JawaPos.com – Yamaha memperkenalkan motor listrik NMAX E di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026. Mengusung desain skutik MAXi, motor listrik ini menawarkan tenaga maksimum 7,5 kW dan jarak tempuh hingga 104 kilometer dalam sekali pengisian baterai.

Kehadiran Yamaha NMAX E menjadi salah satu perhatian di pameran IMOS 2026. Motor ini sebelumnya telah diperkenalkan di pasar Eropa dan menjadi bagian dari pengembangan teknologi elektrifikasi Yamaha.

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menghadirkan NMAX E sebagai salah satu bentuk pengembangan kendaraan listrik dalam strategi Multi-Pathway.

Strategi tersebut dilakukan untuk menghadirkan beragam teknologi mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Senior Director Marketing PT YIMM Sutarya mengatakan, pengembangan kendaraan elektrifikasi menjadi bagian dari upaya Yamaha mencapai target netralitas karbon.

"Komitmen ini kami tunjukkan melalui kehadiran Yamaha NMAX E dan Yamaha PROTO HEV di IMOS 2026. NMAX E merupakan motor listrik yang sebelumnya telah diperkenalkan di pasar Eropa dan mendapat respons positif. Sementara PROTO HEV menjadi gambaran pengembangan teknologi kendaraan hybrid Yamaha," ujarnya.

Menurut Sutarya, kedua model tersebut mencerminkan upaya Yamaha dalam menghadirkan pilihan mobilitas yang inovatif, sesuai kebutuhan konsumen sekaligus memperhatikan aspek lingkungan.

Spesifikasi Motor Listrik Yamaha NMAX E

Dari sisi desain, Yamaha NMAX E tetap membawa karakter keluarga MAXi yang dikenal memiliki bodi bongsor dan posisi berkendara untuk menunjang kenyamanan.

Untuk sumber tenaga, motor listrik ini menggunakan teknologi eAxle dengan tenaga maksimum mencapai 7,5 kW. Performa akselerasinya diklaim setara dengan motor matik bermesin konvensional 125 cc.

Sementara itu, sektor baterai mengandalkan lithium-ion berkapasitas 3,5 kWh. Baterai tersebut menggunakan model tanam atau fixed battery yang terintegrasi dengan kendaraan.

Dalam kondisi baterai terisi penuh, Yamaha NMAX E diklaim mampu menempuh jarak hingga 104 kilometer. Pengisian daya didukung onboard charger yang sudah tersedia pada motor.

Meski telah diperkenalkan di Indonesia melalui IMOS 2026, Yamaha NMAX E saat ini masih difokuskan untuk pasar Eropa. Belum ada informasi mengenai jadwal pemasaran maupun harga resmi untuk pasar Indonesia.

Yamaha Juga Pamerkan Motor Hybrid

Selain NMAX E, Yamaha turut memperlihatkan motor konsep Yamaha Proto HEV di IMOS 2026.

Berbeda dengan NMAX E yang sepenuhnya menggunakan tenaga listrik, Proto HEV menggabungkan mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE) dengan sistem penggerak elektrik.

Motor konsep ini mengusung karakter skutik bongsor dengan kapasitas setara 250 cc hingga 300 cc. Kombinasi mesin bensin dan motor elektrik dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar sekaligus mempertahankan karakter berkendara sporty.

Yamaha Proto HEV sebelumnya telah diperlihatkan dalam ajang Japan Mobility Show 2025. Namun, hingga IMOS 2026, model tersebut masih berstatus prototipe dan dalam tahap pengembangan.