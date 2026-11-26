JawaPos.com - Pameran otomotif akhir tahun, Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 tidak hanya menampilkan deretan kendaraan terbaru.

Namun, pameran otomotif tersebur uga menawarkan sejumlah aktivitas hiburan dan pilihan kuliner yang dapat dinikmati pengunjung bersama keluarga sejak 20 hingga 29 November 2026 di ICE, BSD, Tangerang.

Mengutip keterangan resmi Gaikindo, Kamis, beragam kegiatan tersebut mencakup pengalaman mengendarai mobil listrik mini, kompetisi diecast, simulator mobil remote control (RC), hingga area kuliner yang menghadirkan berbagai makanan dan minuman populer.

Salah satu aktivitas yang dapat dicoba pengunjung adalah Mini Test Drive di Hall 2. Bekerja sama dengan VROOMZ, program ini menghadirkan mobil sport mini bertenaga listrik dengan skala 1:2 yang terinspirasi dari desain sejumlah mobil sport legendaris.

Kendaraan berukuran mungil tersebut digunakan untuk memberikan pengalaman berkendara, termasuk mencoba teknik drifting di lintasan yang telah disediakan.

Aktivitas ini, menjadi alternatif hiburan bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman mengemudi dalam format berbeda.

Bagi pencinta miniatur kendaraan, GAW 2026 juga menghadirkan Diecast Show & Competition di Hall 8. Area tersebut menjadi tempat berkumpul komunitas dan kolektor untuk memamerkan koleksi diecast sekaligus mengikuti kompetisi yang memperebutkan sejumlah hadiah.

Masih di Hall 8, pengunjung dapat mencoba Immersive RC Simulator. Aktivitas ini menggunakan kokpit simulator yang dilengkapi layar dan setir kemudi interaktif untuk memberikan pengalaman mengendalikan mobil remote control secara virtual.

Selain aktivitas otomotif, penyelenggara turut menyediakan area kuliner di kawasan pameran. Pengunjung dapat menemukan berbagai pilihan makanan dan minuman, mulai dari hidangan Nusantara, camilan, kopi, hingga minuman segar melalui area foodcourt dan foodtruck.

Salah satu yang menjadi bagian dari pilihan tersebut adalah area kuliner di Hall 1 dan 2 yang menghadirkan sejumlah gerai populer dari kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Beberapa di antaranya yakni Nasi Matah Blok M, Cimol Keju Barito, Ketan Susu Barito, Mtea Blok M, dan Puding Paman Barito.

Pilihan lainnya mencakup Donatopia, Pure Smoothies, Susu Murni Bahagia, Nerd Buns, The Coffee Room, Silatea, Pizza Napoletana, Pentol Kriwil, Matcia Matcha, serta Hello Choco Berry.