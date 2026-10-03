6 Alasan Mengapa Sebagian Orang Tetap Memilih Sendiri Meski Tidak Bahagia Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada orang yang terlihat baik-baik saja ketika sendirian. Mereka menjalani hari, bekerja, bertemu teman, menikmati hobinya, dan tampak mampu mengurus kehidupannya sendiri. Namun, ketika ditanya apakah mereka benar-benar bahagia, jawabannya terkadang berbeda.

“Tidak juga. Hanya saja, aku lebih nyaman sendiri.”

Kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana. Tetapi dari sudut pandang psikologi, keputusan seseorang untuk tetap sendiri meskipun tidak sepenuhnya bahagia dapat memiliki banyak alasan. Kesendirian tidak selalu berarti seseorang tidak membutuhkan kasih sayang. Demikian pula, keinginan untuk memiliki pasangan tidak selalu berarti seseorang siap menjalani hubungan.

Manusia memiliki kebutuhan akan kedekatan, rasa aman, penerimaan, dan hubungan sosial. Namun, kebutuhan tersebut berjalan berdampingan dengan kebutuhan lain: kebebasan, kendali atas hidup, perlindungan diri, dan ketenangan.

Karena itu, sebagian orang bisa berada dalam kondisi yang tampaknya kontradiktif: mereka merasa kesepian, tetapi tetap memilih sendiri. Mereka merindukan kedekatan, tetapi tidak ingin menjalin hubungan. Mereka ingin dicintai, tetapi merasa lebih aman tanpa pasangan.

Psikologi membantu menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak selalu berasal dari satu penyebab. Pengalaman masa lalu, pola keterikatan, harga diri, kebutuhan akan otonomi, pengalaman hubungan sebelumnya, hingga cara seseorang memandang risiko emosional dapat berperan.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (1/10), terdapat enam alasan yang mungkin menjelaskan mengapa sebagian orang tetap memilih sendiri meskipun mereka sebenarnya tidak selalu bahagia dengan kesendiriannya.

1. Sendiri terasa lebih aman daripada mengambil risiko terluka

Salah satu alasan yang cukup umum adalah pengalaman buruk dalam hubungan.