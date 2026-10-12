Generasi Z dan Care Economy: Peluang Karier di Sektor Pendampingan Lansia

Seorang peserta sekolah lansia menunjukkan medali saat mengikuti prosesi wisuda di Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Rabu (07/10/2026).
JawaPos.com - Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan dan pendampingannya. Di tengah perubahan struktur demografi, sebagian lansia rentan mengalami penelantaran hingga hidup sendiri tanpa pendampingan yang memadai.
Staf Khusus Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI Aulia Rayimas Tinkar mengingatkan pentingnya mendengarkan pengalaman dan cerita hidup generasi senior.
"Oma dan Opa telah berjuang lebih dulu, dan kami, orang muda, perlu mendengar cerita mereka sebagai bekal menjalani hidup," kata Aulia dalam kegiatan bertajuk Teman Lanjut Usia: Setiap Uban Menyimpan Cerita di Sasana Tresna Werdha (STW) RIA Pembangunan, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (12/10).
Kegiatan yang digelar platform Lansiap bersama STW RIA Pembangunan itu menjadi upaya mempertemukan generasi muda dengan lansia. Kolaborasi tersebut juga bertujuan membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat hubungan antargenerasi.
Di tengah meningkatnya tantangan pendampingan lansia, kelompok usia tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk berkontribusi di ruang sosial maupun ekonomi. Pengalaman, keterampilan emosional, dan kearifan lokal yang dimiliki lansia dapat diberdayakan melalui pendekatan active ageing atau penuaan aktif.
Ketua Kegiatan Lansiap Volika Sinci Sari menilai keterlibatan generasi muda dalam isu lansia tidak cukup hanya melalui kepedulian sesaat. Anak muda juga perlu melihat sektor ekonomi perawatan atau care economy sebagai peluang untuk mengembangkan karier sekaligus membangun perlindungan bagi masa tua mereka kelak.
"Hari ini orang muda harus melihat bahwa care economy adalah peluang besar bagi Gen Z untuk tumbuh berkarir profesional hingga level global," ujar Volika.
Ia menambahkan, advokasi kebijakan terkait penuaan penduduk perlu diperkuat sejak dini. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan generasi mendatang dapat menikmati masa tua yang layak, terlindungi, dan sejahtera.
Sementara itu, Ketua Panti STW RIA Pembangunan Ners Ibnu Abas menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai upaya mendukung para lansia menjalani masa tua dengan lebih baik.
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