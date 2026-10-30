6 Hal yang Ditampilkan dengan Tepat oleh “Toy Story 5” Mengenai Anak-anak dan Teknologi

JawaPos.com - Toy Story 5 tidak hanya membawa kembali karakter-karakter yang sudah dikenal selama puluhan tahun. Film ini juga menghadirkan persoalan yang terasa jauh lebih dekat dengan kehidupan anak-anak masa kini: hubungan mereka dengan teknologi.

Sejak film pertama dirilis pada 1995, dunia anak-anak telah berubah secara drastis. Mainan fisik yang dulu menjadi pusat permainan kini harus berbagi perhatian dengan tablet, ponsel, gim digital, video pendek, kecerdasan buatan, dan berbagai perangkat pintar. Perubahan tersebut membuat pertanyaan yang dulu sederhana menjadi jauh lebih kompleks: apakah mainan masih memiliki tempat dalam kehidupan anak-anak di era digital?

Menariknya, Toy Story 5 memanfaatkan konflik tersebut bukan sekadar untuk membuat lelucon atau nostalgia. Film ini menunjukkan sejumlah kenyataan mengenai bagaimana teknologi memengaruhi cara anak bermain, belajar, berinteraksi, dan menggunakan imajinasi.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat enam hal yang ditampilkan dengan cukup tepat oleh Toy Story 5 mengenai anak-anak dan teknologi.

1. Teknologi Bukan Musuh Anak, tetapi Bisa Mengubah Cara Mereka Bermain

Salah satu hal paling menarik dari Toy Story 5 adalah film ini tidak perlu menggambarkan teknologi sebagai sesuatu yang sepenuhnya buruk.

Teknologi memang menawarkan banyak hal yang menarik bagi anak-anak. Perangkat digital bisa menghadirkan permainan interaktif, video edukasi, cerita, musik, komunikasi, hingga pengalaman yang sulit diwujudkan melalui mainan konvensional.

Masalahnya bukan sekadar keberadaan teknologi, melainkan bagaimana teknologi mengambil ruang dalam kehidupan anak.

Baca Juga:8 Alasan Mengapa Orang yang Cerdas Masih Bisa Terperdaya oleh Informasi Keliru Menurut Psikologi

Bagi anak, sesuatu yang bergerak, bersuara, memberikan respons secara langsung, dan terus menawarkan pengalaman baru tentu sangat menarik. Permainan digital dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna. Karena itu, tidak mengherankan jika sebuah tablet atau perangkat pintar bisa terasa jauh lebih menarik daripada sebuah mainan yang hanya memiliki fungsi terbatas.