JawaPos.com – Motul punya cara berbeda dalam membangun hubungan dengan brand ambassador. Tidak hanya melalui penggunaan produk pelumas dan promosi, perusahaan asal Prancis tersebut juga mengajak mereka merasakan langsung berbagai pengalaman di dunia otomotif internasional.

Pendekatan ini ditampilkan Motul dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 melalui perjalanan Alip Susanto, seorang automotive enthusiast, penulis, sekaligus konten kreator dengan akun @shitlicious.

Bersama Motul, Alip berkesempatan mengunjungi sejumlah destinasi otomotif dunia.

Mulai dari menyaksikan pameran kendaraan klasik Goodwood Revival, menjelajahi jalur North Coast 500 di Skotlandia, menonton Formula 1 di Sirkuit Monza, hingga menikmati perjalanan sepeda motor melintasi kawasan Dolomites, Italia.

Menurut Alip, pengalaman tersebut memberinya kesempatan untuk mengenal dunia otomotif lebih luas.

Tidak hanya berkaitan dengan kendaraan dan performa mesin, tetapi juga sejarah, budaya, serta pengalaman berkendara.

“Perjalanan saya bersama Motul sangat menghidupkan passion saya di dunia otomotif. Dari semua pengalaman itu, saya semakin menyadari luasnya dunia otomotif yang dapat dieksplorasi melalui passion,” ujar Alip.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy Welmart Purba mengatakan, pengalaman langsung menjadi bagian dari strategi Motul dalam membangun hubungan dengan brand ambassador dan komunitas otomotif.

Menurutnya, brand ambassador tidak hanya bertugas memperkenalkan produk, tetapi juga perlu memahami dan merasakan dunia otomotif yang menjadi identitas Motul.

“Kami ingin mereka benar-benar mengalami dunia yang menjadi bagian dari DNA Motul. Mulai dari menggunakan produk, riding, hingga berada langsung di tengah kultur otomotif dunia. Ketika pengalaman itu nyata, cerita yang mereka bagikan kepada konsumen pun menjadi lebih autentik,” jelas Welmart.

Terlibat dalam Berbagai Ajang Otomotif Dunia

Keterlibatan Motul di dunia otomotif mencakup berbagai disiplin. Mulai dari kendaraan klasik di Goodwood Revival, balap ketahanan atau endurance racing, Rally Dakar, hingga Isle of Man TT.

Berbagai ajang tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Motul dalam dunia kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

Aktivitas ini juga memperlihatkan hubungan industri pelumas dengan kebutuhan performa mesin dan perkembangan teknologi otomotif.

Pada IMOS 2026, pengalaman Alip bersama Motul dibagikan melalui sesi talkshow di experiential booth Motul.

Dalam kesempatan tersebut, pengunjung bisa mendengar langsung cerita perjalanan dan pengalamannya menjelajahi berbagai kultur otomotif dunia.

Welmart menambahkan, Motul ingin memperkuat hubungan dengan konsumen melalui produk sekaligus pengalaman yang berkaitan dengan aktivitas otomotif.