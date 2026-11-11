Ingin Membantu Anak Mengembangkan Selera Humor? Lakukan 5 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Selera humor merupakan salah satu kemampuan sosial dan emosional yang penting untuk dikembangkan sejak masa kanak-kanak.

Anak yang memiliki selera humor bukan hanya lebih mudah tertawa dan menikmati suasana menyenangkan, tetapi juga berpotensi memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik, lebih mudah menjalin pertemanan, serta mampu menghadapi situasi sulit dengan cara yang lebih positif.

Humor juga menjadi bagian dari proses perkembangan kognitif anak. Ketika anak mulai memahami lelucon, permainan kata, ekspresi lucu, atau kejadian yang tidak terduga, sebenarnya mereka sedang belajar mengenali perbedaan antara harapan dan kenyataan. Kemampuan tersebut berkaitan dengan perkembangan berpikir, kreativitas, bahasa, dan pemahaman sosial.

Menurut perspektif psikologi perkembangan, selera humor anak tidak muncul begitu saja. Kemampuan ini tumbuh melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua dan anggota keluarga. Lingkungan yang hangat, penuh kasih sayang, serta memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi dapat membantu mereka mengembangkan humor secara alami.

Namun, penting untuk dipahami bahwa setiap anak memiliki perkembangan dan karakter yang berbeda. Ada anak yang sejak kecil senang melontarkan lelucon, sementara anak lainnya lebih suka menikmati humor dengan cara tertawa atau mengamati tingkah lucu orang lain.

Orang tua tidak perlu memaksa anak menjadi sosok yang selalu lucu atau pandai membuat orang tertawa. Tujuan utamanya adalah membantu anak menikmati kegembiraan, memahami humor yang sehat, dan menggunakannya sebagai salah satu cara membangun hubungan positif dengan orang lain.

Lantas, bagaimana cara membantu anak mengembangkan selera humor?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat lima cara yang bisa diterapkan orang tua berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Jadilah contoh dengan menunjukkan humor dalam kehidupan sehari-hari

Anak merupakan pengamat yang sangat baik. Mereka banyak mempelajari perilaku melalui proses meniru orang-orang terdekatnya, terutama orang tua. Dalam psikologi, proses ini dikenal sebagai observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan.

Artinya, jika orang tua ingin anak memiliki selera humor yang baik, salah satu langkah paling sederhana adalah memperlihatkan bagaimana humor digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya, ketika melakukan kesalahan kecil, orang tua tidak selalu harus menunjukkan ekspresi kesal atau kecewa. Sesekali, cobalah menanggapinya dengan candaan ringan.

Ketika tidak sengaja menjatuhkan sendok, misalnya, orang tua bisa berkata, "Wah, sepertinya sendoknya ingin jalan-jalan ke lantai!"

Respons sederhana seperti ini dapat membuat suasana lebih menyenangkan. Anak juga belajar bahwa tidak semua kesalahan kecil harus dihadapi dengan ketegangan.

Selain itu, orang tua bisa membiasakan diri bercanda saat melakukan aktivitas bersama anak, seperti ketika makan, bermain, membersihkan rumah, atau membaca buku cerita.

Meski demikian, penting untuk memberikan contoh humor yang positif. Hindari candaan yang merendahkan orang lain, mengejek kekurangan fisik, atau mempermalukan seseorang.

Dengan melihat contoh secara langsung, anak dapat memahami bahwa humor sebaiknya digunakan untuk menciptakan kegembiraan, bukan untuk menyakiti perasaan orang lain.

2. Ajak anak bermain dengan kata-kata dan imajinasi

Humor sangat berkaitan dengan perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir kreatif. Anak sering kali menemukan sesuatu yang lucu dari permainan kata, suara yang tidak biasa, cerita imajinatif, atau situasi yang bertentangan dengan kenyataan.

Oleh karena itu, orang tua dapat membantu mengembangkan selera humor anak dengan mengajaknya bermain menggunakan kata-kata dan imajinasi.

Contohnya, orang tua bisa mengajukan pertanyaan sederhana yang memiliki jawaban lucu.

"Kalau gajah memakai sepatu, kira-kira butuh berapa sepatu?"

"Bagaimana kalau ikan bisa terbang seperti burung?"

"Kalau ayam menjadi guru, kira-kira pelajaran apa yang akan diajarkan?"

Pertanyaan seperti ini memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir di luar kebiasaan. Tidak ada jawaban yang harus selalu benar karena tujuan permainan tersebut adalah merangsang kreativitas dan kesenangan.

Orang tua juga bisa mengajak anak membuat cerita lucu bersama. Misalnya, mulai dengan satu kalimat, kemudian biarkan anak melanjutkan ceritanya.

