JawaPos.com - Pemerintah pusat dan daerah didesak segera mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk operasional dinas. Langkah tersebut merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 sekaligus upaya mengurangi pencemaran udara.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin menilai, pengadaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan dapat menjadi pemicu terbentuknya pasar kendaraan listrik dalam negeri.

"Konsistensi pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan KBLBB sebagai kendaraan dinas dapat memberi kepastian permintaan sekaligus trigger pasar KBLBB," kata Ahmad, Kamis (26/11).

Menurut Ahmad, implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2022 juga semakin mendesak di tengah kondisi pasar otomotif nasional yang belum sepenuhnya pulih. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan mobil turun dari 865.723 unit pada 2024 menjadi 803.687 unit pada 2025.

Sementara itu, penjualan mobil listrik berbasis baterai sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai 133.968 unit atau meningkat 94 persen. Meski tumbuh, persentase kenaikan tersebut dinilai belum sebesar pertumbuhan rata-rata kendaraan listrik pada periode 2019–2024.

Ahmad menyebut, pertumbuhan rata-rata penjualan kendaraan listrik pada periode tersebut mencapai 148 persen untuk kendaraan roda dua dan tiga, 652 persen untuk mobil, 103 persen untuk bus, serta 43 persen untuk truk.

Pemda Diminta segera Jalankan Inpres Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan, penggunaan kendaraan listrik merupakan bagian dari transformasi menuju pembangunan rendah emisi. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting untuk segera menjalankan amanat Inpres tersebut.

"Transformasi menuju pembangunan rendah emisi saat ini bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan global, khususnya pengendalian pencemaran udara dan mitigasi krisis iklim," tuturnya.

"Untuk itu, amanat Inpres Nomor 7 Tahun 2022 saatnya diimplementasikan, dan pemerintah terutama pemerintah daerah memiliki peran penting untuk melaksanakannya segera," sambung Akhmad.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Abdul Khoir menyampaikan, pemerintah daerahnya telah memulai pelaksanaan Inpres tersebut dan berkomitmen melanjutkannya.

"Jangan menunggu ruangan menjadi terang benderang dahulu baru menyalakan pelita. Saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memulai dan akan terus melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Devtrianov menyebut elektrifikasi kendaraan juga menjadi bagian dari kebijakan transportasi di ibu kota.

"Selain elektrifikasi angkutan umum agar mencapai 100 persen pada 2030, kami juga konsisten untuk elektrifikasi peremajaan dan pengadaan baru kendaraan dinas," katanya.

Pengadaan Kendaraan Listrik untuk Tekan Polusi Udara KPBB menilai percepatan elektrifikasi kendaraan dinas juga penting untuk mengurangi pencemaran udara, khususnya di wilayah Jabodetabek. Hasil pengukuran Stasiun Pemantau Kualitas Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menunjukkan sejumlah parameter pencemaran telah melampaui baku mutu udara ambien.

Parameter pencemaran yang dominan meliputi PM10, PM2.5, sulfur oksida (SOx), dan ozon (O3). Rata-rata tahunan konsentrasi PM2.5 tercatat mencapai 46,3 mikrogram per meter kubik, jauh di atas baku mutu udara ambien sebesar 15 mikrogram per meter kubik.

KPBB menyebut sekitar 57 persen pencemaran PM2.5 di DKI Jakarta bersumber dari knalpot kendaraan bermotor. Sisanya berasal dari industri, aktivitas domestik, pembakaran sampah, debu jalanan, konstruksi, dan pembangkitan listrik.

Menurut Ahmad, penggunaan kendaraan listrik dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi emisi gas buang dari kendaraan yang beralih. Manfaatnya akan semakin besar apabila elektrifikasi kendaraan diikuti peningkatan penggunaan energi terbarukan.

"Elektrifikasi kendaraan merupakan keniscayaan bagi Indonesia untuk mengurangi pencemaran udara dan ikut menekan emisi GRK global. Pemerintah perlu memulainya dari armada yang dikelolanya sendiri, sebagai aksi nyata sekaligus memberikan teladan bagi masyarakat," ucapnya.

Ia juga mendorong elektrifikasi dilakukan secara paralel, baik melalui pengadaan kendaraan dinas listrik baru maupun konversi kendaraan dinas berbahan bakar minyak yang masih beroperasi. Langkah serupa perlu diperluas ke sektor angkutan umum.

Pemerintah Diminta Siapkan Target dan Anggaran Sebagai tindak lanjut, KPBB mendesak kementerian, lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota menjalankan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 sesuai kewenangan masing-masing.

Setiap instansi diminta mendata armada kendaraan yang dimiliki, menetapkan target peralihan tahunan, mengalokasikan anggaran, serta menyiapkan fasilitas pengisian daya. Kendaraan yang paling sering digunakan untuk operasional sehari-hari dapat menjadi prioritas dengan mempertimbangkan total biaya kepemilikan atau total cost of ownership (TCO), potensi penghematan energi, dan tingkat emisi karbon.

KPBB juga mendorong pemerintah membangun basis data pelaksanaan Inpres yang dilaporkan secara berkala. Laporan tersebut perlu mencakup jumlah kendaraan yang telah beralih ke listrik, biaya operasional, penghematan BBM, hingga estimasi penurunan emisi.