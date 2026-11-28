JawaPos.com - Teknologi pengecasan motor listrik terus berkembang yang menjdikan banyak pilihan. Produsen motor listrik lokal United E-Motor menghadirkan fitur Flexible Charging pada United RX6000.

Fitur ini memungkinkan pengisian baterai melalui Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan konektor Euro Type 2.

Pengguna tidak hanya bergantung pada sumber listrik di rumah. Pengisian daya juga bisa dilakukan di SPKLU yang menyediakan konektor kompatibel, sehingga memberikan fleksibilitas lebih saat melakukan perjalanan.

Selain melalui SPKLU, United RX6000 tetap mendukung pengisian daya langsung menggunakan listrik rumah dengan kebutuhan daya mulai 1.300 VA.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Henry Mulyadi, mengatakan fleksibilitas pengisian daya menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan RX6000.

Menurutnya, kendaraan listrik tidak hanya perlu memiliki performa yang baik, tetapi juga harus memberikan kemudahan dalam penggunaan sehari-hari.

Dukungan konektor Euro Type 2 diharapkan memberikan alternatif pengisian daya bagi pengguna di luar rumah.

Pengisian Baterai 0-80 Persen dalam 1,5 Jam

Selain kompatibel dengan SPKLU Euro Type 2, United RX6000 juga dibekali teknologi fast charging.

Berdasarkan spesifikasi produk, pengisian baterai dari kondisi 0 hingga 80 persen membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam.

Sistem pengisian tersebut dilengkapi fitur auto cut-off untuk menghentikan proses pengisian secara otomatis serta cooling fan untuk membantu menjaga suhu selama pengisian berlangsung.

United juga mengklaim pengisian selama lima menit dapat memberikan tambahan jarak tempuh lebih dari 10 kilometer. Namun, hasilnya dapat berbeda bergantung pada temperatur dan kapasitas baterai.

Motor Listrik 6.000 Watt, Jarak Tempuh 120 Km

Dari sisi performa, United RX6000 mengusung motor listrik dengan tenaga puncak 6.000 watt dan torsi maksimum 55 Nm.

Motor ini menggunakan baterai Lithium 72V 54Ah yang diklaim mampu menghasilkan kecepatan maksimal hingga 100 km/jam. Sementara jarak tempuhnya mencapai 120 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Angka tersebut dapat berubah sesuai beban kendaraan, kondisi baterai, elevasi jalan, serta gaya berkendara pengguna.

Mengusung konsep Dual Purpose Electric Motorcycle, RX6000 dirancang untuk penggunaan di berbagai kondisi jalan, mulai dari perkotaan hingga jalur semi-off-road.

Karakter tersebut didukung ban dual-purpose, suspensi depan Upside Down (USD), serta direct-mount monoshock di bagian belakang.

Untuk menunjang keselamatan, motor listrik ini menggunakan rem cakram hidrolik pada roda depan dan belakang.

Kombinasi performa, kemampuan melintasi berbagai kondisi jalan, serta fleksibilitas pengisian daya menjadi keunggulan yang ditawarkan United RX6000.