"Ada seekor kucing yang ingin menjadi presiden. Suatu hari, dia pergi ke sekolah untuk..."

Biarkan anak menentukan kelanjutan ceritanya. Bisa jadi jawabannya tidak masuk akal, tetapi justru di situlah muncul kesempatan untuk tertawa bersama.

Aktivitas semacam ini dapat mendukung perkembangan bahasa, fleksibilitas berpikir, serta kemampuan anak memahami sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.

3. Tertawalah bersama anak, bukan menertawakan anak

Salah satu hal penting dalam mengembangkan selera humor adalah menciptakan lingkungan yang membuat anak merasa aman ketika mengekspresikan dirinya.

Anak perlu mengetahui bahwa mereka boleh mencoba membuat lelucon, bercerita, atau mengatakan sesuatu yang menurut mereka lucu tanpa takut dipermalukan.

Ketika anak melontarkan candaan sederhana, berikan respons yang hangat. Jika leluconnya memang lucu, tertawalah bersama. Jika belum terlalu lucu, orang tua tetap bisa menghargai usahanya.

Misalnya, anak mengatakan sesuatu yang terdengar aneh atau membuat permainan kata sendiri. Daripada langsung mengoreksi atau mengatakan bahwa leluconnya tidak lucu, orang tua bisa merespons dengan, "Wah, kamu punya ide yang unik sekali. Coba ceritakan lagi!"

Hal ini dapat membantu anak merasa dihargai dan lebih percaya diri dalam berkomunikasi.

Sebaliknya, hindari menjadikan anak sebagai bahan lelucon, terutama ketika candaan tersebut menyangkut penampilan, kemampuan, kesalahan, atau hal-hal yang membuatnya merasa tidak nyaman.

Ada perbedaan besar antara tertawa bersama anak dan menertawakan anak.

Humor yang melibatkan semua anggota keluarga dapat memperkuat kedekatan emosional. Anak juga belajar bahwa tertawa merupakan pengalaman sosial yang menyenangkan ketika setiap orang merasa dihormati.

4. Kenalkan buku cerita, film, dan tontonan yang mengandung humor positif

Media hiburan dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan berbagai bentuk humor kepada anak.

Orang tua bisa memilih buku cerita bergambar, dongeng lucu, film animasi, atau tontonan edukatif yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak.

Melalui cerita, anak dapat mengenal berbagai bentuk humor, seperti kejadian tidak terduga, ekspresi berlebihan, permainan kata, hingga karakter yang memiliki tingkah laku unik.

Sebagai contoh, buku cerita tentang hewan yang bertingkah seperti manusia bisa menjadi bahan percakapan yang menyenangkan.

Setelah membaca cerita atau menonton film, orang tua dapat mengajak anak berdiskusi dengan pertanyaan sederhana.

"Menurut kamu, bagian mana yang paling lucu?"

"Kenapa tokoh itu membuat kamu tertawa?"

"Kalau kamu menjadi tokoh tersebut, apa yang akan kamu lakukan?"

"Apakah menurutmu semua orang akan menganggap bagian itu lucu?"

Pertanyaan tersebut membantu anak memahami bahwa humor dapat muncul dari berbagai situasi dan setiap orang mungkin memiliki selera humor yang berbeda.

Orang tua juga perlu memperhatikan isi tontonan. Pilih humor yang tidak mengandung kekerasan berlebihan, penghinaan, perundungan, atau perilaku yang tidak pantas untuk ditiru.

Jangan lupa untuk mendampingi anak ketika mengonsumsi media digital. Dengan begitu, orang tua dapat membantu menjelaskan konteks candaan yang mungkin belum dipahami anak.

5. Ajarkan anak memahami perasaan orang lain saat bercanda

Memiliki selera humor yang baik bukan berarti anak harus selalu bisa membuat orang lain tertawa. Salah satu bagian terpenting dari humor yang sehat adalah kemampuan memahami batasan dan perasaan orang lain.

Dalam psikologi, kemampuan memahami perspektif serta emosi orang lain berkaitan dengan perkembangan empati dan kecerdasan sosial.

Anak perlu belajar bahwa sesuatu yang dianggap lucu oleh dirinya belum tentu menyenangkan bagi orang lain.

Misalnya, anak mungkin merasa lucu ketika memanggil temannya dengan julukan tertentu. Namun, jika temannya merasa sedih atau tersinggung, anak perlu memahami bahwa candaan tersebut sudah melewati batas.

Orang tua dapat mengajarkan hal ini melalui percakapan sederhana.

"Menurut kamu, bagaimana perasaan temanmu ketika mendengar candaan itu?"

"Kalau ada orang lain mengatakan hal yang sama kepadamu, apakah kamu akan merasa senang?"

