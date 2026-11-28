JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung penyelenggaraan China Indonesia Automotive Industry Aftermarket Fair (CIAAF) 2026 untuk membuka peluang kerja sama industri aftermarket otomotif Indonesia dan Tiongkok. Sebanyak 16 organisasi industri otomotif nasional dilibatkan dalam persiapan pameran yang dijadwalkan berlangsung pada 12–14 Desember 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

Dukungan tersebut dibahas dalam pertemuan khusus yang digelar Kemenperin pada 19 November 2026. Agenda pertemuan mencakup persiapan pameran, dukungan pemerintah, serta strategi melibatkan asosiasi dan pelaku industri otomotif dalam negeri.

Pameran yang diselenggarakan PT Ecat International Indonesia itu diharapkan menjadi wadah pertemuan produsen, distributor, pemilik bengkel, pelaku modifikasi, dan pemasok komponen otomotif dari Indonesia maupun Tiongkok.

Undangan keterlibatan asosiasi sebelumnya disampaikan melalui surat resmi Kemenperin tertanggal 12 November 2026. Surat tersebut ditandatangani Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Emma Natalia.

Direktur Utama Ecat International Liu Yan memimpin delegasi perusahaan dalam pertemuan tersebut. Pembahasan bersama Kemenperin dan organisasi industri difokuskan pada kesiapan penyelenggaraan, pemanfaatan jaringan industri lokal, serta peningkatan keterlibatan perusahaan Indonesia sebagai peserta maupun pengunjung bisnis.

16 Organisasi Industri Otomotif Dilibatkan Organisasi yang dilibatkan mencakup berbagai sektor industri otomotif, mulai dari manufaktur, komponen, perdagangan suku cadang, bengkel, modifikasi, hingga layanan purna jual.

Di antaranya Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP), Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif (PIKKO), serta Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA).

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Organisasi lainnya meliputi Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang (APEK), Perkumpulan Pengusaha Aksesoris Mobil (PAHAMI), Asosiasi Bengkel Kendaraan Indonesia (ASBEKINDO), Asosiasi Bengkel Bodi Automotif Indonesia (ABBA), Ikatan Motor Indonesia (IMI), National Modificator and Aftermarket Association (NMAA), Gabungan Aftermarket Otomotif Indonesia (GATOMI), Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO), Institut Otomotif Indonesia (IOI), serta PT Ecat International Indonesia.

Keterlibatan organisasi tersebut diharapkan mempertemukan kebutuhan pasar otomotif Indonesia dengan produk, teknologi, serta kapasitas produksi dari perusahaan internasional.

Bagi produsen komponen dan aksesori otomotif asal Tiongkok, Indonesia dinilai memiliki potensi pasar yang didukung besarnya pengguna kendaraan, jaringan bengkel, toko suku cadang, distributor, serta bisnis modifikasi dan perawatan kendaraan.

Sementara bagi pelaku industri dalam negeri, pertemuan dengan pemasok internasional dapat membuka peluang mendapatkan alternatif produk, teknologi, dan jaringan distribusi.

Produk Komponen hingga Elektronik Otomotif CIAAF Indonesia 2026 akan menampilkan berbagai kategori produk aftermarket. Segmen komponen kendaraan mencakup kampas rem, cakram rem, ban, aki, dan filter.

Sektor peralatan bengkel juga akan menghadirkan produk seperti dongkrak kendaraan, mesin pengganti ban, perangkat spooring, serta alat diagnostik kendaraan.

Adapun kategori modifikasi meliputi aksesori interior dan eksterior, tangga samping elektrik, pintu bagasi elektrik, hingga kursi aviasi. Produk pelapis kendaraan mencakup paint protection film (PPF), kaca film, serta film perubahan warna berbahan TPU.

Perkembangan teknologi otomotif juga menjadi bagian dari pameran, dengan menghadirkan sistem navigasi, dashcam, perangkat audio mobil, serta amplifier digital signal processor (DSP).

Selain itu, terdapat produk aksesori, lampu otomotif, perlengkapan perawatan kendaraan, serta berbagai bahan dan peralatan pendukung industri aftermarket.

Peluang Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Ecat International berencana melanjutkan promosi dan mengundang asosiasi, perusahaan, serta calon pembeli dari Indonesia untuk menghadiri CIAAF 2026. Sejumlah agenda, termasuk pameran produk, business matching, dan diskusi bisnis, disiapkan untuk mempertemukan pemasok Tiongkok dengan distributor serta pelaku usaha Indonesia.

Pameran tersebut menjadi salah satu upaya memperluas hubungan perdagangan di sektor aftermarket otomotif. Pelaku industri nasional dapat menjajaki kerja sama pemasokan, distribusi, serta pengembangan bisnis dengan perusahaan internasional.