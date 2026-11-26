JawaPos.com - Persaingan pasar mobil listrik di Indonesia semakin ketat seiring bertambahnya pilihan model dan merek yang menawarkan harga semakin kompetitif. Kondisi ini terutama terlihat di antara produsen asal Tiongkok yang mulai memperluas penetrasi pasar dengan menghadirkan kendaraan listrik di berbagai rentang harga.

Di tengah persaingan tersebut, PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) selaku agen pemegang merek (APM) BAIC di Indonesia melakukan penyesuaian harga untuk BAIC T1. Mobil listrik tersebut kini ditawarkan dengan harga Rp 325 juta, dengan selisih keuntungan bagi konsumen yang diklaim mencapai Rp 68 juta.

Penawaran tersebut berlaku hingga 29 November dengan kuota terbatas sebanyak 60 unit. Program ini berlangsung bertepatan dengan keikutsertaan BAIC Indonesia dalam Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

Penyesuaian harga ini menjadi salah satu gambaran bagaimana produsen otomotif harus menghadapi persaingan yang semakin dinamis di pasar kendaraan listrik. Konsumen kini memiliki lebih banyak alternatif, sehingga harga, spesifikasi, teknologi baterai, hingga layanan purnajual menjadi faktor yang semakin menentukan.

Merek Tiongkok Ramaikan Persaingan Mobil Listrik Pasar mobil listrik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin ramai dengan kehadiran berbagai merek asal Tiongkok. Persaingan tidak lagi hanya bertumpu pada teknologi dan desain, tetapi juga kemampuan menawarkan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen.

Situasi tersebut membuat produsen perlu menyesuaikan strategi pemasaran dan harga agar produknya tetap kompetitif. Terlebih, konsumen semakin mudah membandingkan berbagai model berdasarkan harga, fitur, jarak tempuh, serta biaya kepemilikan.

Dalam konteks ini, penyesuaian harga BAIC T1 menjadi bagian dari dinamika persaingan yang berlangsung di segmen kendaraan listrik. Dengan harga Rp 325 juta, model tersebut masuk dalam persaingan mobil listrik di kisaran Rp 300 jutaan.

Meski demikian, harga pembelian tetap perlu dilihat bersama spesifikasi kendaraan. Kapasitas baterai, jarak tempuh, waktu pengisian daya, garansi komponen, serta ketersediaan jaringan servis menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan calon konsumen.

Selain persoalan harga, pengalaman berkendara menjadi hal penting sebelum konsumen memutuskan membeli mobil listrik. BAIC Indonesia menyediakan dua unit BAIC T1 untuk fasilitas test drive selama pameran berlangsung.

Melalui fasilitas tersebut, pengunjung dapat mencoba kenyamanan kabin, pengoperasian fitur, serta karakter performa kendaraan listrik dalam penggunaan langsung.

Test drive juga memberikan kesempatan bagi calon pembeli untuk menilai kesesuaian kendaraan dengan kebutuhan sehari-hari. Hal ini penting karena karakter mobil listrik memiliki perbedaan dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran internal, terutama dalam respons akselerasi dan pengoperasiannya.

Unit BAIC T1 dapat ditemui di Hall 1 Booth 1A GJAW 2026 yang berlangsung hingga 29 November 2026.

Di tengah semakin banyaknya pilihan mobil listrik, persaingan harga memang menjadi salah satu faktor yang menguntungkan konsumen.