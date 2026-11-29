JawaPos.com - Hyundai NEIRA tiba di Jakarta pada 26 November 2026 setelah menuntaskan perjalanan melintasi sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.

SUV listrik tiga baris tersebut memulai ekspedisi dari Kilometer Nol di Banda Aceh pada 16 November 2026 dan akan melanjutkan perjalanan hingga tujuan akhir di Banda Neira.

Ekspedisi bertajuk NEIRA Journey ini mengusung tema "Explore, Worry About Nothing".

Perjalanan tersebut menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan Hyundai NEIRA menghadapi beragam kondisi jalan sekaligus memperkenalkan SUV listrik terbaru Hyundai kepada masyarakat Indonesia.

Selama perjalanan di Sumatra, melintasi sejumlah kota dan daerah, mulai dari Lhokseumawe, Medan, Parapat, Pangururan, Bukittinggi, Pekanbaru, hingga Palembang.

Setelah itu, rombongan menyeberang dari Bakauheni menuju Merak sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

Ekspedisi ini ditemani empat peserta, yakni Adry, Alma, Jibran, dan Timo. Mereka merasakan langsung karakter NEIRA saat melintasi berbagai kondisi jalan, mulai dari jalur pesisir, jalan perkotaan, jalan tol, tanjakan curam, hingga lintasan berkelok.

Uji Kemampuan di Berbagai Kondisi Jalan

Selama perjalanan, sejumlah fitur Hyundai NEIRA diuji dalam mendukung kebutuhan berkendara sehari-hari.

SUV listrik ini memiliki ground clearance 200 mm yang diklaim tertinggi di kelasnya.

Jarak terendah ke tanah tersebut memberikan keuntungan saat kendaraan melintasi jalan tidak rata maupun medan dengan permukaan yang berubah-ubah.

Untuk mendukung keselamatan, tersedia Blind-spot View Monitor (BVM) dan Front Parking Distance Warning.

Kedua fitur tersebut membantu pengemudi saat menghadapi kondisi lalu lintas perkotaan yang padat maupun ketika melakukan manuver parkir.

Kenyamanan perjalanan jarak jauh juga didukung panel instrumen 12,3 inci TFT LCD Cluster Integrated Display serta sistem audio BOSE Premium dengan delapan speaker.

Sementara itu, akses menuju baris ketiga dibuat lebih praktis melalui fitur Easy Access to the Third Row. Fitur ini mendukung kemudahan penumpang saat masuk dan keluar dari baris belakang.

Hyundai juga menyematkan Bluelink, layanan connected car yang memungkinkan pengguna mengakses sejumlah fungsi kendaraan melalui smartphone maupun tombol di dalam kabin.

Diproduksi Lokal dengan TKDN 80 Persen

Hyundai NEIRA diproduksi secara lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 80 persen dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) 15 persen.

Model ini menggabungkan karakter SUV dengan teknologi kendaraan listrik untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia.

Perjalanan Berlanjut ke Bandung hingga Bali

Setelah tiba di Jakarta, tim NEIRA Journey disambut dalam sebuah acara di Hyundai N Brand Experience Center (NBEC). Kegiatan ini sekaligus menjadi penanda selesainya etape Sumatra sebelum ekspedisi berlanjut ke wilayah berikutnya.

Dari Jakarta, akan diteruskan menuju Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Setelah itu, rombongan akan melanjutkan perjalanan hingga mencapai tujuan akhir di Banda Neira.

Melalui perjalanan tersebut, Hyundai ingin memperlihatkan kemampuan mobil ini dalam menghadapi berbagai karakter jalan, lingkungan, dan kondisi mobilitas di Indonesia.

Garansi Baterai EV Seumur Hidup

Selain menawarkan teknologi dan fitur kendaraan, Hyundai juga menyiapkan sejumlah program perlindungan kepemilikan untuk NEIRA.

Paket yang diberikan mencakup layanan servis gratis selama empat tahun atau 60.000 km, garansi kendaraan empat tahun atau 100.000 km, serta garansi baterai kendaraan listrik seumur hidup.