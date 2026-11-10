6 Alasan Mengapa Anak Berbohong, dan Bagaimana Cara Menanggapinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kejujuran merupakan salah satu nilai penting yang perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Orang tua tentu berharap anak tumbuh menjadi pribadi yang jujur, terbuka, dan berani mengakui kesalahan. Namun, dalam proses tumbuh kembangnya, ada kalanya anak justru melakukan hal yang sebaliknya: berbohong.

Misalnya, anak mengatakan sudah mengerjakan pekerjaan rumah padahal belum. Anak menyembunyikan nilai ujian yang buruk, menyangkal telah merusak barang, atau membuat cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Tidak sedikit orang tua yang langsung merasa kecewa, marah, bahkan menganggap perilaku tersebut sebagai tanda bahwa anak memiliki karakter buruk.

Padahal, menurut perspektif psikologi perkembangan, perilaku berbohong pada anak tidak selalu menunjukkan bahwa mereka memiliki niat buruk atau sedang tumbuh menjadi pribadi yang tidak jujur.

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Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), ada banyak faktor psikologis yang dapat mendorong anak untuk berbohong. Faktor tersebut bisa berkaitan dengan perkembangan kognitif, kemampuan mengelola emosi, kebutuhan mendapatkan perhatian, rasa takut terhadap hukuman, hingga pengaruh lingkungan sosial.

Memahami alasan di balik kebohongan anak menjadi langkah penting sebelum orang tua menentukan cara menanggapinya. Sebab, respons orang tua yang terlalu keras justru berpotensi membuat anak semakin pandai menyembunyikan sesuatu.

Lantas, mengapa anak berbohong? Dan bagaimana sebaiknya orang tua menyikapi perilaku tersebut menurut psikologi?

1. Anak Takut Dimarahi atau Dihukum

Salah satu alasan paling umum mengapa anak berbohong adalah karena mereka takut terhadap konsekuensi dari perbuatannya.

Anak yang melakukan kesalahan mungkin sebenarnya mengetahui bahwa tindakannya tidak benar. Namun, ketika membayangkan kemungkinan dimarahi, dihukum, atau mendapatkan respons negatif dari orang tua, mereka memilih untuk menyembunyikan kebenaran.

Contohnya, seorang anak tidak sengaja memecahkan gelas di ruang keluarga. Ketika ditanya oleh ibunya, anak tersebut mengatakan tidak mengetahui siapa yang melakukannya.

Dalam situasi ini, kebohongan bisa menjadi mekanisme perlindungan diri. Anak berusaha menghindari situasi yang menurutnya tidak menyenangkan.

Dari sudut pandang psikologi, kemampuan anak untuk mengantisipasi konsekuensi dan mengembangkan strategi menghindari hukuman merupakan bagian dari perkembangan kognitif dan sosial. Namun, pengalaman pengasuhan juga dapat memengaruhi bagaimana anak menggunakan kemampuan tersebut.

Jika orang tua sering memberikan hukuman yang berlebihan, membentak, mempermalukan, atau menunjukkan kemarahan besar setiap kali anak melakukan kesalahan, anak dapat belajar bahwa mengatakan kebenaran justru berbahaya.

Bagaimana cara menanggapinya?

Orang tua perlu membangun suasana yang membuat anak merasa aman untuk mengakui kesalahan.

Ketika mengetahui anak berbohong, hindari langsung membentak atau memberikan ancaman. Cobalah mengatakan:

"Kalau kamu melakukan kesalahan, Ayah dan Ibu mungkin akan merasa kecewa, tetapi kami tetap ingin mendengarkan ceritamu. Kamu tidak perlu takut untuk mengatakan yang sebenarnya."

Selain itu, bedakan antara perilaku yang salah dan identitas anak. Jangan menyebut anak sebagai pembohong, nakal, atau tidak bisa dipercaya hanya karena satu kesalahan.

Fokuslah pada perilakunya, bukan menyerang kepribadiannya. Anak perlu memahami bahwa melakukan kesalahan merupakan bagian dari proses belajar, tetapi bertanggung jawab atas kesalahan tersebut tetap penting.

2. Anak Ingin Mendapatkan Perhatian dan Pengakuan

Anak memiliki kebutuhan emosional untuk diperhatikan, diterima, dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua.

Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, sebagian anak mungkin menggunakan cerita yang dilebih-lebihkan atau tidak sesuai kenyataan untuk mendapatkan perhatian.

