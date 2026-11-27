JawaPos.com - PT Jetour Sales Indonesia menyampaikan bahwa sebanyak 428 unit dari total 442 mobil Jetour T Series yang dipasarkan oleh perusahaan sepanjang Oktober 2026 telah terjual.

Menurut siaran pers perusahaan di Jakarta pada Jumat, selama kurun itu Jetour T2 i-DM membukukan angka penjualan tertinggi (147 unit), disusul T2 TGDI (122 unit), T1 TGDI (89 unit), dan T1 i-DM (70 unit).

Wakil Presiden PT Jetour Sales Indonesia Michael Budihardja mengatakan, ​​​​​​​Jetour T Series dihadirkan untuk memperkuat posisi Jetour di segmen pasar SUV serta menarik lebih banyak konsumen dengan beragam pilihan desain, performa, dan dukungan teknologi.

"Respons positif terhadap lini ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus mengembangkan brand Jetour di Indonesia," katanya.​​​​​​​

Jetour T Series mencakup model T1 dan T2, yang masing-masing tersedia dalam varian kendaraan bermesin bensin dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dengan teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM).

Jetour T1 diposisikan sebagai SUV pendukung mobilitas perkotaan dan perjalanan akhir pekan. Varian T1 i-DM diklaim mampu menempuh jarak hingga 100 kilometer menggunakan tenaga listrik saja.

Jetour T2 yang berdesain kotak menampilkan gaya SUV untuk petualangan. Varian T2 i-DM menggunakan paduan mesin 1.5 TGDI, dua motor listrik, dan transmisi 3-Speed DHT.

Kombinasi tersebut diklaim memungkinkan kendaraan menempuh jarak lebih dari 1.200 kilometer dalam kondisi baterai dan tangki bahan bakar penuh.

Sebelum menghadirkan T Series, Jetour memasarkan Dashing dan X70 Plus dalam Family Travel Series saat memasuki pasar Indonesia pada 2024.​​​​​​​

Jetour berpartisipasi dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) Jakarta 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, dari 20 hingga 29 November.

Perusahaan menampilkan enam model kendaraan, termasuk T1 dan T2 varian bermesin bensin dan PHEV dalam pameran otomotif tersebut.