Penuh Tantangan, Orang Tua Berkepribadian Introvert Sangat Kelelahan Mengasuh Anak

Ilustrasi orang tua introvert mengasuh anak (magnific/prostooleh)
JawaPos.com - Orang tua berkepribadian introvert, mengasuh anak terasa sangat melelahkan. Mereka membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi dan menenangkan pikiran.
Ramainya suasana di rumah seperti tangisan anak yang disertai berbagai kebutuhan keluarga silih berganti dapat membuat orang tua introvert kewalahan.
Orang tua introvert memiliki waktu yang sangat terbatas untuk membaca, menulis, atau sekadar menikmati suasana tenang. Semua itu karena waktu dan energi mereka terkuras demi memberikan perhatian kepada anaknya.
Kerala Goodkin, penulis YourTango, menggambarkan pengalaman tersebut melalui perjalanan pribadinya sebagai seorang ibu introvert.
Sebelum memiliki anak, dia terbiasa menghabiskan waktu di kafe untuk menulis novel dan menikmati kesendirian. Namun, rutinitas itu berubah setelah ia menjadi orang tua.
Pengalamannya menunjukkan bahwa tantangan mengasuh anak bagi introvert tidak hanya berkaitan dengan kelelahan fisik.
Kebutuhan untuk memproses berbagai rangsangan secara internal, menghadapi tuntutan sosial, dan memenuhi ekspektasi sebagai ibu juga dapat memengaruhi kesejahteraan emosional.
Lantas, apakah mengasuh anak memang lebih sulit bagi seorang introvert? Dikutip dari YourTango, jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak.
Mengapa Mengasuh Anak Bisa Lebih Melelahkan bagi Introvert?
Bagi Kerala Goodkin, waktu sendiri bukan sekadar kesempatan untuk bersantai. Kesendirian merupakan bagian penting dari caranya memulihkan energi dan memahami berbagai pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
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Jawa Pos
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