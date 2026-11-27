JawaPos.com – Bukan cuma deretan motor baru yang bisa dinikmati di IMOS 2026. Jelang akhir pekan, pengunjung juga bisa berburu helm dan perlengkapan berkendara dengan diskon hingga 50 persen.

Bukan hanya itu, bahkan bisa mencoba motor terbaru, mengikuti kuis berhadiah, hingga menikmati berbagai promo pembelian selama pameran berlangsung.

Sejumlah program tersebut bisa dimanfaatkan pengunjung yang berencana datang menjelang akhir pekan. Bahkan, tersedia berbagai promo pembelian motor serta kesempatan mendapatkan hadiah menarik dari peserta pameran.

Simak sejumlah kegiatan yang bisa dinikmati selama mengunjungi IMOS 2026.

1. Pesta Belanja Diskon hingga 50 Persen Salah satu program yang bisa dimanfaatkan adalah Pesta Belanja IMOS di area prefunction Hall 10.

Pengunjung bisa mendapatkan helm, apparel, aksesori, dan suku cadang dengan diskon hingga 50 persen. Program ini berlangsung selama pameran pada 20–29 November 2026.

Untuk mengikuti program tersebut, pengunjung harus memiliki gelang masuk atau undangan resmi IMOS-ID. Pembeli juga wajib menunjukkan KTP asli untuk mendapatkan Shopping Card, mengumpulkan stempel transaksi, dan melakukan pembayaran menggunakan kartu debit atau QRIS.

Selain itu, sejumlah merek menawarkan promo pembelian kendaraan.

Honda memberikan potongan cicilan sekitar Rp 6,5 juta hingga Rp 7,9 juta, potongan tenor hingga enam kali angsuran, serta voucher Rp 500 ribu.

Sementara ALVA menawarkan bonus helm RSV, memperkenalkan warna baru CERVO dan edisi kolaborasi Angga Tantama, serta memberikan jaminan pengiriman unit dalam empat hari.

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FIFGROUP dan AstraPay juga menghadirkan hadiah langsung berupa voucher hingga Rp 70 ribu, merchandise, dan kopi gratis melalui transaksi tertentu. Tersedia pula undian dengan hadiah utama satu unit sepeda motor.

2. Test Ride Motor dari 14 Merek Pengunjung yang ingin mencoba sepeda motor terbaru bisa memanfaatkan fasilitas test ride di area outdoor samping Hall 10.

Tersedia puluhan motor dari 14 merek, mulai dari skutik, motor sport, moge, hingga motor listrik. Pengunjung bisa merasakan langsung performa, kenyamanan, dan fitur kendaraan.

Syaratnya, peserta harus melakukan registrasi, membawa SIM C aktif, serta menggunakan helm, jaket, celana panjang, dan sepatu tertutup.

Test ride berlangsung pukul 11.00–20.00 WIB pada hari kerja dan pukul 10.00–20.00 WIB saat akhir pekan. Khusus 29 November 2026, kegiatan berakhir pukul 18.00 WIB.

3. Kompetisi Modifikasi Motor Penggemar modifikasi juga bisa mengunjungi Modification Area di Hall 9 ICE BSD City.

Terdapat dua kompetisi yang digelar, yakni Kreatif Motor Contest dan Motobuild Modification Contest.

Ajang ini menampilkan karya builder profesional maupun independen dalam mengembangkan tampilan dan karakter sepeda motor.

4. Kuis dan Edukasi Safety Riding IMOS 2026 juga menghadirkan Live Quiz setiap hari di panggung utama prefunction Hall 10.

Pengunjung bisa mengikuti kuis seputar dunia otomotif dan berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif IMOS 2026.

Ada pula Safety Riding Skills Course and Talk Show yang menghadirkan instruktur profesional. Program ini memberikan edukasi mengenai teknik berkendara aman dan keselamatan berlalu lintas.

5. Melihat Motor Baru dari 15 Merek Sebanyak 15 merek sepeda motor ikut meramaikan IMOS 2026. Merek tersebut meliputi Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS, Alva, Dibao EV, Harley-Davidson, Italjet, Peugeot, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, dan Triumph.

Sejumlah pabrikan juga membawa produk baru. Yamaha menampilkan dua produk unik, sementara Suzuki, Honda, TVS, dan Kawasaki turut menghadirkan model anyar.

Italjet juga memperkenalkan produk baru yang sebelumnya tampil di EICMA 2026.

Selain sepeda motor, lebih dari 60 merek industri pendukung ikut berpartisipasi. Produk yang ditawarkan meliputi helm, apparel, aksesori, ban, pelumas, perangkat komunikasi, dan suku cadang.

Beberapa merek helm yang hadir antara lain AGV, Alpinestars, Bell, Nolan, Shoei, Shark, KYT, NHK, INK, GM, dan MDS.

Untuk perlengkapan berkendara, pengunjung bisa menemukan produk Komine, Givi, Cardo, Seca, dan Stylmartin.

Sementara sektor suku cadang diramaikan Aspira, Astra Otoparts, Federal Parts, GS Astra, Musashi, KYB, Brembo, dan Yuasa Battery. Ada pula pilihan ban dari FDR, IRC Tire, Pirelli, Delium, Aspira Premio, dan Swallow.

6. Riding Bersama Komunitas Program lainnya adalah Mosride, yaitu kegiatan berkendara bersama komunitas motor yang bekerja sama dengan sejumlah media otomotif.

Peserta akan berangkat dari titik kumpul yang ditentukan dan mengakhiri perjalanan di lokasi IMOS 2026.

Selain mempererat hubungan antarkomunitas, kegiatan ini juga mengampanyekan keselamatan berkendara.

7. Penitipan Helm Gratis dan Shuttle Bus Untuk menunjang kenyamanan, IMOS 2026 menyediakan penitipan helm gratis bagi pengunjung yang datang menggunakan sepeda motor.

Area parkir motor tersedia di samping Hall 10, sedangkan parkir motor dan mobil juga tersedia di basement Hall 1–2.

Jika penuh, pengunjung bisa menggunakan area parkir tambahan di Edutown 2, AEON Mall BSD City, dan The Breeze BSD City.

Fasilitas lainnya meliputi mushala, ruang medis, ATM, minimarket, stasiun pengisian kendaraan listrik 20 kW, restoran, dan akses untuk pengguna kursi roda.

Pengunjung yang menggunakan transportasi umum juga bisa memanfaatkan shuttle bus gratis IMOS 2026.

Layanan ini beroperasi setiap hari pukul 10.00–21.00 WIB dengan interval keberangkatan 30 menit. Titik penjemputan tersedia di Stasiun Rawa Buntu, Pasar Modern Intermoda BSD, AEON Mall BSD City, The Breeze BSD City, dan Edutown 2.

Alternatif lainnya adalah menggunakan KRL menuju Stasiun Cisauk, kemudian melanjutkan perjalanan dengan bus BSD Link dari Terminal Intermoda BSD menuju ICE BSD City.