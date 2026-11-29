JawaPos.com - Kolaborasi antara perusahaan manufaktur kendaraan dan pemasok komponen menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat industri otomotif nasional. Pengembangan kemampuan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta efisiensi produksi menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok lokal.

Hal tersebut terlihat dalam penyelenggaraan Festival Kaizen Toyota Manufacturers Club (TMClub) ke-39 di Integrity Convention Center, Jakarta, Sabtu (28/11).

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 2.500 peserta dari perusahaan pemasok Toyota yang tergabung dalam TMClub. Festival tahun ini menghasilkan 300 ide perbaikan, meningkat 20,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 249 ide.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama CEO Regional Asia Toyota Motor Corporation (TMC) Masahiko Maeda, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto, jajaran manajemen Toyota Indonesia, serta perwakilan komunitas pemasok Toyota lainnya.

Sarmuji mengapresiasi upaya Toyota dan para pemasok dalam mengembangkan inovasi serta meningkatkan daya saing industri komponen otomotif dalam negeri.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Toyota Manufacturers Club (TMClub) dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) atas komitmennya dalam mendorong pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing industri komponen otomotif di dalam negeri," ujar Sarmuji.

Toyota Indonesia saat ini bekerja sama dengan lebih dari 240 pemasok tier-1 serta 520 pemasok tier-2 dan tier-3, termasuk industri kecil dan menengah (IKM).

Para pemasok tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan produksi kendaraan untuk pasar domestik, tetapi juga mendukung ekspor komponen dan kendaraan Toyota ke berbagai negara.

Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto mengatakan, pengembangan industri otomotif membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat, termasuk kolaborasi antara pemerintah, produsen kendaraan, dan perusahaan pemasok.

"Industri otomotif nasional tidak dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa dukungan ekosistem industri yang kuat. Kolaborasi antara pemerintah, pabrikan kendaraan, dan para pemasok menjadi penting untuk memperkuat kemampuan industri lokal, mengembangkan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing manufaktur Indonesia. Kami berharap sinergi ini terus mendorong sektor otomotif nasional agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia," kata Nandi.

Festival Kaizen Dorong Perbaikan Produksi Toyota Manufacturers Club (TMClub) dibentuk pada 1987 sebagai wadah bagi perusahaan pemasok untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan kemampuan organisasi, dan meningkatkan daya saing.

Program yang dijalankan mencakup Knowledge Sharing, Education & Training, serta Synergic Relationship. Festival Kaizen menjadi salah satu kegiatan untuk mendorong pemasok mengembangkan dan membagikan inovasi perbaikan di lingkungan kerja.

Kaizen merupakan pendekatan perbaikan berkelanjutan yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas proses kerja.

Dalam festival tersebut, peserta menampilkan sejumlah metode perbaikan, di antaranya Quality Control Project (QCP) untuk mengatasi persoalan kualitas melalui perbaikan proses serta Karakuri yang memanfaatkan mekanisme sederhana guna mempermudah pekerjaan di area produksi.

Karakuri antara lain menggunakan prinsip gravitasi untuk membantu aktivitas kerja tanpa harus bergantung pada teknologi yang kompleks.

Sebanyak 300 ide perbaikan yang dihasilkan dalam Festival Kaizen 2026 telah diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Inovasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mempermudah pekerjaan di lingkungan manufaktur.

Wakil Presiden Direktur TMMIN I Nyoman Winaya mengatakan, pengembangan kemampuan pemasok perlu dimulai dari peningkatan kualitas SDM.

"Festival Kaizen ini menjadi wujud komitmen kami untuk terus mendorong kapabilitas rantai pasok Toyota, dimulai dari aset terpentingnya, yaitu manusia sebagai penggerak kualitas dan produktivitas. Kami meyakini bahwa dari sumber daya manusia yang terus berkembang akan lahir rantai pasok lokal yang kokoh dan berdaya saing tinggi," ucap Nyoman.

Festival Kaizen TMClub ke-39 juga ditutup dengan pemberian penghargaan kepada perusahaan pemasok dan individu dalam sejumlah kategori, mulai dari Individual Improvement, Group Improvement, Suggestion System, Karakuri, Quality Control Project (QCP), hingga Group Quality Control Circle (G-QCC).

Penghargaan diberikan atas kontribusi peserta dalam mengembangkan inovasi dan menerapkan budaya perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja.