pokoknya Mama tahu yang terbaik."



"Pokoknya jangan membantah."



Ketika anak terus-menerus menerima keputusan tanpa diberi kesempatan memahami alasan di baliknya, ia bisa tumbuh dengan kebiasaan mengikuti perintah tanpa belajar mempertimbangkan pilihannya sendiri.



Dalam psikologi perkembangan, kemandirian berkaitan erat dengan kesempatan seseorang untuk mengembangkan otonomi atau kemampuan mengarahkan dirinya sendiri.



Teori Self-Determination Theory yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan bahwa otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia.



Anak yang terlalu sering dikendalikan mungkin kesulitan mengenali keinginannya sendiri. Ketika dewasa, ia bisa merasa takut mengambil keputusan karena terbiasa menunggu persetujuan orang lain.



Ia mungkin selalu bertanya:



Apakah keputusan saya benar?



Apakah orang tua akan kecewa?



Bagaimana jika pilihan saya tidak disukai keluarga?



Padahal, menjadi dewasa berarti belajar bertanggung jawab atas pilihan sendiri.



Apa yang sebaiknya dikatakan?



Daripada mengatakan "Pokoknya", cobalah mengatakan:



"Kita diskusikan alasannya. Mama ingin kamu memahami konsekuensi dari setiap pilihan."



Dengan demikian, orang tua tetap bisa memberikan arahan tanpa mengambil alih seluruh kendali kehidupan anak.



2. "Jangan"



Kata "jangan" sebenarnya tidak selalu buruk. Dalam situasi berbahaya, kata ini justru sangat diperlukan.



Namun, masalah muncul ketika hampir setiap usaha anak selalu disambut dengan larangan.



"Jangan mencoba itu."

"Jangan mengambil risiko."

"Jangan ikut kegiatan itu."

"Jangan sampai gagal."

"Jangan membuat keputusan sendiri."



Jika terlalu sering mendengar larangan tanpa penjelasan, anak dapat mengembangkan persepsi bahwa dunia adalah tempat yang penuh ancaman dan kesalahan harus selalu dihindari.



Dalam psikologi, pengalaman menghadapi tantangan dan memperoleh kesempatan untuk mencoba merupakan bagian penting dari pembelajaran dan pembentukan keyakinan terhadap kemampuan diri.



Albert Bandura melalui konsep self-efficacy menjelaskan bahwa keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri banyak dibentuk melalui pengalaman keberhasilan dalam menyelesaikan tugas dan tantangan.



Bayangkan seorang anak yang selalu dilarang mencoba sesuatu karena orang tuanya takut ia gagal.



Ketika dewasa, ia mungkin memiliki banyak kesempatan, tetapi ragu untuk mengambil langkah pertama.



Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia belum cukup mendapatkan pengalaman untuk percaya pada kemampuannya sendiri.



Apa yang sebaiknya dikatakan?



"Silakan mencoba, tetapi mari kita pahami risikonya dan bagaimana kamu bisa menghadapinya."



Anak tidak membutuhkan kehidupan yang sepenuhnya bebas dari risiko. Ia membutuhkan kemampuan untuk mengenali, mempertimbangkan, dan menghadapi risiko secara bertanggung jawab.



3. "Harus"



Kata ini sering muncul dalam keluarga yang memiliki harapan besar terhadap anak.



"Kamu harus sukses."

"Kamu harus menjadi seperti kakakmu."

"Kamu harus mendapatkan pekerjaan bagus."

"Kamu harus membanggakan keluarga."



Harapan orang tua tentu bukan sesuatu yang salah. Setiap orang tua ingin melihat anaknya memiliki kehidupan yang baik.



Namun, ketika seluruh kehidupan anak dipenuhi tuntutan, ia bisa mulai merasa bahwa nilai dirinya hanya ditentukan oleh pencapaian.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep conditional regard, yaitu penerimaan atau penghargaan yang dirasakan seseorang bergantung pada perilaku atau pencapaiannya.



