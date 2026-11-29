JawaPos.com - Mitsubishi Motors memperluas jaringan layanan purnajual di Jawa Timur dengan meresmikan fasilitas bengkel Bodi & Cat resmi di Kediri.

Fasilitas yang dikelola bersama PT Sun Star Motor ini dihadirkan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan layanan perbaikan bodi dan pengecatan kendaraan sesuai standar pabrikan.

Berlokasi di Jalan Semeru Kav. II–IV, Kota Kediri, fasilitas bernama Bodi & Cat Resmi SUN Kediri tersebut dilengkapi peralatan khusus dan didukung teknisi yang telah mendapatkan pelatihan sesuai standar Mitsubishi Motors.

Kehadiran bengkel ini sekaligus memperkuat jaringan layanan Mitsubishi Motors di wilayah Kediri dan sekitarnya.

Pelanggan kini memiliki akses lebih dekat untuk melakukan perbaikan kendaraan, mulai dari kerusakan bodi hingga pengecatan.

Head of After Sales & CS Operation Group PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Budi Dermawan, mengatakan pengembangan jaringan purnajual menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan layanan kepada pelanggan.

Menurutnya, dukungan Mitsubishi Motors tidak hanya diberikan melalui produk kendaraan, tetapi juga layanan selama masa kepemilikan.

"Karena itu, kami terus memperluas dukungan kepada pelanggan, mulai dari perawatan berkala hingga perbaikan kendaraan ketika dibutuhkan," ujar Budi dalam pernyataan resminya, Minggu (29/11).

Mampu Tangani 48 Kendaraan per Bulan Bodi & Cat Resmi SUN Kediri berdiri di atas lahan seluas 427,5 meter persegi dengan luas bangunan 382,5 meter persegi.

Memiliki kapasitas layanan hingga 48 kendaraan per bulan. Tersedia empat stall yang terdiri dari satu stall perbaikan, dua stall dempul, serta satu stall poles.

Dilengkapi satu spray booth dan berbagai peralatan untuk menunjang proses perbaikan bodi maupun pengecatan kendaraan.

Dari sisi sumber daya manusia, operasional bengkel didukung teknisi yang telah mendapatkan pelatihan sesuai standar Mitsubishi Motors.

Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya MMKSI memperluas akses layanan purnajual, khususnya bagi pelanggan Mitsubishi Motors di Kediri dan daerah sekitarnya.

Dalam rangka pembukaan fasilitas baru tersebut, SUN Kediri juga menghadirkan sejumlah program menarik untuk pelanggan.

Meliputi diskon jasa perbaikan bodi dan pengecatan, pemeriksaan kendaraan gratis atau free general check-up, serta promo khusus bagi pelanggan loyal Mitsubishi Motors yang selama ini melakukan servis di Sun Star Motor Kediri.

Pelanggan bisa memanfaatkan program referral dengan benefit bagi mereka yang merekomendasikan layanan tersebut kepada orang lain.

Fasilitas Bodi & Cat Resmi Mitsubishi Motors SUN Kediri beroperasi Senin hingga Jumat pukul 08.30–16.30 WIB. Sementara pada Sabtu, layanan dibuka pukul 08.30–14.30 WIB.