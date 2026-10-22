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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.15 WIB

Apakah Mengasuh Anak Lebih Sulit bagi Introvert? Ini Tantangan yang Seringkali Dihadapi Orang Tua

Ilustrasi orang tua introvert mengasuh anak (magnific/prostooleh) - Image

Ilustrasi orang tua introvert mengasuh anak (magnific/prostooleh)

JawaPos.com - Menjadi orang tua merupakan pengalaman yang penuh kebahagiaan sekaligus tantangan.

Bagi orang dengan kepribadian introvert, tanggung jawab mengasuh anak terkadang terasa lebih melelahkan karena mereka membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi dan menenangkan pikiran.

Keramaian di rumah, tangisan anak, serta berbagai kebutuhan keluarga yang datang silih berganti dapat membuat orang tua introvert kewalahan.

Waktu untuk membaca, menulis, atau sekadar menikmati suasana tenang pun menjadi semakin terbatas setelah memiliki anak.

Kerala Goodkin, penulis YourTango, menggambarkan pengalaman tersebut melalui perjalanan pribadinya sebagai seorang ibu introvert.

Sebelum memiliki anak, ia terbiasa menghabiskan waktu di kafe untuk menulis novel dan menikmati kesendirian. Namun, rutinitas itu berubah setelah ia menjadi orang tua.

Pengalamannya menunjukkan bahwa tantangan mengasuh anak bagi introvert tidak hanya berkaitan dengan kelelahan fisik.

Kebutuhan untuk memproses berbagai rangsangan secara internal, menghadapi tuntutan sosial, dan memenuhi ekspektasi sebagai ibu juga dapat memengaruhi kesejahteraan emosional.

Lantas, apakah mengasuh anak memang lebih sulit bagi seorang introvert? Dikutip dari YourTango, jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak.

Mengapa Mengasuh Anak Bisa Lebih Melelahkan bagi Introvert?

Editor: Hanny Suwindari
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