Anak mungkin belajar bahwa dirinya hanya layak mendapatkan pujian ketika berhasil, mendapatkan nilai tinggi, memiliki pekerjaan bergengsi, atau memenuhi harapan keluarga.



Akibatnya, ketika dewasa, ia bisa:



Terlalu takut melakukan kesalahan.



Merasa bersalah ketika beristirahat.



Sulit menikmati pencapaian sendiri.



Terus mengejar pengakuan orang lain.



Merasa gagal ketika kehidupannya tidak sesuai ekspektasi keluarga.



Ironisnya, seseorang bisa terlihat sangat sukses dari luar, tetapi terus merasa tidak cukup baik di dalam dirinya.



Apa yang sebaiknya dikatakan?



"Kami berharap kamu memiliki kehidupan yang baik, tetapi kamu juga berhak menentukan arti keberhasilan menurut dirimu sendiri."



Sebab, anak bukan proyek untuk memenuhi impian orang tua yang belum tercapai.



4. "Terserah"



Sekilas, kata ini terlihat seperti bentuk kebebasan. Namun, konteks dan cara mengucapkannya sangat menentukan dampaknya.



Ada orang tua yang mengatakan:



"Terserah kamu!"

"Sudah, terserah!"

"Mama tidak mau tahu lagi!"



Kata tersebut terkadang digunakan ketika orang tua sedang kecewa, marah, atau lelah menghadapi perbedaan pendapat.



Bagi anak, terutama jika hal ini terjadi berulang kali, respons tersebut bisa terasa seperti penolakan emosional.



Anak mungkin belajar bahwa mengungkapkan pendapat hanya akan membuat hubungan menjadi tidak nyaman.



Ketika dewasa, ia bisa kesulitan menyampaikan kebutuhan, takut berbeda pendapat, atau memilih diam meskipun sebenarnya tidak setuju.



Dalam psikologi, kemampuan mengungkapkan kebutuhan dan batasan pribadi merupakan bagian penting dari keterampilan interpersonal.



Anak perlu belajar bahwa perbedaan pendapat tidak selalu berarti penolakan terhadap kasih sayang.



Apa yang sebaiknya dikatakan?



"Mama mungkin tidak setuju dengan pilihanmu, tetapi Mama ingin mendengar alasanmu."



Kalimat ini memberikan pesan bahwa hubungan orang tua dan anak tetap bisa terjaga meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda.



5. "Bandingkan"



Kata ini sering muncul dalam bentuk perbandingan yang dianggap sebagai motivasi.



"Lihat anak tetangga, sudah punya rumah sendiri."

"Kenapa kamu tidak bisa seperti kakakmu?"

"Teman-temanmu sudah sukses, kamu masih begini saja."



Mungkin orang tua bermaksud memacu semangat anak agar berkembang.



Namun, terlalu sering membandingkan anak dengan orang lain dapat membuatnya merasa bahwa dirinya selalu kurang.



Dalam psikologi, perbandingan sosial atau social comparison merupakan proses ketika seseorang menilai dirinya dengan membandingkan kemampuan, pencapaian, atau kehidupannya dengan orang lain.



Proses ini tidak selalu negatif. Akan tetapi, perbandingan yang terus-menerus dan merendahkan dapat memengaruhi harga diri seseorang.



Anak bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan hanya akan datang jika ia lebih hebat daripada orang lain.



Ketika dewasa, ia mungkin:



Sulit merasa puas dengan pencapaiannya.



Merasa tertinggal dalam kehidupan.



Terus mencari validasi.



Menganggap keberhasilan orang lain sebagai ancaman.



Tidak mampu menghargai perjalanan hidupnya sendiri.



Padahal, setiap orang memiliki waktu, kemampuan, kesempatan, dan perjalanan yang berbeda.



Apa yang sebaiknya dikatakan?



"Coba lihat sejauh mana kamu sudah berkembang dibandingkan dirimu yang dulu."



Bantu anak mengukur kemajuan berdasarkan proses dan pertumbuhan dirinya sendiri, bukan hanya berdasarkan pencapaian orang lain.



