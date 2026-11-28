JawaPos.com - Keamanan baterai masih menjadi salah satu perhatian utama dalam pengembangan mobil listrik. Menjawab tantangan tersebut, pabrikan otomotif China, GAC, memperkenalkan teknologi baterai baru yang diklaim mampu bertahan dari ledakan granat tangan.

Teknologi bernama Danxia Battery 3.0 itu diperkenalkan dalam ajang Guangzhou Auto Show 2026.

GAC menunjukkan hasil pengujian ekstrem ketika sebuah granat tangan tipe 82-2 diledakkan tepat di bawah kendaraan yang menggunakan baterai tersebut.

Menariknya, ledakan itu tidak membuat baterai terbakar. Kendaraan yang digunakan dalam pengujian juga dilaporkan masih dapat berfungsi setelah ledakan terjadi.

Berdasarkan laporan CarNewsChina, Danxia Battery 3.0 dibekali tujuh lapisan perlindungan untuk meningkatkan keamanan baterai, terutama dari benturan pada bagian bawah kendaraan.

Sistem tersebut diklaim mampu menahan energi benturan hingga 2.000 joule, atau sekitar 13 kali lebih tinggi dibandingkan standar keselamatan China yang berada di angka 150 joule.

Kepala Riset dan Pengembangan Sistem Baterai GAC, Wang Qingquan, menjelaskan "Teknologi tersebut mengandalkan dua struktur perlindungan utama. Keduanya dirancang untuk mengantisipasi benturan dari bagian bawah dan samping kendaraan".

Tujuh Lapisan Perlindungan Baterai

Pada perlindungan bagian bawah, Danxia Battery 3.0 dirancang untuk menghadapi benturan dengan tingkat energi berbeda, mulai dari 150 joule hingga 2.000 joule.

Dalam pengembangannya, GAC bekerja sama dengan China Automotive Engineering Research Institute (CAERI) untuk melakukan serangkaian pengujian keselamatan.

Pengujian mencakup benturan pada energi 150, 300, 500, 1.000, hingga 2.000 joule. Selain itu, baterai juga diuji terhadap gesekan ketika kendaraan bergerak.

Salah satu pengujian paling ekstrem dilakukan menggunakan granat tangan tipe 82-2 yang mengandung 62 gram TNT. Granat tersebut diledakkan tepat di bawah baterai yang terpasang pada kendaraan.

Hasilnya, baterai tidak mengalami kebakaran dan kendaraan masih dapat berfungsi. GAC juga menyematkan sejumlah sensor gelombang elastis pada bagian bawah baterai untuk mendeteksi benturan keras dan memberikan peringatan secara langsung.

Mampu Deteksi Kebocoran dalam Tiga Detik Tidak hanya mengandalkan perlindungan terhadap benturan, GAC juga memperkuat keamanan baterai dari risiko tabrakan samping.

Danxia Battery 3.0 diklaim mampu mencegah sel baterai terdorong atau mengalami penetrasi ketika menjalani pengujian tabrakan tiang dari samping dengan kecepatan 32 km per jam.

Kemampuan tersebut didukung struktur penyerap energi dan distribusi beban untuk mengurangi dampak benturan terhadap komponen baterai.

Fitur lainnya adalah kemampuan mendeteksi kebocoran cairan berukuran 2 milimeter hanya dalam waktu tiga detik. Teknologi ini dirancang untuk mengantisipasi potensi hubungan arus pendek akibat cairan yang masuk ke area baterai.

Belum Diumumkan untuk Model Mobil Tertentu Meski telah diperkenalkan, GAC belum mengungkap model kendaraan mana yang akan menjadi pengguna pertama Danxia Battery 3.0.

Dengan demikian, teknologi tersebut masih menjadi bagian dari pengembangan terbaru GAC dalam meningkatkan standar keselamatan kendaraan listrik.

Selain memperkenalkan baterai baru, GAC juga mengumumkan perkembangan jaringan pengisian daya mereka.

Pengembangan Danxia Battery 3.0 memperlihatkan bahwa inovasi baterai mobil listrik tidak hanya berfokus pada kapasitas, jarak tempuh, dan kecepatan pengisian.