Pengakuan atas kekuatan merek ini selaras dengan pengembangan layanan jaringan ritel resmi Toko Model (TOMO), melalui kehadiran dua outlet TOMO Signature terbaru, yaitu TOMO Signature Gunawan Putra Tyre (GPT) di Purwokerto, Jawa Tengah, dan TOMO Signature Inti Persada di Bandung, Jawa Barat, yang meningkatkan akses konsumen terhadap produk berkualitas dan pengalaman layanan yang lebih nyaman baru-baru ini.

“Penghargaan IBBA 2026 yang kami raih untuk keenam kalinya secara berturut-turut merupakan sebuah kehormatan sekaligus bukti kepercayaan konsumen Indonesia terhadap merek Bridgestone. Melalui pengembangan jaringan TOMO Signature, kami ingin memastikan bahwa konsumen tidak hanya mendapatkan produk ban berkualitas, tetapi juga pengalaman layanan yang semakin nyaman, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas mereka,” ujar Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno.

Terus Meningkatkan Kualitas Produk dan Pengalaman Pelanggan

Penghargaan IBBA 2026 dengan predikat excellent untuk kategori Ban Mobil dan kehadiran dua TOMO Signature terbaru merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Bridgestone Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat standar pelayanan di seluruh jaringan ritelnya.

Survei IBBA 2026 dilaksanakan pada Agustus–September 2026 melalui wawancara tatap muka dari rumah ke rumah dengan metode multistage random sampling. Survei mencakup tujuh kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Banjarmasin. Kekuatan merek dalam IBBA diukur melalui sejumlah indikator yang menjadi brand value, yakni brand awareness, advertising awareness, brand usage, brand satisfaction, brand loyalty, dan brand recommendation.

Bridgestone Indonesia meyakini bahwa kepercayaan konsumen tidak hanya dibangun melalui kualitas dan performa produk, tetapi juga melalui kemudahan akses, profesionalisme layanan, serta pengalaman pelanggan yang konsisten.

Plakat penghargaan Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2026 yang diberikan kepada Bridgestone Indonesia untuk kategori Ban Mobil. (Istimewa).

Melalui pengembangan jaringan TOMO Signature, Bridgestone Indonesia berupaya menjawab kebutuhan konsumen yang semakin mengutamakan layanan otomotif terintegrasi, didukung teknologi modern dan fasilitas yang nyaman.

TOMO Signature: Menghadirkan Pengalaman Layanan Otomotif yang Lebih Lengkap dan Nyaman

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan, Bridgestone Indonesia terus mengembangkan konsep TOMO Signature yang mengedepankan fasilitas modern, kelengkapan layanan perawatan kendaraan, serta kenyamanan pelanggan.

Berbeda dari konsep toko ban konvensional, TOMO Signature dirancang untuk menghadirkan pengalaman layanan otomotif yang lebih komprehensif. Konsumen tidak hanya dapat melakukan pembelian dan perawatan ban, tetapi juga menikmati berbagai fasilitas pendukung yang memberikan kenyamanan selama proses servis kendaraan berlangsung.

TOMO Signature GPT, Purwokerto

Berlokasi strategis di pusat Kota Purwokerto, tepatnya di Jalan Komisaris Bambang Suprapto No. 50, Purwokerto Lor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, TOMO Signature Gunawan Putra Tyre hadir dengan fasilitas modern di atas lahan seluas 1.121 meter persegi dan luas bangunan mencapai 996 meter persegi.

Outlet ini dilengkapi dengan 20 service pit yang memungkinkan pelayanan sejumlah kendaraan secara bersamaan. Untuk mendukung kualitas dan efisiensi pengerjaan, tersedia dua unit tire changer, dua unit mesin spooring, dua unit balancing, satu unit nitrogen inflator, serta satu unit mesin penggantian oli transmisi otomatis.

Selain layanan ban, TOMO Signature Gunawan Putra Tyre juga menawarkan berbagai layanan perawatan kendaraan lainnya, seperti penggantian oli, pencucian mobil, serta pembubutan cakram rem.

Dari sisi kenyamanan, outlet ini dilengkapi dengan ruang tunggu, working space, serta kafe di lantai dua. Fasilitas tersebut memungkinkan pelanggan untuk beristirahat, bekerja, maupun menikmati waktu selama kendaraan mereka menjalani proses perawatan.



TOMO Signature Inti Persada, Bandung

Sementara itu, TOMO Signature Inti Persada yang berlokasi di Jalan Pajajaran No. 127, Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, hadir di atas lahan seluas sekitar 500 meter persegi, dengan kapasitas 10 service pit.

Outlet ini menyediakan beragam layanan perawatan kendaraan, mulai dari spooring dan balancing, penggantian oli, penggantian kampas rem, pembubutan cakram rem, hingga layanan aki kendaraan.

Salah satu keunggulan TOMO Signature Inti Persada adalah penggunaan teknologi spooring 3D dan mesin bubut rem on-car, yang mendukung proses pengerjaan perawatan kendaraan lebih presisi dan efisien.

Tidak hanya mengedepankan teknologi, TOMO Signature Inti Persada juga memberikan perhatian khusus terhadap kenyamanan pelanggan melalui ruang tunggu berpendingin udara dengan desain modern dan estetis, coffee shop, serta fasilitas makanan ringan gratis.

Konsep tersebut dirancang untuk menciptakan pengalaman servis kendaraan yang lebih menyenangkan, termasuk bagi pelanggan yang datang bersama keluarga dan anak-anak.

“Kepercayaan konsumen merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan bisnis kami. Oleh karena itu, Bridgestone Indonesia akan terus berupaya menghadirkan inovasi produk dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh jaringan ritel kami. Kami berharap kehadiran TOMO Signature terbaru di Purwokerto dan Bandung dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan, sekaligus semakin mendekatkan Bridgestone dengan masyarakat Indonesia,” ujar Mukiat Sutikno.