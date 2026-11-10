7 Alasan Tak Terduga Mengapa Kita Gemas Saat Melihat Bayi Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Pernahkah kamu melihat seorang bayi yang sedang tersenyum, tertawa kecil, menggerakkan tangan, atau sekadar tidur dengan wajah polosnya, lalu tiba-tiba merasa gemas?

Bahkan, terkadang kita ingin mencubit pipinya (tentu dengan lembut), menggendongnya, atau terus memperhatikan tingkah lakunya yang menggemaskan.

Menariknya, perasaan gemas terhadap bayi bukan sekadar reaksi spontan atau karena kita menyukai anak kecil. Dalam psikologi, fenomena ini memiliki penjelasan yang cukup menarik. Otak manusia ternyata memiliki mekanisme khusus yang membuat kita mudah tertarik pada karakteristik fisik dan perilaku bayi.

Fenomena ini juga berkaitan dengan naluri merawat, respons emosional, hingga cara otak memproses sesuatu yang dianggap lucu dan menggemaskan.

Lantas, mengapa kita bisa begitu gemas saat melihat bayi?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat tujuh alasan tak terduga menurut perspektif psikologi.

1. Wajah Bayi Mengaktifkan Naluri Alami untuk Melindungi

Salah satu alasan utama mengapa kita mudah gemas melihat bayi adalah karena wajah mereka memiliki karakteristik khusus yang secara alami menarik perhatian manusia.

Dalam psikologi evolusioner, fenomena ini dikenal sebagai baby schema atau Kindchenschema, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh ahli etologi Konrad Lorenz.

Baby schema menggambarkan kombinasi ciri fisik bayi yang dapat memicu respons positif dari orang dewasa. Beberapa ciri tersebut antara lain:

Kepala yang relatif besar dibandingkan tubuh.

Dahi lebar dan menonjol.

Mata besar dengan jarak tertentu.

Pipi bulat dan berisi.

Hidung serta mulut berukuran kecil.

Bentuk tubuh yang mungil.

Karakteristik tersebut bukan sekadar membuat bayi terlihat lucu. Secara psikologis, ciri-ciri itu dapat meningkatkan perhatian, kelembutan, dan keinginan seseorang untuk merawat.

Ketika melihat wajah bayi, otak kita seolah menerima sinyal bahwa ada makhluk kecil yang membutuhkan perlindungan.

Itulah sebabnya seseorang yang awalnya tidak terlalu memperhatikan bayi bisa mendadak tersenyum ketika melihat seorang bayi dengan pipi bulat dan mata besar.

Menariknya, respons ini juga dapat muncul pada orang yang belum memiliki anak. Artinya, perasaan gemas tidak selalu bergantung pada pengalaman menjadi orang tua.

2. Otak Melepaskan Respons Kimia yang Berkaitan dengan Rasa Senang

Pernah merasa suasana hati langsung membaik setelah melihat video bayi tertawa?

Hal tersebut berkaitan dengan cara otak memproses rangsangan yang menyenangkan.

Ketika melihat sesuatu yang dianggap lucu dan menggemaskan, sistem penghargaan atau reward system di otak dapat ikut terlibat. Sistem ini berhubungan dengan neurotransmiter seperti dopamin yang berperan dalam motivasi, pembelajaran, dan pengalaman menyenangkan.

Melihat bayi yang tersenyum atau tertawa dapat menjadi rangsangan positif bagi sebagian orang. Otak kemudian memproses pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan sehingga kita terdorong untuk terus memperhatikannya.

Tidak mengherankan jika seseorang bisa menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk melihat foto atau video bayi.

Ada semacam lingkaran pengalaman menyenangkan: melihat bayi menimbulkan perasaan positif, perasaan positif membuat kita ingin melihatnya lagi, dan perhatian tersebut kembali memberikan pengalaman emosional yang menyenangkan.

Namun, penting dipahami bahwa tidak setiap orang akan mengalami respons kimiawi yang sama. Reaksi otak dipengaruhi oleh kondisi emosional, pengalaman, dan karakter masing-masing individu.

3. Tingkah Laku Bayi Membuat Kita Merasakan Kelembutan Emosional

Bayi memiliki cara berkomunikasi yang sangat berbeda dari orang dewasa.

Mereka bisa tertawa tanpa alasan yang jelas bagi kita, menggerakkan tangan secara spontan, mengoceh dengan suara yang belum membentuk kata-kata, atau menunjukkan ekspresi wajah yang berubah-ubah.

Justru perilaku sederhana tersebut sering membuat orang dewasa merasa gemas.

Dalam psikologi sosial, respons ini dapat dikaitkan dengan persepsi terhadap kepolosan dan kerentanan.

