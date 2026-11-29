JawaPos.com - Lepas menghadirkan tampilan berbeda pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GAW) 2026 melalui L8 PHEV Red Ruby Concept. Mengusung balutan warna merah, mobil konsep tersebut menjadi salah satu daya tarik di booth Lepas sekaligus memperlihatkan eksplorasi desain yang mengutamakan estetika.

Warna merah pada Red Ruby Concept memberikan kesan berani sekaligus elegan. Kehadirannya juga menjadi cara Lepas mengeksplorasi perpaduan warna dengan karakter desain kendaraan, sekaligus mengukur ketertarikan pengunjung terhadap konsep tersebut.

Vice Country Director Lepas Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, kehadiran mobil konsep itu bertujuan memberikan pengalaman berbeda kepada pengunjung dalam mengenal identitas desain Lepas.

“Melalui Red Ruby Concept pada LEPAS L8 PHEV di GAW 2026, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi pengunjung untuk mengenal karakter desain Lepas secara langsung,” kata Temmy, Minggu (29/11).

“Kami ingin pengunjung tidak hanya melihat kendaraan dari sisi teknologi dan fungsinya, tetapi juga menikmati detail desain serta bagaimana sebuah kendaraan dapat menjadi bagian dari gaya hidup. Kehadiran konsep ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat respons pengunjung terhadap pendekatan desain dan estetika yang kami hadirkan,” imbuh Temmy.

Pendekatan tersebut mencerminkan filosofi Lepas, yakni Drive Your Elegance. Sebagai brand kendaraan energi baru (NEV) premium, Lepas berupaya menggabungkan kebutuhan mobilitas dengan desain yang dapat merepresentasikan karakter dan gaya hidup penggunanya.