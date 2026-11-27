JawaPos.com – Memilih mobil keluarga tidak cukup hanya mempertimbangkan desain dan harga. Kapasitas kabin, kenyamanan penumpang baris ketiga, ruang bagasi, hingga fleksibilitas pengaturan kursi menjadi faktor penting, terutama bagi keluarga yang sering melakukan perjalanan jauh.

Di segmen SUV 7-penumpang, konsumen Indonesia memiliki sejumlah pilihan, Mulai dari Mitsubishi Destinator,Toyota Innova Zenix Gasoline hingga Wuling Darion.

Kini, Geely Okavango turut meramaikan persaingan dengan menawarkan kombinasi kabin lapang, konfigurasi tempat duduk fleksibel, serta mesin turbo.

Geely Okavango dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga dengan konfigurasi tujuh penumpang atau 2-3-2.

Salah satu keunggulannya adalah 32 pengaturan kursi yang memungkinkan ruang kabin disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan.

Fleksibilitas tersebut memberikan keleluasaan bagi pemilik kendaraan ketika membawa penumpang maupun barang bawaan.

Saat seluruh kursi digunakan, mobil dapat menampung tujuh orang. Sementara ketika membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar, pengaturan kursi bisa disesuaikan.

Kapasitas bagasinya bahkan diklaim mencapai 2.050 liter. Angka tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuan Okavango dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan, mulai dari membawa koper saat liburan keluarga hingga barang belanjaan dalam jumlah banyak.

Kenyamanan penumpang baris ketiga juga menjadi perhatian. Geely mengklaim ruang kaki di bagian tersebut mencapai 854 mm.

Sementara itu, tersedia 36 kompartemen penyimpanan yang tersebar di dalam kabin untuk menempatkan berbagai barang kebutuhan penumpang.

Mesin Turbo dan Transmisi DCT Tidak hanya mengandalkan kapasitas kabin, Geely Okavango juga dibekali mesin 1.5L Turbo yang menghasilkan tenaga 174 PS dan torsi 290 Nm.

Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi 7-Speed Dual Clutch Transmission (DCT).

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Kombinasi ini dirancang untuk memberikan respons tenaga sekaligus mendukung kebutuhan berkendara, baik ketika melintasi jalan perkotaan maupun perjalanan antarkota bersama keluarga.

Karakter mesin turbo dengan torsi 290 Nm juga menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dipertimbangkan, terutama ketika kendaraan membawa penumpang penuh dan barang bawaan.

Bersaing dengan SUV Keluarga 7-Seater Kehadiran Geely Okavango menambah pilihan bagi konsumen yang sedang mencari kendaraan keluarga berkapasitas tujuh penumpang.

Jika dibandingkan dengan Mitsubishi Destinator, keduanya menawarkan pendekatan SUV keluarga dengan fokus pada kenyamanan dan kebutuhan mobilitas harian.

Sementara Toyota Innova Zenix Gasoline menjadi alternatif lain bagi konsumen yang mengutamakan kapasitas penumpang dan fleksibilitas kendaraan keluarga.

Geely Okavango memiliki daya tarik tersendiri melalui konfigurasi kursi yang fleksibel, ruang kaki baris ketiga hingga 854 mm, serta kapasitas bagasi yang diklaim mencapai 2.050 liter.

Dengan demikian, konsumen bisa mempertimbangkan kebutuhan utama sebelum menentukan pilihan.

Bagi keluarga yang sering membawa banyak barang, fleksibilitas ruang kabin menjadi salah satu aspek penting. Begitu pula dengan kenyamanan penumpang yang duduk di baris ketiga.

Harga Geely Okavango Mulai Rp 409,9 Juta Dari sisi harga, Geely Okavango dipasarkan dengan harga resmi Rp 439,9 juta untuk wilayah Jakarta. Namun, tersedia harga spesial Rp 409,9 juta.

Selain harga tersebut, Geely juga menawarkan sejumlah keuntungan kepemilikan untuk memberikan rasa tenang bagi konsumen.

Program yang ditawarkan meliputi garansi kendaraan, mesin, dan transmisi selama enam tahun atau 150.000 kilometer, mana yang tercapai lebih dahulu.

Pemilik juga mendapatkan bebas biaya jasa perawatan berkala selama lima tahun atau 50.000 kilometer. Selain itu, tersedia layanan Emergency Roadside Assistance (ERA) selama tiga tahun tanpa batasan kilometer.

Dengan kombinasi konfigurasi tujuh penumpang, ruang kabin fleksibel, mesin turbo, serta dukungan garansi dan layanan purnajual, Geely Okavango menjadi salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan di segmen SUV keluarga.