Misalnya, seorang anak bercerita bahwa dirinya mendapatkan nilai tertinggi di kelas, padahal kenyataannya tidak demikian. Ada pula anak yang mengaku memiliki banyak teman, mendapatkan hadiah mahal, atau pernah mengalami sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Perilaku ini dapat berkaitan dengan kebutuhan anak untuk merasa istimewa dan mendapatkan pengakuan.

Dalam psikologi, kebutuhan akan penerimaan sosial dan penghargaan merupakan bagian dari kebutuhan psikologis manusia. Anak yang merasa kurang diperhatikan mungkin mencari cara lain agar keberadaannya dianggap penting.

Namun, penting untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa setiap cerita yang dilebih-lebihkan merupakan kebohongan yang disengaja. Pada usia tertentu, imajinasi, fantasi, dan pemahaman mengenai perbedaan antara kenyataan dan khayalan masih berkembang.

Bagaimana cara menanggapinya?

Orang tua sebaiknya memberikan perhatian yang konsisten, bukan hanya ketika anak melakukan sesuatu yang membanggakan.

Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak, bermain bersama, dan menanyakan pengalaman mereka sehari-hari.

Berikan penghargaan terhadap usaha, bukan semata-mata hasil yang dicapai.

Misalnya, daripada hanya mengatakan, "Wah, hebat sekali kalau kamu mendapat nilai 100," orang tua bisa mengatakan, "Ayah senang melihat kamu sudah berusaha belajar dengan sungguh-sungguh."

Dengan demikian, anak belajar bahwa dirinya tetap berharga meskipun tidak selalu menjadi yang terbaik.

Ketika anak membuat cerita yang tidak benar untuk mendapatkan perhatian, tanggapi dengan tenang. Arahkan anak untuk memahami bahwa mereka tidak perlu membuat cerita palsu agar didengarkan dan dihargai.

3. Anak Ingin Menghindari Rasa Malu dan Kekecewaan

Selain takut dihukum, anak juga bisa berbohong karena tidak ingin merasa malu atau mengecewakan orang-orang yang disayanginya.

Perasaan malu merupakan emosi sosial yang mulai berkembang seiring bertambahnya kemampuan anak memahami penilaian orang lain.

Anak mulai menyadari bahwa tindakan tertentu dapat membuat dirinya dianggap kurang baik oleh orang lain.

Contohnya, seorang anak mendapatkan nilai ujian yang buruk. Karena mengetahui bahwa orang tuanya sangat berharap dirinya mendapatkan nilai bagus, anak memilih menyembunyikan hasil ujian tersebut.

Ada pula anak yang tidak mengakui bahwa dirinya belum mampu melakukan sesuatu karena takut dianggap tidak pintar.

Dalam kondisi ini, kebohongan bisa menjadi cara anak mempertahankan citra dirinya di hadapan orang lain.

Psikologi mengenal pentingnya konsep harga diri atau self-esteem, yaitu bagaimana seseorang menilai dan menghargai dirinya sendiri. Anak yang merasa harga dirinya sangat bergantung pada prestasi atau penilaian orang lain dapat lebih rentan menyembunyikan kegagalan.

Bagaimana cara menanggapinya?

Orang tua perlu mengajarkan bahwa kegagalan bukan sesuatu yang memalukan.

Ketika anak mendapatkan nilai buruk, jangan langsung membandingkannya dengan saudara atau teman-temannya.

Hindari ucapan seperti:

"Masa begitu saja tidak bisa?"

"Temanmu saja bisa, kenapa kamu tidak?"

"Kamu selalu mengecewakan."

Kalimat seperti itu dapat memperkuat perasaan tidak berharga pada anak.

Sebaliknya, cobalah mengatakan:

"Tidak apa-apa kalau hasilnya belum sesuai harapan. Kita bisa mencari tahu bagian mana yang masih sulit dan belajar bersama."

Ajarkan anak bahwa keberanian mengakui kekurangan merupakan bagian dari kedewasaan.

Anak juga perlu memahami bahwa kasih sayang orang tua tidak bergantung pada nilai rapor, prestasi, maupun keberhasilannya memenuhi harapan keluarga.

4. Anak Meniru Perilaku Orang Dewasa di Sekitarnya

Anak merupakan pengamat yang sangat baik. Mereka belajar bukan hanya melalui nasihat, tetapi juga melalui perilaku yang mereka lihat setiap hari.

Dalam psikologi, proses ini dikenal sebagai observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Konsep tersebut berkaitan dengan teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura.

