Tidak Ingin Memiliki Banyak Pertengkaran dengan Anak? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hampir setiap orang tua pasti pernah bertengkar dengan anak.

Kadang hanya karena hal kecil: anak tidak mau mandi, menolak makan, terlalu lama bermain, tidak segera membereskan mainan, sulit diminta berhenti menggunakan gadget, atau membantah ketika diminta melakukan sesuatu.

Awalnya mungkin hanya sebuah permintaan sederhana.

“Sudah, waktunya mandi.”

Tetapi anak menjawab, “Nanti!”

Orang tua mengulang.

“Nak, sekarang mandi.”

Anak mulai kesal.

“Sebentar!”

Nada suara orang tua meninggi.

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“Kamu dari tadi bilang sebentar!”

Anak kemudian membalas dengan suara yang tidak kalah keras. Beberapa menit kemudian, masalah mandi yang sebenarnya sederhana berubah menjadi pertengkaran panjang.

Jika situasi seperti ini sering terjadi, mungkin masalahnya bukan semata-mata karena anak “keras kepala”.

Dalam psikologi perkembangan anak, perilaku anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka mengatur emosi, memahami konsekuensi, berkomunikasi, serta merespons batasan yang diberikan orang tua. Anak belum memiliki kemampuan regulasi emosi yang sama seperti orang dewasa.

Karena itu, ketika orang tua berusaha mengendalikan perilaku anak dengan tekanan, ancaman, atau kemarahan, anak terkadang justru semakin defensif.

Menariknya, mengurangi pertengkaran dengan anak bukan berarti orang tua harus selalu mengalah.

Justru sebaliknya.

Anak tetap membutuhkan batasan. Mereka tetap perlu belajar bertanggung jawab, menghormati aturan, dan memahami konsekuensi dari perilakunya.

Namun, cara orang tua menyampaikan batasan tersebut dapat menentukan apakah sebuah situasi berubah menjadi konflik atau menjadi kesempatan untuk belajar.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), jika kamu tidak ingin memiliki terlalu banyak pertengkaran dengan anak, berikut enam cara yang bisa diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Jangan langsung melawan emosi anak, tenangkan dulu sebelum memberi nasihat

Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika anak sedang marah adalah orang tua langsung mencoba mengoreksi perilakunya.

“Jangan marah!”

“Tidak boleh begitu!”

“Berhenti menangis!”

“Kamu harus dengarkan Ibu!”

Masalahnya, ketika anak sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat tinggi, kemampuan mereka untuk menerima penjelasan panjang biasanya menurun.

Anak yang sedang kecewa, marah, takut, atau frustrasi membutuhkan bantuan untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu.

Bayangkan ketika seorang anak menangis karena tidak diperbolehkan membeli mainan.

Orang tua mungkin berkata:

“Kan sudah dibilang tidak boleh. Kamu harus mengerti. Kita tidak bisa membeli semua yang kamu mau.”

Secara logika, kalimat tersebut mungkin benar.

Namun ketika anak sedang menangis hebat, kemungkinan besar ia belum siap menerima penjelasan panjang tersebut.

Daripada langsung memberikan ceramah, cobalah mengakui emosinya terlebih dahulu.

“Kamu kecewa karena ingin mainan itu, ya.”

“Kelihatannya kamu benar-benar ingin sekali membelinya.”

Setelah anak mulai tenang, barulah orang tua menjelaskan batasannya.

“Kita tetap tidak akan membeli mainan itu hari ini.”

Ini bukan berarti orang tua memanjakan anak.

Ada perbedaan besar antara memvalidasi emosi dan menyetujui perilaku.

Kamu bisa mengatakan:

“Wajar kalau kamu kecewa.”

Tanpa mengatakan:

“Karena kamu kecewa, berarti kamu boleh memukul.”

Emosi boleh dirasakan.

Tetapi tidak semua perilaku boleh dilakukan.

Inilah salah satu prinsip penting dalam pengasuhan: terima emosinya, tetapi tetap batasi perilakunya.

Dengan cara ini, anak perlahan belajar bahwa marah bukan sesuatu yang harus ditakuti atau ditekan, tetapi sesuatu yang bisa dikenali dan dikelola.

