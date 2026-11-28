JawaPos.com - Sebanyak 422 ilustrasi karya anak muda bersaing dalam kompetisi Fazzio Your Identity x #Alustrasi. Menariknya, Yamaha tidak sekadar memberikan hadiah kepada pemenang, tetapi juga mewujudkan desain terbaik menjadi motor Fazzio sungguhan yang diserahkan langsung di IMOS 2026.

Berkolaborasi dengan VINDES, program ini mengajak generasi muda mengeksplorasi kreativitas dengan menjadikan Yamaha Fazzio sebagai media ekspresi diri.

Mengusung tema Fun & Freedom, kompetisi tersebut berhasil mengumpulkan 422 karya ilustrasi sejak 19 Oktober hingga 20 November 2026.

Puncak program berlangsung di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026, ICE BSD, Tangerang, Sabtu (28/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Yamaha menyerahkan satu unit Fazzio yang telah dimodifikasi menggunakan desain ilustrasi karya pemenang utama.

Karya berjudul The Meowchestra of Riot milik Brilianda Imam Barkah. (Dony/JawaPos.com)

Menurut Erica Puspasari selaku, Manager Branding & Promotion PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, dengan adanya Fazzio Your Identity, pihaknya ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk lebih berani mengeksplorasi kreativitas dan mengekspresikan karakter dirinya.

"Kami berharap kolaborasi bersama VINDES ini dapat terus menginspirasi generasi muda untuk bebas berkarya dan tampil percaya diri dengan gayanya sendiri,” ujar Erica.

Karya berjudul The Meowchestra of Riot milik Brilianda Imam Barkah berhasil menjadi juara pertama. Ilustrasi tersebut menampilkan perpaduan warna hijau kebiruan, krem, dan keemasan, dengan karakter kucing, elemen musikal, serta motif animal print.

Desain yang awalnya dibuat secara digital itu kemudian diaplikasikan menjadi decal pada bodi Yamaha Fazzio.

Motor tersebut selanjutnya diserahkan kepada Brilianda sebagai bentuk apresiasi atas kreativitasnya.

"Saya senang karena karya yang awalnya hanya berupa ilustrasi digital kini bisa diwujudkan menjadi kendaraan yang dapat digunakan sehari-hari," kata Brilianda.

422 Karya Ikuti Kompetisi Fazzio Your Identity

Melalui kompetisi Fazzio Your Identity, peserta diberikan kebebasan mengeksplorasi warna, karakter, hingga gaya visual sesuai identitas masing-masing.

Peserta menggunakan template Yamaha Fazzio sebagai media ilustrasi, kemudian mengunggah hasil karya beserta cerita di balik desain tersebut melalui Instagram.

Dari total 422 karya yang masuk, proses penjurian melibatkan dua visual artist, yakni Popomangun dan Shane Tiara. Hasilnya, terpilih tiga pemenang utama dan tiga pemenang favorit.

Berikut daftar pemenang Fazzio Your Identity x #Alustrasi:

Pemenang Utama

Juara 1: Brilianda Imam Barkah – The Meowchestra of Riot.

Juara 2: Adriandra Karuniawan – Sirkus Semesta.

Juara 3: Mivetboi – Smile Like Sunshine. Pemenang Favorit

Juara 1: Lampiasadi Fitrahutama – Si Oyen.

Juara 2: Monica Aulia Santoso – Playful Miles.

Juara 3: Wyanet Falasifa Paramasanthaty – Let Every Voice Be Free! Selain mendapatkan apresiasi berupa satu unit Yamaha Fazzio yang telah dipersonalisasi, para pemenang lainnya juga memperoleh hadiah uang tunai dengan total nilai jutaan rupiah.

Yamaha Fazzio Jadi Media Ekspresi Diri

Yamaha menyebut program ini menjadi bagian dari upaya memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas dan karakter melalui kendaraan.

Sejalan dengan konsep Fazzio Gaya Gue, skutik bergaya modern retro tersebut tidak hanya diposisikan sebagai kendaraan untuk mobilitas harian, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup yang bisa disesuaikan dengan identitas penggunanya.