Anak dapat meniru perilaku orang tua, saudara, guru, maupun orang-orang yang dianggap sebagai figur penting dalam kehidupannya.

Sebagai contoh, seorang anak melihat ayahnya meminta dirinya mengatakan bahwa ayah sedang tidak berada di rumah ketika ada seseorang yang datang berkunjung.

Atau, anak melihat orang dewasa memberikan alasan yang tidak benar untuk menghindari suatu tanggung jawab.

Meskipun orang tua mengajarkan pentingnya kejujuran, anak bisa mendapatkan pesan yang bertentangan dari perilaku yang mereka saksikan.

Akibatnya, anak mungkin memahami bahwa berbohong merupakan sesuatu yang boleh dilakukan dalam situasi tertentu.

Bagaimana cara menanggapinya?

Orang tua perlu menjadi teladan dalam menerapkan kejujuran.

Jika melakukan kesalahan, beranilah mengakuinya di hadapan anak. Misalnya:

"Tadi Ayah salah memberikan informasi. Ayah minta maaf karena sudah mengatakan sesuatu yang tidak tepat."

Perilaku sederhana tersebut memberikan pelajaran yang kuat bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi harus berani bertanggung jawab.

Selain itu, hindari meminta anak berbohong untuk kepentingan orang dewasa, sekalipun alasannya dianggap sepele.

Orang tua juga perlu menjelaskan perbedaan antara berbohong dan menjaga privasi. Misalnya, anak boleh tidak menceritakan informasi pribadi kepada orang asing, tetapi tidak perlu membuat cerita palsu.

Ingat, anak lebih mudah mempelajari kejujuran ketika melihat orang-orang di sekitarnya mempraktikkan nilai tersebut.

5. Anak Sedang Mengembangkan Imajinasi dan Kemampuan Berpikir

Tidak semua cerita anak yang tidak sesuai kenyataan dapat dikategorikan sebagai kebohongan yang disengaja.

Pada masa kanak-kanak, kemampuan membedakan kenyataan dan imajinasi masih mengalami perkembangan.

Anak mungkin bercerita bahwa dirinya memiliki kekuatan super, pernah bertemu monster, atau melihat seekor naga di halaman rumah.

Dalam banyak kasus, hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan imajinasi dan kreativitas.

Menurut psikologi perkembangan, kemampuan memahami kenyataan, membentuk representasi mental, dan membedakan keyakinan pribadi dari fakta berkembang secara bertahap.

Di sisi lain, anak juga mulai mengembangkan kemampuan memahami bahwa orang lain memiliki pikiran, pengetahuan, dan keyakinan yang berbeda dari dirinya. Kemampuan ini dikenal sebagai theory of mind.

Seiring perkembangan tersebut, anak semakin mampu memahami bahwa seseorang bisa memiliki informasi yang berbeda tentang suatu kejadian.

Kemampuan kognitif ini juga berkaitan dengan munculnya kemampuan berbohong yang disengaja. Penelitian perkembangan menunjukkan bahwa kebohongan sederhana dapat muncul pada masa kanak-kanak dan menjadi lebih kompleks seiring bertambahnya kemampuan kognitif.

Karena itu, orang tua perlu memahami konteks dan usia anak sebelum memberikan penilaian.

Bagaimana cara menanggapinya?

Jika anak menceritakan sesuatu yang bersifat imajinatif, jangan langsung memarahinya.

Orang tua bisa merespons dengan bertanya:

"Wah, ceritanya menarik. Itu benar-benar terjadi atau kamu sedang membayangkannya?"

Pertanyaan seperti ini membantu anak belajar membedakan antara fakta dan imajinasi.

Jika anak masih kecil, orang tua dapat menjelaskan dengan bahasa sederhana:

"Kalau kita sedang bermain dan membayangkan sesuatu, itu namanya berpura-pura. Tetapi kalau kita menceritakan kejadian sungguhan, kita perlu mengatakan sesuai kenyataan."

Dengan pendekatan tersebut, orang tua tidak mematikan kreativitas anak, tetapi tetap membantu mereka mengembangkan pemahaman mengenai kejujuran.

6. Anak Ingin Mendapatkan Kebebasan atau Menghindari Kontrol Berlebihan

Seiring bertambahnya usia, anak mulai memiliki kebutuhan untuk mandiri dan menentukan pilihan sendiri.

Mereka ingin memiliki ruang pribadi, mengambil keputusan, dan merasa bahwa pendapatnya dihargai.

Namun, ketika anak merasa terlalu dikontrol, sebagian dari mereka mungkin menggunakan kebohongan untuk mendapatkan kebebasan.