2. Kurangi perintah yang terlalu banyak, berikan pilihan yang terbatas

Anak sering dianggap membangkang ketika mereka tidak mengikuti instruksi orang tua.

Namun terkadang, konflik muncul karena anak merasa tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri.

Anak mungkin sepanjang hari mendengar:

“Bangun!”

“Mandi!”

“Pakai baju!”

“Makan!”

“Jangan main!”

“Belajar!”

“Rapikan kamar!”

“Matikan TV!”

“Tidur!”

Dari sudut pandang orang tua, semua itu mungkin merupakan kebutuhan sehari-hari.

Tetapi dari sudut pandang anak, hidupnya bisa terasa seperti rangkaian perintah.

Karena itu, memberikan pilihan terbatas dapat membantu mengurangi perlawanan.

Misalnya daripada mengatakan:

“Sekarang mandi!”

Kamu bisa berkata:

“Kamu mau mandi sekarang atau lima menit lagi?”

Atau:

“Kamu mau memakai baju biru atau merah?”

“PR matematika dulu atau membaca dulu?”

“Mainannya mau dibereskan sendiri atau Ibu bantu?”

Perhatikan bahwa pilihan tersebut tetap berada dalam batas yang ditentukan orang tua.

Anak tidak diberikan pilihan:

“Mau mandi atau tidak?”

Karena mandi tetap merupakan kewajiban.

Yang diberikan adalah pilihan tentang bagaimana dan kapan dalam batas yang wajar.

Teknik ini membantu memenuhi kebutuhan anak untuk memiliki rasa kendali atau otonomi.

Anak tetap memiliki batas, tetapi mereka merasa memiliki suara dalam keputusan yang menyangkut dirinya.

Hal sederhana seperti ini sering kali dapat mengurangi kebutuhan anak untuk melawan hanya demi mendapatkan sedikit rasa kendali.

3. Jangan menjadikan setiap kesalahan sebagai pertarungan

Tidak semua perilaku anak harus dikoreksi saat itu juga.

Ini merupakan hal yang cukup sulit bagi orang tua.

Ketika melihat anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan, rasanya ada dorongan untuk langsung menegur.

“Jangan begitu.”

“Bukan seperti itu.”

“Sudah Ibu bilang!”

“Kok kamu tidak dengar?”

Tetapi jika hampir setiap kesalahan mendapatkan koreksi, anak bisa merasa bahwa dirinya terus-menerus diawasi.

Pada akhirnya, interaksi antara orang tua dan anak didominasi oleh koreksi.

Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan lebih banyak interaksi positif daripada sekadar instruksi dan teguran.

Coba tanyakan kepada diri sendiri:

“Apakah hal ini benar-benar perlu dipermasalahkan sekarang?”

Misalnya anak menaruh sepatu tidak tepat di tempatnya.

Tentu anak perlu belajar merapikan barang.

Namun jika orang tua sedang menghadapi masalah yang jauh lebih penting, mungkin tidak perlu langsung mengubahnya menjadi pertengkaran.

Begitu pula ketika anak memilih pakaian yang menurut orang tua kurang cocok, tetapi sebenarnya masih pantas dipakai.

Tidak semua hal perlu menjadi medan pertempuran.

Dalam pengasuhan, orang tua perlu membedakan antara:

perilaku yang berbahaya,

perilaku yang tidak dapat diterima,

perilaku yang perlu diperbaiki,

dan sekadar perilaku yang tidak sesuai dengan preferensi orang tua.

Tidak semuanya membutuhkan respons yang sama.

Memilih pertarungan dengan bijak bukan berarti tidak tegas.

Justru itu adalah bentuk ketegasan yang lebih matang.

Ketika orang tua tidak bereaksi berlebihan terhadap setiap hal kecil, anak juga cenderung lebih mudah menerima koreksi ketika memang ada sesuatu yang penting.

4. Gunakan konsekuensi yang jelas, bukan ancaman yang terus diulang

Ketika anak tidak menurut, orang tua terkadang menggunakan ancaman.

“Kalau kamu tidak berhenti main, Ibu buang mainannya!”

“Kalau kamu tidak belajar, tidak boleh melakukan apa-apa!”

“Kalau kamu terus seperti ini, lihat saja nanti!”

