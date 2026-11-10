7 Alasan Tak Terduga Mengapa Kita Gemas Saat Melihat Bayi Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang gemas melihat bayi./Magnific/syda_productions
JawaPos.com - Pernahkah kamu melihat seorang bayi yang sedang tersenyum, tertawa kecil, menggerakkan tangan, atau sekadar tidur dengan wajah polosnya, lalu tiba-tiba merasa gemas?
Bahkan, terkadang kita ingin mencubit pipinya (tentu dengan lembut), menggendongnya, atau terus memperhatikan tingkah lakunya yang menggemaskan.
Menariknya, perasaan gemas terhadap bayi bukan sekadar reaksi spontan atau karena kita menyukai anak kecil. Dalam psikologi, fenomena ini memiliki penjelasan yang cukup menarik. Otak manusia ternyata memiliki mekanisme khusus yang membuat kita mudah tertarik pada karakteristik fisik dan perilaku bayi.
Fenomena ini juga berkaitan dengan naluri merawat, respons emosional, hingga cara otak memproses sesuatu yang dianggap lucu dan menggemaskan.
Lantas, mengapa kita bisa begitu gemas saat melihat bayi?
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat tujuh alasan tak terduga menurut perspektif psikologi.
1. Wajah Bayi Mengaktifkan Naluri Alami untuk Melindungi
Salah satu alasan utama mengapa kita mudah gemas melihat bayi adalah karena wajah mereka memiliki karakteristik khusus yang secara alami menarik perhatian manusia.
Dalam psikologi evolusioner, fenomena ini dikenal sebagai baby schema atau Kindchenschema, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh ahli etologi Konrad Lorenz.
Baby schema menggambarkan kombinasi ciri fisik bayi yang dapat memicu respons positif dari orang dewasa. Beberapa ciri tersebut antara lain:
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