"Bagaimana cara membuat teman tertawa tanpa membuatnya sedih?"

Ajarkan juga bahwa ketika seseorang mengatakan tidak suka dengan sebuah candaan, kita perlu menghormati perasaannya dan berhenti melakukannya.

Selain itu, orang tua dapat memperkenalkan perbedaan antara humor yang menyenangkan dan humor yang menyakiti.

Humor yang sehat membuat orang merasa diterima, sedangkan humor yang merendahkan dapat membuat seseorang merasa malu, takut, atau tidak dihargai.

Dengan memahami hal ini sejak dini, anak dapat mengembangkan selera humor yang tidak hanya kreatif, tetapi juga disertai empati dan rasa hormat kepada orang lain.

Mengapa Selera Humor Penting bagi Perkembangan Anak?

Mengembangkan selera humor bukan sekadar mengajarkan anak untuk melontarkan lelucon. Ada berbagai aspek perkembangan yang dapat didukung melalui pengalaman bermain dan tertawa bersama.

Berikut beberapa manfaat yang berkaitan dengan humor dalam kehidupan anak.

1. Mendukung kemampuan bersosialisasi

Humor dapat menjadi salah satu cara anak memulai percakapan, membangun kedekatan, dan menciptakan pengalaman menyenangkan bersama teman sebaya. Anak juga berkesempatan belajar membaca respons orang lain ketika mereka bercanda.

2. Mengembangkan kreativitas

Membuat cerita lucu, bermain kata, dan membayangkan situasi yang tidak biasa dapat merangsang kemampuan berpikir kreatif. Anak belajar melihat suatu hal dari perspektif yang berbeda.

3. Membantu mengelola emosi

Tertawa dan humor ringan dapat menciptakan suasana yang lebih positif. Dalam situasi tertentu, humor juga dapat membantu anak mengambil jeda dari ketegangan. Namun, humor bukan pengganti untuk mendengarkan dan memahami emosi negatif anak.

4. Meningkatkan kedekatan dengan keluarga

Tertawa bersama dapat menjadi pengalaman emosional yang mempererat hubungan orang tua dan anak. Momen sederhana seperti membuat lelucon saat makan malam bisa menjadi kenangan menyenangkan bagi keluarga.

5. Membantu anak memahami lingkungan sosial

Melalui humor, anak belajar mengenali ekspresi wajah, intonasi suara, situasi sosial, serta perbedaan antara sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak pantas dijadikan bahan candaan.

Hal yang Perlu Dihindari Orang Tua Ketika Mengembangkan Selera Humor Anak

Meskipun humor memiliki banyak sisi positif, orang tua tetap perlu memperhatikan cara memperkenalkannya.

Ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari agar proses perkembangan humor anak berlangsung secara sehat.

Jangan memaksa anak menjadi lucu. Tidak semua anak memiliki karakter humoris. Ada anak yang lebih senang menjadi pendengar atau menikmati lelucon orang lain.

Jangan membandingkan selera humor anak. Hindari mengatakan bahwa anak lain lebih lucu atau lebih pandai membuat lelucon.

Jangan menggunakan ejekan sebagai candaan. Candaan tentang fisik, kemampuan, atau kekurangan anak dapat melukai kepercayaan dirinya.

Jangan menganggap semua candaan anak sebagai sesuatu yang tidak sopan. Jika anak membuat lelucon yang kurang tepat, gunakan kesempatan tersebut untuk menjelaskan batasan dengan tenang.

Jangan mengabaikan perasaan anak. Jika anak sedang sedih, kecewa, atau marah, jangan langsung menggunakan humor untuk mengalihkan perhatiannya. Dengarkan perasaannya terlebih dahulu.

Pada dasarnya, humor yang sehat harus tumbuh dari lingkungan yang penuh rasa aman, penerimaan, dan kasih sayang.

Kesimpulan

Membantu anak mengembangkan selera humor merupakan salah satu cara sederhana untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, bahasa, dan kreativitasnya.

Orang tua dapat memulainya melalui lima kebiasaan, yaitu menjadi contoh dengan menggunakan humor positif, mengajak anak bermain kata-kata dan imajinasi, tertawa bersama tanpa mempermalukannya, mengenalkan cerita atau tontonan lucu yang sesuai usia, serta mengajarkan empati ketika bercanda.

Hal yang tidak kalah penting adalah memahami bahwa setiap anak memiliki karakter dan perkembangan yang berbeda. Ada anak yang mudah membuat orang lain tertawa, tetapi ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami berbagai bentuk humor.

Karena itu, jangan menjadikan kemampuan melucu sebagai tuntutan. Berikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, tertawa, bercerita, dan menikmati momen menyenangkan bersama keluarga.