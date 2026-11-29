JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta BYD menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Subang untuk menyiapkan calon tenaga kerja bagi pabrik kendaraan listrik perusahaan tersebut.

Langkah itu diharapkan membuka kesempatan lebih besar bagi masyarakat sekitar untuk bekerja di industri otomotif yang beroperasi di wilayah mereka.

Permintaan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa penanaman pohon durian dan mangga di pabrik BYD Auto Indonesia, Subang Smartpolitan Industrial Park, Subang, Jawa Barat, Sabtu (28/11).

Dalam kesempatan itu, Dedi yang akrab disapa KDM mendorong BYD menggandeng SMA dan SMK di sekitar kawasan industri.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di industri kendaraan listrik.

Dia juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten memberikan beasiswa kepada siswa yang mengikuti program pendidikan tersebut.

Menurut KDM, keberadaan pabrik BYD di Subang perlu diikuti dengan persiapan sumber daya manusia dari wilayah sekitarnya.

"Dengan begitu, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan industri di daerahnya, tetapi juga memiliki kesempatan mengisi kebutuhan tenaga kerja," ungkap KDM.

Gagasan integrasi pendidikan dengan kebutuhan industri tersebut sebelumnya juga pernah disampaikan KDM. Pada 3 September 2026, dia menyebut tenaga teknis perlu dipersiapkan sejak siswa duduk di bangku SMA dan SMK agar pendidikan mereka terhubung dengan kebutuhan dunia industri.

Selain keterampilan teknis, KDM juga menyoroti kesiapan mental dan perubahan pola pikir masyarakat yang ingin bekerja di pabrik.

Menurutnya, menjadi pekerja industri berarti harus siap menjalankan pekerjaan secara disiplin, mengikuti aturan perusahaan, dan memenuhi target produksi.

Dia mengingatkan bahwa kebiasaan bersantai-santai tidak bisa dibawa ke lingkungan kerja manufaktur. Pekerja harus memahami tuntutan produktivitas serta tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan mereka.

Karena itu, KDM meminta BYD menyampaikan proyeksi kebutuhan tenaga kerja dalam beberapa tahun mendatang. "Informasi tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat memetakan potensi masyarakat sekitar sekaligus menyiapkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan," terang dia.

Calon pekerja lokal nantinya diharapkan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu sebelum mengikuti proses seleksi BYD.

Sementara itu, menanggapi permintaan tersebut, Head of Public and Government Relations BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, perusahaan telah mencatat arahan Gubernur Jawa Barat mengenai penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan kerja sama dengan institusi pendidikan.

" BYD juga tengah mengembangkan program yang sejalan dengan arahan tersebut, termasuk kerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan vokasi," tuturnya.

Dia mengungkapkan, jumlah tenaga kerja Indonesia di fasilitas produksi BYD di Subang saat ini mencapai sekitar 6.000 orang. Angka tersebut setara dengan 90 persen dari keseluruhan tenaga kerja di fasilitas tersebut.

Sebagai informasi, pabrik BYD Auto Indonesia mulai beroperasi pada 3 September 2026 di kawasan Subang Smartpolitan Industrial Park, Jawa Barat.