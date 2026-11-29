JawaPos.com - DFSK E5 Plus hadir dengan dua pilihan konfigurasi kabin, 6-seater dan 7-seater, untuk menjawab kebutuhan konsumen yang mencari SUV elektrifikasi berkapasitas besar.

Mengusung teknologi plug-in hybrid (PHEV) dengan baterai 25,3 kWh, model ini menawarkan pilihan berkendara listrik untuk aktivitas harian sekaligus fleksibilitas mesin bensin saat menempuh perjalanan jauh.

Seperti diketahui selama GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026, DFSK menawarkan E5 Plus dengan harga mulai Rp479 juta.

Kedua varian menggunakan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang menggabungkan motor listrik dan mesin bensin untuk menunjang kebutuhan mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

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Teknologi dan pilihan konfigurasi DFSK E5 Plus menjadi salah satu pembahasan saat talkshow di booth DFSK, Hall 1, GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026, ICE BSD City, Tangerang.

Dalam acara tersebut, Product Expert PT Sokonindo Automobile, Ichsan Aria Putra, bersama Head of Aftersales PT Sokonindo Automobile, Robin Liuswandi, menjelaskan sejumlah keunggulan produk hingga dukungan layanan purnajual yang disiapkan untuk konsumen.

Menurut Ichsan sebagai SUV PHEV, mobil tersebut mengombinasikan tenaga listrik dengan mesin bensin.

Sistem ini memungkinkan kendaraan menggunakan tenaga listrik untuk kebutuhan perjalanan harian, sementara mesin bensin memberikan fleksibilitas ketika digunakan untuk perjalanan jarak jauh.

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DFSK membekali E5 Plus dengan baterai berkapasitas 25,3 kWh. Kapasitas tersebut menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung kemampuan berkendara menggunakan tenaga listrik.

Dari sisi kenyamanan, SUV ini dilengkapi lebih dari 300 titik peredam suara untuk mengurangi kebisingan yang masuk ke kabin.

Sistem suspensinya juga dirancang untuk meredam guncangan saat kendaraan melintasi berbagai kondisi jalan.

Fitur lainnya meliputi asisten suara pintar Halo Sera yang mendukung Bahasa Indonesia dan Inggris, serta sistem pemantauan kendaraan melalui smartphone.

Tidak dipungkiri, kenyamanan ini telah dijajal JawaPos.com saat acara test drive dari Jakarta menuju pulau Bali.

Menurut Ichsan, pengembangan teknologi pada DFSK E5 Plus tidak hanya berorientasi pada banyaknya fitur, tetapi juga manfaatnya bagi pengguna.

"Meskipun tersedia dalam konfigurasi 6-Seater dan 7-Seater, kedua pilihan tersebut tetap mempertahankan standar teknologi dan kenyamanan yang sama," ujarnya.

Tersedia Konfigurasi 6-Seater dan 7-Seater

Salah satu daya tarik DFSK E5 Plus adalah pilihan kapasitas kabinnya. Konsumen dapat memilih konfigurasi enam penumpang atau tujuh penumpang sesuai kebutuhan penggunaan.

Kehadiran dua konfigurasi tersebut memberikan fleksibilitas bagi konsumen yang membutuhkan SUV keluarga dengan kapasitas angkut berbeda.

DFSK tetap mempertahankan karakter teknologi dan kenyamanan pada kedua pilihan tersebut. Dengan demikian, perbedaan konfigurasi lebih diarahkan pada kebutuhan ruang dan jumlah penumpang.

Garansi Baterai dan Motor Listrik hingga 8 Tahun

Selain teknologi kendaraan, DFSK juga menyiapkan sejumlah perlindungan untuk mendukung kepemilikan E5 Plus dalam jangka panjang.

SUV PHEV ini mendapatkan garansi kendaraan selama enam tahun atau 150.000 km. Sementara garansi baterai dan motor listrik berlaku selama delapan tahun atau 150.000 km.

Bahkan jenama ini juga memberikan gratis perawatan berkala selama lima tahun atau 100.000 km.

Dukungan purnajual lainnya mencakup jaringan dealer dan bengkel resmi, teknisi terlatih, ketersediaan suku cadang, serta layanan pelanggan selama 24 jam.

Ada pula Emergency Road Assistance (ERA) untuk membantu pengguna ketika mengalami kendala di perjalanan. Sementara Vehicle History Records (VHR) digunakan untuk mendukung pencatatan riwayat kendaraan dan perawatan.

Head of Aftersales PT Sokonindo Automobile, Robin Liuswandi, mengatakan layanan purnajual menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan konsumen setelah pembelian kendaraan.

Menurutnya, dukungan tersebut mencakup kemudahan servis, ketersediaan suku cadang, hingga bantuan ketika pelanggan menghadapi masalah selama perjalanan.

Khusus 200 pembeli pertama, DFSK menyediakan tambahan electric footstep dan cashback Rp20 juta. Total manfaat program tersebut diklaim mencapai Rp40 juta.