Masalahnya, jika ancaman terlalu sering digunakan tetapi jarang benar-benar diterapkan, anak bisa belajar bahwa perkataan orang tua tidak selalu memiliki konsekuensi.

Selain itu, ancaman yang berlebihan dapat membuat interaksi antara orang tua dan anak berubah menjadi pola saling menantang.

Orang tua menaikkan ancaman.

Anak melawan.

Orang tua menaikkan suara.

Anak semakin keras.

Akhirnya keduanya sama-sama berada dalam kondisi emosional.

Pendekatan yang lebih efektif adalah menggunakan konsekuensi yang logis, jelas, dan konsisten.

Misalnya:

“Kalau waktunya bermain sudah selesai, mainannya kita simpan. Setelah itu kamu boleh memilih aktivitas berikutnya.”

Atau:

“Kalau kamu belum menyelesaikan tugas sebelum waktu bermain, waktu bermainmu akan berkurang karena tugasnya harus diselesaikan terlebih dahulu.”

Yang penting adalah konsekuensi tersebut berkaitan dengan perilakunya dan disampaikan tanpa kemarahan.

Orang tua tidak perlu berkata:

“Lihat! Ini akibat kamu tidak dengar!”

Cukup jalankan aturan yang sudah disepakati.

Anak akhirnya belajar bahwa perilaku memiliki konsekuensi, bukan karena orang tua sedang marah, tetapi karena memang demikian aturan yang berlaku.

Ini merupakan perbedaan penting.

Disiplin tidak harus terasa seperti perang.

Disiplin seharusnya membantu anak belajar.

5. Berbicara lebih sedikit, tetapi lebih jelas

Ketika orang tua kesal, jumlah kata yang digunakan biasanya meningkat.

Anak tidak membereskan kamar.

Kemudian orang tua berkata:

“Sudah berapa kali Ibu bilang? Setiap hari seperti ini. Kamu kalau dibilang susah sekali. Lihat kamarmu berantakan. Kakakmu saja bisa membereskan barang sendiri. Kamu kenapa tidak bisa? Dari tadi main terus. Kalau begini terus bagaimana kamu nanti kalau sudah besar?”

Satu masalah kecil akhirnya berubah menjadi daftar panjang kesalahan anak.

Bukan hanya perilakunya hari ini yang dibicarakan, tetapi juga kesalahan minggu lalu, bulan lalu, bahkan dibandingkan dengan saudara.

Dalam situasi seperti ini, anak sering kali tidak lagi fokus pada pesan utama.

Mereka justru sibuk mempertahankan diri.

Cobalah menggunakan kalimat yang lebih pendek.

“Mainannya perlu dibereskan sekarang.”

Jika anak belum bergerak:

“Kamu mau membereskannya sendiri atau Ibu bantu?”

Jika masih belum dilakukan:

“Baik, waktu bermain berhenti sampai mainannya selesai dibereskan.”

Singkat.

Jelas.

Konsisten.

Tidak perlu ceramah panjang.

Anak tidak selalu membutuhkan lebih banyak kata untuk memahami aturan.

Sering kali mereka membutuhkan pesan yang jelas dan konsisten.

Semakin panjang ceramah ketika emosi sedang tinggi, semakin besar kemungkinan percakapan berubah menjadi perdebatan.

6. Perbaiki hubungan, bukan hanya perilaku anak

Ini mungkin bagian yang paling penting.

Orang tua sering terlalu fokus pada pertanyaan:

“Bagaimana supaya anak menurut?”

Padahal pertanyaan yang tidak kalah penting adalah:

“Bagaimana hubungan saya dengan anak?”

Anak yang merasa dekat dengan orang tuanya cenderung lebih mudah menerima arahan karena hubungan tersebut memberikan rasa aman dan kepercayaan.

Hubungan tidak dibangun ketika anak melakukan kesalahan.

Hubungan dibangun dalam momen-momen kecil sehari-hari.

Misalnya ketika orang tua:

mendengarkan cerita anak,

bermain bersama,

memeluk anak,

menanyakan bagaimana harinya,

tertawa bersama,

memberi perhatian penuh tanpa memegang ponsel,

mengapresiasi usaha anak,

atau sekadar duduk bersama.

Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana.

Tetapi bagi anak, perhatian seperti itu memberi pesan:

“Aku penting bagi orang tuaku.”