Misalnya, seorang remaja mengatakan bahwa dirinya sedang belajar di rumah teman, padahal sebenarnya pergi ke tempat lain. Atau, anak menyembunyikan aktivitas tertentu karena merasa orang tua tidak akan memberikan izin.

Perilaku ini bisa berkaitan dengan kebutuhan akan otonomi atau autonomy, yaitu kebutuhan psikologis untuk memiliki kendali terhadap pilihan dan tindakan sendiri.

Dalam teori Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia, bersama kompetensi dan keterhubungan sosial.

Ketika anak merasa tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau mengambil keputusan, konflik dengan orang tua dapat meningkat.

Hal tersebut bukan berarti semua aturan orang tua harus dihilangkan. Anak tetap membutuhkan batasan, pengawasan, dan perlindungan sesuai usianya.

Namun, batasan yang terlalu kaku tanpa komunikasi dapat membuat anak lebih memilih menyembunyikan perilakunya daripada berdiskusi secara terbuka.

Bagaimana cara menanggapinya?

Orang tua perlu menyesuaikan pola pengasuhan dengan tahap perkembangan anak.

Untuk anak yang lebih besar atau remaja, berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam membuat aturan keluarga.

Misalnya, jika orang tua menetapkan jam pulang, jelaskan alasan aturan tersebut dan diskusikan konsekuensinya.

Alih-alih hanya mengatakan, "Pokoknya kamu harus menurut," cobalah mengatakan:

"Ayah dan Ibu ingin kamu tetap aman. Kita bisa membicarakan aturan yang menurut kita sama-sama masuk akal."

Dengan demikian, anak belajar bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab.

Ketika anak merasa dihargai dan dipercaya, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun komunikasi yang jujur dengan orang tua.

Bagaimana Cara Menanggapi Anak yang Berbohong Menurut Psikologi?

Setelah memahami berbagai alasan di balik perilaku berbohong, orang tua perlu mengetahui bahwa cara menanggapi kebohongan sama pentingnya dengan mengajarkan kejujuran.

Berikut beberapa pendekatan yang dapat diterapkan.

1. Tetap Tenang dan Jangan Bereaksi Berlebihan

Ketika mengetahui anak berbohong, wajar jika orang tua merasa marah atau kecewa.

Namun, respons emosional yang berlebihan dapat membuat anak semakin takut untuk mengakui kesalahannya.

Berikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan emosi sebelum mengajak anak berbicara.

Gunakan nada bicara yang tegas tetapi tetap hangat.

Tujuannya bukan membiarkan perilaku berbohong, melainkan menciptakan situasi yang memungkinkan anak memahami kesalahannya tanpa merasa terancam.

2. Cari Tahu Alasan di Balik Kebohongannya

Jangan hanya berfokus pada pertanyaan, "Mengapa kamu berbohong?"

Cobalah memahami kondisi yang mendorong anak melakukan hal tersebut.

Apakah anak takut dimarahi? Apakah ia merasa malu? Apakah ingin mendapatkan perhatian? Atau merasa tidak memiliki kebebasan?

Orang tua dapat bertanya:

"Apa yang membuat kamu merasa perlu menyembunyikan hal itu?"

"Apakah kamu takut Ayah dan Ibu marah?"

"Menurut kamu, apa yang bisa kita lakukan agar masalah ini tidak terulang?"

Pertanyaan terbuka seperti ini dapat membantu anak mengenali emosi dan alasan di balik perilakunya.

3. Ajarkan Konsekuensi, Bukan Sekadar Memberikan Hukuman

Anak perlu memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.

Namun, konsekuensi yang diberikan sebaiknya berkaitan dengan perilaku yang dilakukan dan bertujuan memperbaiki keadaan.

Misalnya, jika anak berbohong karena merusak mainan milik temannya, ajak anak bertanggung jawab dengan meminta maaf dan membantu mengganti atau memperbaiki barang tersebut jika memungkinkan.

Pendekatan ini lebih mendidik daripada memberikan hukuman yang tidak berkaitan dengan kesalahan.

Anak belajar bahwa kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga berani bertanggung jawab atas tindakan sendiri.

4. Berikan Apresiasi Ketika Anak Mengatakan Kebenaran

Mengakui kesalahan membutuhkan keberanian, terutama ketika anak khawatir akan mendapatkan respons negatif.

Karena itu, ketika anak akhirnya mengatakan yang sebenarnya, berikan apresiasi.

