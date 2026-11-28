JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD, Tangerang, resmi ditutup pada Sabtu (28/11). Adapun pameran ini mulai diselenggarakan pada Jumat, 20 November dan akan berakhir pada Minggu, 29 November 2026, besok.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggaraan Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan kali ini memiliki arti tersendiri. Sebab, GAW pertama kali diselenggarakan serentak pada 10 kota di Indonesia.

"Untuk pertama kalinya, pameran ini kami selenggarakan secara serentak di 10 kota di Indonesia," ujar Anton, dalam sambutannya, Sabtu (28/11).

Di sisi lain, Anton belum mengungkapkan capaian penjualan GAW 2026 yang digelar di 10 kota. Bahkan, tak ada rincian mengenai nilai transaksi ataupun jumlah Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Setelah berakhirnya GAW tahun ini, Gaikindo berharap pameran bisa di memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri otomotif nasional serta mempertahankan tren penjualan kendaraan menjelang akhir 2026.

"Harapannya, penyelenggaraan pameran ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap capaian Industri otomotif nasional di tahun 2026 ini, sekaligus mendorong capaian penjualan yang positif di penghujung tahun," ujarnya.

Pameran GAW kali ini diramaikan model baru dari enam merek, di antaranya BAW, Bentley, iCar, Porsche, Volvo, dan Xpeng.

Secara keseluruhan, GAW 2026 diramaikan dengan lebih dari 65 merek, terdiri dari 36 merek kendaraan penumpang dan lebih dari 30 merek industri pendukung.

Merek kendaraan penumpang tersebut meliputi BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM, dan Haval.