Ketika hubungan emosional kuat, koreksi terhadap perilaku juga cenderung tidak terasa seperti penolakan terhadap dirinya.

Orang tua bisa mengatakan:

“Ibu tidak suka perilaku kamu yang memukul, tetapi Ibu tetap sayang kamu.”

Pesannya jelas:

Perilakunya yang salah, bukan dirinya sebagai manusia.

Ini penting karena anak perlu belajar bahwa melakukan kesalahan tidak membuat dirinya menjadi “anak nakal” atau “anak buruk”.

Hindari label seperti:

“Kamu memang keras kepala.”

“Kamu anak nakal.”

“Kamu selalu bikin masalah.”

“Kamu memang tidak pernah mau dengar.”

Lebih baik fokus pada perilakunya:

“Perilaku memukul tidak boleh dilakukan.”

“Kita perlu membereskan mainan setelah selesai bermain.”

“Ibu tidak setuju dengan cara kamu berbicara tadi.”

Dengan begitu, anak belajar bahwa perilaku dapat diperbaiki tanpa merasa identitas dirinya diserang.

Pada akhirnya, anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu sempurna

Mungkin setelah membaca semua ini kamu berpikir:

“Berarti saya tidak boleh marah kepada anak?”

Bukan begitu.

Orang tua juga manusia.

Ada hari ketika kamu lelah.

Ada hari ketika pekerjaan menumpuk.

Ada hari ketika anak benar-benar menguji kesabaran.

Dan ada kalanya orang tua kehilangan kendali dan berbicara terlalu keras.

Yang penting bukan menjadi orang tua yang tidak pernah melakukan kesalahan.

Yang lebih penting adalah mampu memperbaiki hubungan setelah terjadi kesalahan.

Jika suatu hari kamu membentak anak, kamu masih bisa kembali kepadanya dan mengatakan:

“Tadi Ibu bicara terlalu keras. Ibu sedang marah, tetapi seharusnya Ibu menyampaikannya dengan lebih baik.”

Permintaan maaf seperti ini tidak membuat orang tua kehilangan wibawa.

Justru anak belajar sesuatu yang sangat berharga:

Bahwa orang dewasa juga bisa melakukan kesalahan.

Bahwa kesalahan dapat diakui.

Bahwa hubungan dapat diperbaiki.

Dan bahwa meminta maaf bukan tanda kelemahan.

Enam cara yang bisa mulai dilakukan hari ini

Jika kamu ingin mengurangi pertengkaran dengan anak, kamu tidak perlu mengubah semuanya sekaligus.

Mulailah dari enam hal sederhana:

1. Tenangkan emosi sebelum memberi nasihat.

Validasi perasaan anak tanpa membenarkan perilaku yang salah.

2. Berikan pilihan terbatas.

Biarkan anak memiliki sedikit kendali dalam batas yang tetap kamu tentukan.

3. Jangan jadikan setiap kesalahan sebagai pertarungan.

Pilih mana yang benar-benar penting untuk ditegakkan.

4. Gunakan konsekuensi yang jelas dan konsisten.

Jangan bergantung pada ancaman dan kemarahan.

5. Kurangi ceramah.

Gunakan kalimat singkat, jelas, dan tegas.

6. Bangun hubungan di luar momen konflik.

Anak membutuhkan koneksi, bukan hanya koreksi.

Pada akhirnya, tujuan pengasuhan bukan membuat anak selalu menurut.

Tujuannya adalah membantu anak tumbuh menjadi seseorang yang mampu mengatur emosinya, memahami batasan, bertanggung jawab atas perilakunya, dan tetap merasa aman dalam hubungan dengan orang tuanya.

Karena anak mungkin tidak selalu mengingat semua nasihat yang pernah kita berikan.

Namun mereka kemungkinan besar akan mengingat bagaimana rasanya berada di dekat kita.

Apakah mereka merasa selalu takut melakukan kesalahan?

Atau apakah mereka merasa bahwa rumah adalah tempat di mana mereka bisa belajar, melakukan kesalahan, memperbaiki diri, dan tetap dicintai?

Mungkin kita tidak bisa menghilangkan semua pertengkaran dengan anak.

Tetapi kita bisa mengubah cara kita menghadapi pertengkaran tersebut.