Misalnya:

"Terima kasih sudah jujur kepada Ayah. Ayah tahu tidak mudah mengakui kesalahan, tetapi Ayah menghargai keberanianmu."

Perlu diingat, apresiasi terhadap kejujuran bukan berarti kesalahan anak harus diabaikan.

Orang tua tetap perlu membahas tindakan yang salah dan konsekuensinya.

Dengan cara ini, anak belajar bahwa berkata jujur merupakan perilaku positif yang dihargai.

5. Hindari Memberikan Label Negatif kepada Anak

Menyebut anak sebagai pembohong, nakal, manipulatif, atau tidak bisa dipercaya dapat memengaruhi bagaimana anak memandang dirinya sendiri.

Label negatif berisiko membuat anak merasa bahwa dirinya memang memiliki karakter buruk.

Lebih baik katakan:

"Apa yang kamu katakan tadi tidak sesuai dengan kenyataan."

Daripada:

"Kamu memang anak pembohong."

Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi sangat penting.

Orang tua sedang mengoreksi perilaku, bukan mendefinisikan identitas anak.

6. Bangun Komunikasi yang Aman dan Terbuka

Anak perlu mengetahui bahwa rumah merupakan tempat yang aman untuk bercerita.

Bukan berarti anak bebas melakukan kesalahan tanpa konsekuensi, tetapi mereka harus merasa bahwa orang tua bersedia mendengarkan tanpa langsung menghakimi.

Luangkan waktu untuk berbicara setiap hari, bahkan ketika tidak ada masalah.

Tanyakan tentang pengalaman anak di sekolah, pertemanannya, hal-hal yang membuatnya senang, maupun sesuatu yang membuatnya khawatir.

Hubungan emosional yang kuat dapat membantu anak merasa lebih nyaman untuk menyampaikan kebenaran.

Kapan Orang Tua Perlu Khawatir terhadap Kebiasaan Berbohong Anak?

Berbohong sesekali merupakan perilaku yang dapat muncul dalam proses perkembangan anak. Namun, orang tua tetap perlu memperhatikan pola dan dampaknya.

Beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih antara lain:

Anak terus-menerus berbohong dalam berbagai situasi meskipun sudah diberikan bimbingan.

Kebohongan digunakan untuk menyakiti, memanipulasi, atau merugikan orang lain.

Anak sering menyalahkan orang lain untuk menghindari tanggung jawab.

Kebohongan disertai perilaku agresif, mencuri, atau pelanggaran aturan yang berulang.

Perilaku tersebut mengganggu hubungan sosial, kehidupan sekolah, atau hubungan keluarga.

Jika perilaku tersebut berlangsung terus-menerus dan menimbulkan masalah yang signifikan, orang tua dapat berkonsultasi dengan psikolog anak atau psikolog klinis.

Profesional dapat membantu mengevaluasi faktor emosional, perkembangan, lingkungan keluarga, dan kondisi lain yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku tersebut.

Penting untuk tidak langsung mendiagnosis anak hanya berdasarkan kebiasaan berbohong. Penilaian perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan usia, frekuensi, konteks, dan dampaknya.

Kesimpulan: Anak Tidak Hanya Membutuhkan Nasihat tentang Kejujuran, tetapi Juga Rasa Aman

Perilaku berbohong pada anak merupakan fenomena yang memiliki banyak penyebab. Anak bisa berbohong karena takut dihukum, ingin mendapatkan perhatian, menghindari rasa malu, meniru orang dewasa, mengembangkan imajinasi, atau berusaha memperoleh kebebasan.

Karena itu, orang tua sebaiknya tidak hanya berfokus menghentikan kebohongan, tetapi juga memahami kebutuhan psikologis yang mendasarinya.

Mengajarkan kejujuran tidak cukup dilakukan melalui nasihat seperti "Jangan berbohong" atau "Kamu harus selalu berkata jujur."

Anak juga perlu merasakan bahwa kejujuran dihargai, kesalahan dapat diperbaiki, dan dirinya tetap dicintai meskipun melakukan kekeliruan.

Orang tua perlu menjadi teladan dalam berkata dan bertindak jujur, membangun komunikasi terbuka, serta memberikan konsekuensi yang mendidik.

Pada akhirnya, tujuan pengasuhan bukan sekadar membesarkan anak yang takut berbohong karena takut dihukum, melainkan membentuk pribadi yang memahami nilai kejujuran dan memilih untuk berkata benar karena menyadari pentingnya kepercayaan.