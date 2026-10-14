7 Hal yang Harus Dilakukan Saat Guru, Pelatih, atau Sekolah Bersikap Tidak Adil kepada Si Kecil

JawaPos.com - Ada satu pengalaman yang bisa terasa sangat menyakitkan bagi seorang anak: ketika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh orang dewasa yang seharusnya menjadi tempat belajar, berkembang, dan merasa aman.

Mungkin si kecil merasa selalu dimarahi sementara teman-temannya tidak. Mungkin ia tidak diberi kesempatan yang sama oleh guru. Bisa juga pelatih terlihat pilih kasih, atau sekolah mengambil keputusan yang menurut anak tidak masuk akal.

Bagi orang dewasa, kejadian seperti itu mungkin tampak sebagai persoalan kecil. Namun, bagi anak, perlakuan tidak adil dapat terasa jauh lebih besar. Anak belum selalu memiliki kemampuan untuk memahami situasi secara kompleks, mengendalikan emosi, atau menyampaikan keberatan dengan cara yang tepat.

Karena itu, ketika si kecil pulang sambil berkata, “Guru nggak adil sama aku,” respons orang tua sangat penting.

Bukan berarti orang tua harus langsung memusuhi guru atau sekolah. Sebaliknya, anak perlu belajar bahwa ketidakadilan dapat dihadapi dengan tenang, berani, dan konstruktif.

Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), terdapat tujuh langkah yang dapat membantu berdasarkan prinsip-prinsip psikologi perkembangan anak.

1. Dengarkan Cerita Si Kecil Sebelum Memberikan Penilaian

Langkah pertama yang paling penting adalah mendengarkan.