Bayi belum memiliki kemampuan untuk menyembunyikan emosi seperti orang dewasa. Ketika mereka merasa senang, ekspresinya bisa terlihat jelas. Ketika merasa tidak nyaman, mereka juga akan menunjukkannya melalui tangisan atau gerakan tubuh.

Ekspresi yang terlihat spontan ini sering dianggap tulus dan tidak dibuat-buat.

Akibatnya, orang yang melihat bayi dapat merasakan dorongan untuk bersikap lebih lembut, berbicara dengan nada suara yang lebih halus, bahkan tersenyum tanpa sadar.

Ada sesuatu dari perilaku bayi yang membuat orang dewasa sejenak melupakan kesibukan dan tuntutan kehidupan sehari-hari.

4. Kita Mengalami Dorongan untuk Merawat Makhluk yang Lemah dan Bergantung

Bayi merupakan manusia yang sangat bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Mereka belum bisa makan sendiri, berjalan dengan stabil, menjaga kebersihan tubuh, atau melindungi diri dari bahaya.

Ketergantungan tersebut membuat bayi membutuhkan perhatian dan pengasuhan dari orang dewasa.

Dalam perspektif psikologi evolusioner, manusia memiliki mekanisme perilaku pengasuhan yang membantu kelangsungan hidup keturunan. Bayi yang tampak kecil, rapuh, dan membutuhkan bantuan dapat memunculkan dorongan untuk memberikan perlindungan.

Inilah salah satu alasan mengapa melihat bayi sering membuat seseorang ingin menggendong, mengelus kepala, atau memastikan bayi tersebut merasa nyaman.

Menariknya, dorongan merawat tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan besar.

Terkadang, hanya dengan melihat bayi tidur, seseorang sudah merasa ingin menjaga agar bayi tersebut tidak terganggu.

Perasaan ini juga berkaitan dengan empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merespons kondisi emosional makhluk lain.

Dengan kata lain, rasa gemas terkadang bukan hanya tentang melihat sesuatu yang lucu, tetapi juga tentang munculnya keinginan untuk memberikan kasih sayang.

5. Bayi Mengingatkan Kita pada Kenangan dan Pengalaman Masa Kecil

Alasan lain yang mungkin tidak disadari adalah hubungan antara bayi dan memori autobiografis seseorang.

Saat melihat bayi, sebagian orang mungkin teringat pada masa kecilnya, adik, keponakan, anak sendiri, atau pengalaman menyenangkan bersama keluarga.

Meskipun bayi yang dilihat merupakan orang asing, penampilannya dapat menjadi pemicu asosiasi emosional dengan pengalaman masa lalu.

Dalam psikologi, proses ini berkaitan dengan memori asosiatif, yaitu cara otak menghubungkan rangsangan yang sedang kita alami dengan pengalaman atau informasi yang pernah tersimpan sebelumnya.

Misalnya, seseorang yang memiliki kenangan indah ketika merawat adiknya mungkin akan merasa sangat bahagia saat melihat bayi lain.

Begitu pula seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga penuh kasih sayang mungkin menghubungkan kehadiran bayi dengan kehangatan, kedekatan, dan rasa aman.

Namun, pengalaman setiap orang tentu berbeda.

Bagi sebagian orang, bayi mungkin mengingatkan pada kenangan bahagia. Bagi orang lain, pengalaman masa lalu justru bisa membuat interaksi dengan bayi terasa kurang nyaman.

Karena itulah, rasa gemas bukanlah reaksi yang selalu sama pada setiap individu.

6. Ekspresi Bayi Membuat Kita Ikut Tersenyum Melalui Penularan Emosi

Pernahkah kamu ikut tertawa ketika melihat bayi tertawa terbahak-bahak?

Padahal, kamu mungkin tidak mengetahui apa yang membuat bayi tersebut begitu bahagia.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep emotional contagion atau penularan emosi.

Penularan emosi merupakan proses ketika seseorang secara tidak sadar menangkap dan ikut merasakan suasana emosional orang lain melalui ekspresi wajah, suara, maupun bahasa tubuh.

Ketika bayi tersenyum, tertawa, atau menunjukkan ekspresi bahagia, orang yang melihatnya dapat ikut merasakan emosi positif.

Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memahami ekspresi emosional orang lain.

Senyuman bayi dapat menjadi rangsangan sosial yang menyenangkan. Kita kemudian meresponsnya dengan tersenyum kembali, berbicara menggunakan nada suara yang lebih ceria, atau mencoba mengajak bayi berinteraksi.

Interaksi sederhana ini bisa menciptakan pengalaman emosional yang menyenangkan bagi kedua belah pihak.

