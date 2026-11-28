JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan penghargaan National Lighthouse Industri 4.0 Tahun 2026 kepada PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI).

Penghargaan tersebut menandai keberhasilan Isuzu menerapkan teknologi dan transformasi digital di berbagai lini bisnis perusahaan.

Engineering and Production Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rodko Purba menerima langsung penyerahan penghargaan (25/11) yang diberikan Kemenperin.

National Lighthouse Industri 4.0 merupakan predikat bagi perusahaan industri yang dinilai berhasil mengimplementasikan teknologi Industri 4.0.

Penerimanya juga diharapkan menjadi percontohan bagi pelaku industri lain sekaligus mitra pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di sektor manufaktur nasional.

Rodko Purba mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil dari proses digitalisasi yang dijalankan Isuzu secara bertahap sejak beberapa tahun terakhir.

"Penerapan teknologi tidak hanya menyasar aktivitas produksi, tetapi juga mencakup seluruh ekosistem bisnis, mulai dari manufaktur hingga pelayanan pelanggan," dalam keterangan resminya, Sabtu (27/11).

Menurutnya, digitalisasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta daya saing perusahaan.

"Kami di Isuzu juga berkomitmen mengembangkan sistem digital yang terintegrasi dengan melibatkan mitra bisnis, jaringan dealer, dan pelanggan," kata Purba.

Digitalisasi Isuzu Dimulai Sejak 2015

Perjalanan transformasi digital Isuzu telah dimulai sejak 2015 melalui penerapan sejumlah sistem pendukung manufaktur.

Beberapa di antaranya adalah Production Planning System, Inventory Management System, Line Production System, dan Production Maintenance System.

Sistem tersebut menjadi fondasi untuk membangun proses produksi yang lebih terintegrasi, terukur, dan efisien.

Pengembangan digitalisasi kemudian diperkuat pada 2023 melalui penerapan Data Warehouse, Power BI, dan Integrated Command Center.

Teknologi ini memungkinkan perusahaan mengintegrasikan data, melakukan analisis, serta memantau aktivitas operasional secara real-time.

Dengan dukungan sistem tersebut, proses pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat.

Tidak hanya di sektor manufaktur, Isuzu juga mengembangkan layanan digital untuk mempermudah komunikasi dan pelayanan kepada pelanggan.

Sejumlah platform yang disediakan meliputi Isuzu Contact Center, MyIsuzuID, media sosial, website resmi Isuzu Indonesia, serta Isuzu Link.

Khusus Isuzu Link, layanan ini menyediakan teknologi telematika yang dapat dimanfaatkan pelanggan untuk memantau kendaraan.

Empat Pilar Transformasi Digital Isuzu

Dalam penerapan Industri 4.0, Isuzu mengembangkan empat pilar utama digitalisasi. Keempatnya mencakup Smart Manufacturing, Sales & Operation Planning, Customer Relationship Management, dan Smart Product.

Pilar tersebut dirancang untuk mendukung integrasi proses bisnis, meningkatkan produktivitas manufaktur, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan.

Ke depan, Isuzu akan terus meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan data di seluruh rantai bisnis perusahaan.

Rodko menegaskan, transformasi digital harus memberikan dampak nyata dan terukur, baik terhadap produktivitas produksi, kolaborasi dengan jaringan dealer, maupun pengalaman pelanggan dalam memiliki dan menggunakan kendaraan Isuzu.