6. "Lebay"



Ini adalah salah satu kata yang sering dianggap sepele dalam percakapan keluarga.



Ketika anak sedang sedih, kecewa, takut, atau merasa tertekan, orang tua mungkin merespons:



"Ah, kamu lebay."

"Begitu saja menangis."

"Masalah kecil kok dibesar-besarkan."

"Kamu terlalu sensitif."



Bagi orang tua, mungkin masalah tersebut memang terlihat sederhana.



Namun, bagi anak, perasaan yang sedang dialaminya benar-benar nyata.



Dalam psikologi, kondisi ketika emosi seseorang terus-menerus diabaikan, diremehkan, atau dianggap tidak penting dapat berkaitan dengan emotional invalidation.



Jika pola ini terjadi berulang kali, anak mungkin belajar bahwa perasaannya tidak pantas diungkapkan.



Ketika dewasa, ia bisa kesulitan mengenali emosinya sendiri, menahan kesedihan, merasa bersalah ketika membutuhkan bantuan, atau tidak nyaman menunjukkan kerentanan.



Ada pula kemungkinan ia menjadi pribadi yang selalu berkata, "Tidak apa-apa," meskipun sebenarnya sedang mengalami tekanan.



Bukan karena tidak memiliki perasaan, melainkan karena sejak kecil ia terbiasa menganggap perasaannya sebagai sesuatu yang tidak penting.



Apa yang sebaiknya dikatakan?



"Mama mungkin belum sepenuhnya memahami apa yang kamu rasakan, tetapi Mama mau mendengarkan."



Ingat, memvalidasi perasaan bukan berarti menyetujui semua tindakan anak. Orang tua bisa menerima emosinya sekaligus tetap memberikan batasan terhadap perilakunya.



7. "Nanti"



Kata terakhir ini mungkin yang paling tidak disadari dampaknya.



"Nanti saja kalau sudah siap."

"Nanti kalau sudah punya uang."

"Nanti kalau sudah lebih berpengalaman."

"Nanti kalau keadaan sudah memungkinkan."



Tentu saja, mempertimbangkan waktu dan kesiapan adalah hal yang bijaksana.



Namun, ketika orang tua terus-menerus mengajarkan bahwa anak harus menunggu kondisi sempurna sebelum melakukan sesuatu, ia bisa kehilangan kesempatan untuk belajar mengambil inisiatif.



Dalam psikologi, perilaku menunda dapat berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk ketakutan terhadap kegagalan, rendahnya keyakinan diri, kesulitan mengatur emosi, dan perfeksionisme.



Anak yang tidak terbiasa mengambil langkah sendiri mungkin tumbuh menjadi orang dewasa yang selalu menunggu dorongan dari orang lain.



Ia memiliki impian, tetapi tidak memulai. Memiliki kemampuan, tetapi tidak mengembangkannya. Memiliki kesempatan, tetapi selalu merasa belum cukup siap.



Padahal, banyak keterampilan justru berkembang melalui proses mencoba, melakukan kesalahan, memperbaiki diri, dan mencoba kembali.



Apa yang sebaiknya dikatakan?



"Kalau tujuan itu penting bagimu, apa satu langkah kecil yang bisa kamu mulai hari ini?"



Ajarkan bahwa kesiapan tidak selalu datang sebelum tindakan. Terkadang, kesiapan justru tumbuh selama seseorang menjalani prosesnya.



Mengapa Kata-Kata Orang Tua Begitu Berpengaruh terhadap Anak yang Sudah Dewasa?



Ada satu hal yang perlu dipahami: anak yang sudah dewasa secara usia belum tentu sepenuhnya merasa mandiri secara psikologis.



Pengalaman selama masa pertumbuhan dapat membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri, orang lain, dan dunia di sekitarnya.



Ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang terlalu mengontrol, sering mengkritik, meremehkan perasaan, atau memberikan kasih sayang secara bersyarat, pengalaman tersebut dapat memengaruhi pola pikir dan perilakunya.



