JawaPos.com - Produksi global Toyota Motor Corp. mengalami penurunan 8,1 persen pada Oktober 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Total produksi pabrikan otomotif asal Jepang itu tercatat sebanyak 852.109 unit, sekaligus memperpanjang tren penurunan selama empat bulan berturut-turut.

Penurunan tersebut dipengaruhi melemahnya permintaan kendaraan di China. Kenaikan harga bensin akibat konflik di Timur Tengah turut menekan pasar otomotif, khususnya kendaraan bermesin bensin dan hybrid.

Berdasarkan data Toyota yang dilansir dari Kyodo, penjualan global perusahaan juga turun 4,6 persen menjadi 880.087 unit pada Oktober 2026. Angka tersebut menandai penurunan penjualan selama empat bulan berturut-turut.

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Dari sisi produksi, kinerja Toyota di pasar luar negeri mengalami tekanan cukup besar. Produksi di luar Jepang turun 10,9 persen menjadi 534.806 unit.

Selain melemahnya pasar China, penurunan juga dipengaruhi gangguan produksi akibat banjir di Thailand.

Produksi Toyota di China merosot 26,5 persen menjadi 97.622 unit. Pasar kendaraan bermesin bensin, termasuk mobil konvensional dan hybrid, masih mengalami perlambatan permintaan.

Sementara itu, produksi di Thailand anjlok 49,9 persen menjadi 26.317 unit. Banjir yang melanda negara tersebut mengganggu aktivitas produksi kendaraan.

Di Jepang, produksi domestik Toyota turun 2,9 persen menjadi 317.303 unit. Adapun produksi di Amerika Serikat terkoreksi 4,5 persen menjadi 131.122 unit karena jumlah hari operasional yang lebih sedikit.

Penjualan Toyota di China Turun 25,4 Persen

Tekanan pasar China juga terlihat dari penjualan Toyota. Sepanjang Oktober 2026, penjualan di negara tersebut turun 25,4 persen menjadi 120.041 unit.

Secara keseluruhan, penjualan Toyota di luar Jepang mencapai 750.402 unit, turun 4,4 persen dibandingkan Oktober tahun sebelumnya. Penurunan ini sekaligus menjadi yang kesembilan secara beruntun.

Berbeda dengan China, pasar Amerika Serikat masih menunjukkan pertumbuhan. Penjualan Toyota di negara tersebut meningkat 6,5 persen menjadi 221.507 unit, didukung permintaan kendaraan hybrid yang tetap kuat.

Sebaliknya, penjualan di Jepang turun 5,7 persen menjadi 129.685 unit. Penurunan ini menjadi yang pertama dalam tujuh bulan terakhir.

Toyota menyebut perubahan model yang berkaitan dengan penyegaran minor pada Raize menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penjualan di pasar domestik.

Penjualan di kawasan Timur Tengah juga mengalami penurunan tajam sebesar 31,9 persen menjadi 37.120 unit. Meski demikian, ekspor Toyota dari Jepang ke kawasan tersebut masih tumbuh tipis 0,2 persen menjadi 29.409 unit.

Produksi Nissan dan Honda Ikut Melemah

Penurunan produksi tidak hanya dialami Toyota. Gabungan produksi global Toyota dan tujuh produsen mobil besar Jepang lainnya turun 5,2 persen pada Oktober 2026 menjadi 2,11 juta unit.

Enam dari delapan produsen tersebut mencatat penurunan produksi, terutama akibat melemahnya permintaan kendaraan di pasar China.

Seperti diketahui, industri otomotif di China tidak hanya menjadi raja otomotif di negaranya sendiri. Bahkan ekspansi pasar juga dilakukan dikawasan Asia dan Eropa secara besar-besaran termasuk Indonesia.

Nissan Motor Co. mengalami penurunan produksi global paling besar di antara produsen yang disebutkan. Produksinya merosot 22,4 persen menjadi 214.338 unit. Produksi Nissan di China bahkan anjlok 63,8 persen.

Penurunan juga terjadi di sejumlah pasar utama Nissan lainnya, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Meksiko.

Honda Motor Co. mencatat produksi sebanyak 298.619 unit di seluruh dunia, turun 1,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pelemahan tersebut dipengaruhi penurunan produksi di China sebesar 36,6 persen.

Sementara itu, Suzuki Motor Corp. justru mencatatkan pertumbuhan positif. Produksi global Suzuki naik 18,7 persen menjadi 361.916 unit, sekaligus menjadi rekor produksi bulanan perusahaan.

Peningkatan tersebut didukung permintaan kendaraan yang kuat di India.