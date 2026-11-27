JawaPos.com - Keselamatan berkendara perlu dibangun sejak dini. Tidak cukup hanya memahami rambu lalu lintas atau menggunakan helm, setiap pengendara juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Melalui berbagai program edukasi, Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) berupaya menanamkan kebiasaan tersebut dengan melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan.

Mobilitas generasi muda, khususnya pelajar, semakin dekat dengan penggunaan sepeda motor. Kondisi ini membuat pemahaman mengenai keselamatan berkendara menjadi penting.

Mereka perlu mengetahui cara berkendara yang benar, mengenali potensi bahaya, serta memahami risiko dari perilaku yang tidak aman di jalan raya.

Melihat kebutuhan tersebut, Yayasan AHM mengembangkan edukasi keselamatan berkendara secara berkelanjutan. Salah satu program utamanya adalah Safety Riding Lab Astra Honda yang hadir di lingkungan sekolah.

Hingga 2026, Yayasan AHM telah mengembangkan enam Safety Riding Lab Astra Honda di berbagai wilayah Indonesia.

Fasilitas ini menjadi tempat bagi pelajar untuk belajar keselamatan berkendara melalui teori, simulasi, dan praktik.

Belajar Safety Riding Lewat Praktik

Safety Riding Lab Astra Honda memiliki tiga zona pembelajaran. Zona pertama adalah audio-visual yang memberikan materi mengenai teknik berkendara, etika berlalu lintas, dan pentingnya keselamatan.

Selanjutnya, zona simulasi menggunakan Honda Riding Trainer (HRT). Melalui perangkat ini, pelajar dapat berlatih mengenali potensi bahaya dan menentukan tindakan yang tepat saat menghadapi berbagai kondisi lalu lintas.

Sementara itu, zona praktik memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam lingkungan yang terkontrol.

Melalui tiga metode tersebut, edukasi tidak hanya berfokus pada teori. Pelajar juga dilatih agar mampu memahami situasi jalan dan mengambil keputusan yang mengutamakan keselamatan.

Pelajar Jadi Duta Keselamatan Berkendara

Yayasan AHM juga melibatkan pelajar melalui program Duta Safety Riding. Mereka mendapatkan pembinaan untuk menjadi edukator sebaya atau peer educator.

Dalam program ini, pelajar dilatih meningkatkan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, dan pemahaman mengenai keselamatan berkendara. Mereka kemudian didorong untuk menyampaikan edukasi kepada teman sekolah dan masyarakat sekitar.

Pendekatan ini membuat pesan keselamatan lebih mudah diterima karena disampaikan oleh teman sebaya dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pembinaan tersebut diperkuat melalui Safety Riding Camp. Kegiatan ini memberikan pelatihan teori, praktik, dan komunikasi sekaligus menjadi sarana evaluasi serta apresiasi bagi para duta.

Edukasi Menjangkau Berbagai Kalangan

Selain pelajar sekolah, Yayasan AHM memperluas edukasi keselamatan berkendara melalui sejumlah program lainnya.

Safety Riding Short Movie Contest menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan pesan keselamatan melalui pembuatan film pendek.

Sementara itu, Safety Riding College mendorong mahasiswa menjadi penggerak edukasi keselamatan berkendara di lingkungan kampus dan masyarakat.

Yayasan AHM juga memperhatikan pendidikan keselamatan sejak usia dini. Melalui program Figur Safety Riding, para guru PAUD dibina agar dapat mengenalkan keselamatan berlalu lintas dengan metode pembelajaran kreatif.

Edukasi untuk anak-anak juga dilakukan melalui Taman Lalu Lintas Anak. Dalam kegiatan ini, anak-anak diperkenalkan dengan rambu, etika berlalu lintas, dan perilaku aman melalui aktivitas interaktif.

Untuk menjangkau masyarakat lebih luas, Yayasan AHM menjalankan SR Media Campaign melalui kegiatan edukasi langsung maupun media digital.

Membangun Kebiasaan Aman di Jalan

Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa membangun budaya keselamatan berkendara membutuhkan proses yang konsisten.

Pengetahuan harus diikuti dengan latihan, sementara kesadaran perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Instruktur Safety Riding AHM M. Zakky Zulfiar mengatakan, perilaku pengendara menjadi salah satu faktor penting dalam keselamatan di jalan. "Kebiasaan seperti mendahului kendaraan sembarangan, tidak menjaga jarak aman, hingga salah mengambil posisi saat berbelok dapat meningkatkan risiko kecelakaan, ini yang harus kita hilangkan," ujar Zakky saat mendampingi dua Duta Safety Riding binaan Yayasan Astra Honda Motor di IMOS 2026, belum lama ini (25/11/2026). Sekolah menjadi salah satu tempat penting untuk menanamkan kebiasaan tersebut. Melalui keterlibatan pelajar dan mahasiswa, edukasi keselamatan juga dapat menjangkau lingkungan yang lebih luas.

Yayasan AHM berupaya menempatkan generasi muda bukan hanya sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai penyampai pesan keselamatan kepada orang lain.

Diharapkan perubahan sederhana seperti disiplin menggunakan helm, mematuhi rambu lalu lintas, tidak berkendara secara ugal-ugalan, dan mengingatkan teman untuk berkendara dengan aman merupakan bagian dari budaya keselamatan.

Pada akhirnya, keberhasilan edukasi safety riding tidak hanya dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Perubahan perilaku dan tumbuhnya kepedulian terhadap keselamatan di jalan menjadi hal yang lebih penting.