Namun, bukan berarti setiap anak yang pernah mendengar kata-kata tersebut pasti mengalami hambatan psikologis.



Dampaknya bergantung pada banyak faktor, seperti frekuensi komunikasi, konteks keluarga, temperamen anak, pengalaman sosial, serta dukungan emosional yang diterimanya.



Kabar baiknya, hubungan orang tua dan anak tetap bisa diperbaiki, bahkan ketika anak sudah dewasa.



Orang tua tidak harus selalu benar. Tidak harus selalu memiliki jawaban. Dan tidak harus selalu menjadi orang yang paling tahu tentang kehidupan anaknya.



Terkadang, hal paling berharga yang bisa diberikan orang tua kepada anak yang sudah dewasa adalah kesempatan untuk didengar tanpa langsung dihakimi.



Bagaimana Orang Tua Bisa Membantu Anak yang Sudah Dewasa Berkembang?



Ada beberapa hal sederhana yang dapat mulai dilakukan.



1. Berhenti mengendalikan setiap keputusan.



Anak yang sudah dewasa perlu mendapatkan ruang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, termasuk belajar menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut.



2. Dengarkan sebelum memberikan nasihat.



Tidak semua cerita anak membutuhkan solusi. Terkadang, mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi.



3. Hargai proses, bukan hanya hasil.



Berikan apresiasi terhadap usaha, keberanian mencoba, dan kemampuan memperbaiki kesalahan.



4. Jangan jadikan pengalaman hidup sebagai satu-satunya standar.



Dunia yang dihadapi anak saat ini mungkin berbeda dari dunia yang dihadapi orang tuanya dahulu. Berikan ruang untuk perbedaan cara berpikir dan pilihan hidup.



5. Berani meminta maaf.



Jika pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti, tidak ada salahnya mengatakan, "Maaf, dulu Mama atau Papa mungkin terlalu keras. Kami sedang belajar untuk lebih memahami kamu."



Permintaan maaf tidak mengurangi wibawa orang tua. Justru dapat menjadi contoh kedewasaan emosional bagi anak.



Penutup: Anak yang Sudah Dewasa Tidak Selalu Membutuhkan Arahan, Terkadang Ia Membutuhkan Kepercayaan



Pada akhirnya, membesarkan anak bukan hanya tentang memastikan mereka memiliki pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, atau kehidupan yang mapan.



Lebih dari itu, orang tua juga memiliki peran dalam membantu anak membangun kepercayaan diri, kemandirian, kemampuan mengambil keputusan, dan kesehatan emosional.



Tujuh kata yang dibahas di atas mungkin terlihat sederhana: "Pokoknya", "Jangan", "Harus", "Terserah", "Bandingkan", "Lebay", dan "Nanti".



Namun, ketika menjadi bagian dari pola komunikasi yang terus berulang, kata-kata tersebut dapat membawa pesan yang lebih dalam daripada yang dimaksudkan orang tua.



Anak bisa merasa tidak dipercaya, tidak cukup baik, tidak didengarkan, atau tidak memiliki kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri.



Ingatlah satu hal:



Anak yang sudah dewasa tidak membutuhkan orang tua yang selalu mengatur arah hidupnya. Ia membutuhkan orang tua yang cukup bijaksana untuk memberikan ruang, cukup sabar untuk mendengarkan, dan cukup percaya untuk membiarkannya bertumbuh.



Sebab, tujuan pengasuhan bukanlah membuat anak selalu membutuhkan orang tuanya.



Tujuan pengasuhan adalah membantu anak tumbuh menjadi manusia dewasa yang mampu menjalani kehidupannya sendiri, tanpa kehilangan rasa aman untuk tetap pulang ketika membutuhkan kasih sayang.



Dan mungkin, perubahan terbesar dalam sebuah keluarga tidak selalu dimulai dari tindakan yang besar.



Terkadang, semuanya dimulai dari satu kalimat sederhana yang akhirnya berubah:



