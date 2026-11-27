JawaPos.com – Manfaatkan ajang GAW 2026 PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada skutik bergaya retro, Honda Scoopy. Pembaruan kali ini menghadirkan dua pilihan warna baru dan desain striping yang semakin memperkuat karakter unik serta ikonik.

Dua warna baru yang diperkenalkan adalah Fashion White dan Stylish Brown. Keduanya melengkapi pilihan warna Honda Scoopy untuk konsumen, khususnya anak muda yang ingin menyesuaikan tampilan motor dengan gaya personal.

Fashion White menawarkan tampilan modern dan stylish. Sementara Stylish Brown menghadirkan nuansa retro yang lebih kuat dengan sentuhan warna khas.

Selain warna, AHM juga memperbarui desain grafis pada setiap varian. Varian Fashion mendapatkan sentuhan logo yang lebih ekspresif dengan karakter playful.

Warna baru Honda Scoopy. (AHM)

Sementara varian Stylish menggunakan desain garis minimalis dengan tambahan ornamen bintang pada bagian bodi samping. Adapun varian Prestige tetap mempertahankan tampilan polos tanpa striping, dengan emblem Scoopy sebagai pemanis.

Marketing Director AHM Octavianus Dwi mengatakan, Honda Scoopy memiliki daya tarik tersendiri bagi anak muda yang menyukai gaya retro dan ingin mengekspresikan karakter melalui kendaraan.

"Melalui dua warna dan striping baru ini, kami ingin semakin menguatkan karakter retro-unik dari Honda Scoopy, sehingga setiap pengendara bisa tampil lebih percaya diri dan menjadikan Honda Scoopy bagian dari ekspresi gaya mereka sehari-hari," ujar Octavianus.

Tetap Mengandalkan Fitur Modern Di luar penyegaran tampilan, Honda Scoopy tetap mempertahankan desain retro yang dipadukan dengan sejumlah fitur modern.

Bagian depan menggunakan lampu LED berteknologi crystal block. Sementara desain velg lima palang berukuran 12 inci dipadukan dengan ban tubeless untuk memperkuat tampilan khasnya.

Pada bagian panel instrumen, Honda Scoopy sudah menggunakan Digital Panel Meter yang menampilkan informasi kecepatan, jam, konsumsi bahan bakar rata-rata dan real time, tripmeter, serta indikator ECO.

Fitur lainnya meliputi USB Type-C Charger untuk mengisi daya perangkat elektronik dan Multi-Function Hook yang dapat dilipat untuk membawa barang.

Khusus tipe Smart Key, tersedia Honda Smart Key System yang dilengkapi Answer Back System dan Anti-theft Alarm. Fitur tersebut memberikan kemudahan sekaligus menambah keamanan kendaraan.

Warna baru untuk varian paling tinggi Honda Scoopy. (AHM)

Mesin 110cc, Konsumsi BBM 59 Km per Liter Untuk sektor dapur pacu, Honda Scoopy masih mengandalkan mesin 110cc SOHC dengan teknologi eSP (enhanced Smart Power) dan sistem injeksi PGM-FI.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 6,6 kW pada 7.500 rpm dan torsi puncak 9,2 Nm pada 6.000 rpm.

Berdasarkan pengujian internal AHM, konsumsi bahan bakar Honda Scoopy diklaim mencapai 59 km per liter. Motor ini juga telah memenuhi standar emisi Euro 3.

Honda Scoopy ditawarkan dalam dua tipe dengan tiga varian. Berikut pilihan warna terbarunya:

Fashion: Fashion White, Fashion Cream, Fashion Red, dan Fashion Black dibanderol Rp 23.376.000. Pada tipe Stylish punya warna Stylish Brown, Stylish Beige, dan Stylish Grey. Dipasarkan dengan harga Rp 24.181.000.

Sedangkan tipe Prestige ada warna Prestige Green, Prestige White, dan Prestige Black di banderol Rp 24.181.000. Honda Scoopy dengan pilihan warna terbaru dipasarkan dengan banderol On The Road (OTR) DKI Jakarta