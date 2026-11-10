Sering Cemas Memikirkan Masa Depan Anak? Ini 7 Mindset yang Perlu Anda Terapkan agar Lebih Tenang

JawaPos.com - Orangtua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Termasuk memastikan mereka tumbuh sehat, bahagia, dan memiliki masa depan yang cerah.

Namun, keinginan tersebut terkadang disertai dengan overthinking berlebihan.

Para orangtua bisa terus memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi dalam kehidupan anak mereka di masa depan.

Jika tidak dikelola dengan baik, overthinking tersebut dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, bahkan merenggangkan hubungan anda dengan anak.

Terlalu sibuk overthinking juga berisiko membuat orangtua kehilangan momen bersama anak.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (8/11) ada sejumlah mindset yang bisa anda bentuk untuk membantu orangtua mengelola kecemasan soal masa depan anak.

Cara ini dapat membantu mengurangi overthinking, supaya anda bisa lebih fokus menikmati momen yang terjadi saat ini bersama anak.

Fokus pada kebutuhan saat ini

Anak membutuhkan perhatian dan pendampingan orangtua dalam setiap tahapan tumbuh kembangnya.

Daripada anda harus terus mencemaskan kehidupan anak saat dewasa, cobalah untuk lebih fokus memenuhi kebutuhan mereka saat ini.

Dengarkan cerita mereka, dampingi proses belajarnya, sampai luangkan waktu untuk melakukan aktivitas bersama.

Jangan terjebak overthinking

Saat orang tua terlalu mencemaskan masa depan anak, maka tidak secara otomatis anda memiliki kendali besar atas kehidupan mereka.

Daripada terus overthinking memikirkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi, fokuskan pikiran anda pada hal-hal yang bisa anda upayakan, seperti memberi pendidikan yang layak, mensupport dukungan emosional, sampai mengajari berbagai keterampilan hidup.

Percaya proses tumbuh kembang anak

Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda. Jangan terburu-buru mencemaskan kemampuan anak anda dalam menghadapi kehidupan di masa depan.

Hindari juga kebiasaan membandingkan perkembangan anak dengan teman atau saudara kandung. Perbedaan bukan berarti mereka tertinggal. Setiap anak memiliki perjalan tumbuh kembangnya sendiri.

Siap menghadapi berbagai kemungkinan

Cobalah mengubah sudut pandang dengan meyakinkan diri bahwa anda dan anak dapat menghadapi persoalan saat waktunya tiba.

Tanamkan pada anak anda bahwa setiap masalah bisa dihadapi secara bertahap.

Pola pikir ini bukan berarti anda mengabaikan risiko dan konsekuensi, melainkan untuk membantu anda membedakan persiapan diri di tengah overthinking yang membuat situasi justru menjadi semakin rumit.

Biarkan anak belajar dari kegagalan

Menjadi orang tua yang baik bukan berarti anda harus selalu menghindari anak dari kesalahan, kegagalan, dan kekecewaan.

Melalui pengalaman tersebut, motivasi mereka untuk belajar mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan ketahanan dirinya.

Berikan kesempatan pada anak anda untuk menyelesaikannya. Anda dapat mendampingi tanpa terus-terusan mengambil keputusan.

Terima ketidakpastian

Tidak ada seseorang yang tahu bagaimana kehidupannya di masa depan, termasuk orangtua.

Meskipun wajar jika anda ingin mempersiapkan kehidupan mereka sebaik mungkin, namun bukan berarti seluruh perjalanan hidup bisa anda prediksi sejak awal.

Cobalah menjalani kehidupan sehari-hari dengan tetap membuat tujuan realistis. Dengan menerima ketidakpastian, anda dapat mengurangi kebiasaan overthinking pada situasi yang belum tentu jadi kenyataan.

Bedakan ketakutan dan kenyataan

Saat overthinking orang tua terkadang membayangkan berbagai skenario buruk yang mungkin terjadi.

Cobalah untuk membedakan antara fakta dan kecemasan yang muncul dalam pikiran.