Itulah mengapa melihat bayi tertawa sering kali terasa menular. Semakin lepas tawanya, semakin besar pula kemungkinan orang di sekitarnya ikut tersenyum.

7. Rasa Gemas Bisa Menjadi Cara Otak Mengelola Emosi yang Terlalu Intens

Ini mungkin menjadi alasan paling tidak terduga.

Pernah melihat bayi yang begitu menggemaskan sampai kamu merasa ingin mencubit pipinya, menggigit gemas, atau meremas sesuatu yang lembut?

Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai cute aggression atau agresi menggemaskan.

Istilah tersebut memang terdengar aneh, tetapi fenomenanya cukup menarik.

Cute aggression adalah kecenderungan seseorang menunjukkan ekspresi atau dorongan yang tampak agresif ketika melihat sesuatu yang sangat menggemaskan, meskipun sebenarnya tidak memiliki niat untuk menyakiti.

Contohnya:

Ingin mencubit pipi bayi karena terlalu gemas.

Mengatakan, "Aduh, lucu banget, ingin aku gigit!"

Meremas tangan sendiri ketika melihat bayi yang menggemaskan.

Mengeluarkan ekspresi wajah yang berlebihan saat melihat bayi tersenyum.

Penelitian yang dilakukan oleh Oriana Aragon dan rekan-rekannya pada 2015 membahas fenomena ini sebagai bagian dari dimorphous expressions of positive emotion, yaitu ekspresi emosional yang tampak berlawanan dengan perasaan sebenarnya.

Seseorang bisa tertawa ketika sedih karena terharu, atau menunjukkan ekspresi seperti ingin mencubit ketika merasa sangat gemas.

Salah satu penjelasan yang diajukan adalah bahwa ekspresi tersebut membantu mengatur emosi positif yang terasa sangat kuat agar tidak membuat seseorang kewalahan.

Jadi, ketika seseorang berkata bahwa bayi itu sangat menggemaskan sampai ingin mencubit pipinya, bukan berarti ia benar-benar ingin menyakiti bayi tersebut.

Meski demikian, dorongan tersebut tetap perlu dikendalikan. Bayi memiliki tubuh yang sangat rentan sehingga interaksi fisik harus selalu dilakukan dengan lembut dan aman.

Mengapa Tidak Semua Orang Merasa Gemas Melihat Bayi?

Setelah mengetahui berbagai penjelasan psikologis di atas, mungkin muncul pertanyaan lain: apakah semua orang sebenarnya memiliki perasaan gemas ketika melihat bayi?

Jawabannya adalah tidak.

Meskipun manusia memiliki kecenderungan biologis untuk merespons karakteristik bayi, pengalaman emosional setiap orang tidak selalu sama.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhinya, seperti:

1. Pengalaman pribadi

Orang yang terbiasa berinteraksi dengan bayi mungkin memiliki respons berbeda dibandingkan mereka yang jarang bertemu bayi.

2. Kondisi emosional

Ketika seseorang sedang stres, kelelahan, atau memiliki banyak pikiran, respons terhadap hal-hal yang menggemaskan bisa saja tidak terlalu terasa.

3. Kepribadian

Setiap individu memiliki tingkat kenyamanan dan ketertarikan yang berbeda terhadap interaksi sosial, termasuk interaksi dengan bayi.

4. Pengalaman masa lalu

Kenangan dan pengalaman keluarga dapat memengaruhi bagaimana seseorang memandang bayi dan aktivitas pengasuhan.

Dengan demikian, tidak merasa gemas melihat bayi bukan berarti seseorang tidak memiliki empati atau naluri kemanusiaan. Respons emosional manusia memang sangat beragam.

Kesimpulan: Rasa Gemas terhadap Bayi Bukan Sekadar Perasaan Spontan

Ternyata, ada banyak alasan psikologis di balik perasaan gemas ketika melihat bayi.

Mulai dari karakteristik wajah yang memicu respons baby schema, sistem penghargaan di otak, dorongan untuk melindungi, kenangan masa kecil, penularan emosi, hingga fenomena unik yang disebut cute aggression.

Semua hal tersebut menunjukkan bahwa rasa gemas merupakan pengalaman emosional yang melibatkan berbagai aspek psikologi manusia.

Bayi bukan hanya terlihat lucu karena tubuhnya yang mungil atau pipinya yang bulat. Kehadiran mereka juga dapat membangkitkan perasaan hangat, empati, kebahagiaan, dan keinginan untuk merawat.

Jadi, lain kali ketika kamu melihat bayi tersenyum lalu tanpa sadar ikut tersenyum, ingatlah bahwa mungkin ada banyak proses psikologis yang sedang bekerja di balik reaksi sederhana tersebut.