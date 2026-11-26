JawaPos.com - Lepas E6 EV menawarkan kabin premium dengan beragam fitur yang menunjang kenyamanan pengemudi dan penumpang. Mobil listrik ini dilengkapi sistem audio delapan speaker Sony, ambient lighting dengan 256 pilihan warna, ventilated seats, hingga panoramic sunroof berukuran 1,12 meter.

Tidak hanya mengutamakan kenyamanan, interior Lepas E6 EV juga dirancang dengan memperhatikan estetika dan kepraktisan. Berbagai teknologi serta ruang penyimpanan disematkan untuk mendukung kebutuhan pengguna selama perjalanan.

Bagi Lepas, interior kendaraan bukan sekadar ruang untuk berkendara, melainkan bagian dari pengalaman dan gaya hidup pengguna. Karena itu, setiap elemen kabin dikembangkan dengan memadukan tampilan visual, kenyamanan, serta kemudahan penggunaan.

“Melalui Lepas E6 EV, kami ingin menghadirkan kabin yang memadukan estetika, kenyamanan, dan teknologi dalam satu kesatuan. Kami berharap setiap perjalanan dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan, sekaligus merepresentasikan filosofi Drive Your Elegance,” ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director Lepas Indonesia di Jakarta, dikutip Kamis (26/11).

Kesan eksklusif pada kabin terlihat dari pemilihan warna dan material yang digunakan. Khusus varian Passion, tersedia kombinasi Black/Brown Two-Tone yang memberikan karakter elegan. Kursinya juga menggunakan sembilan lapisan material premium untuk mendukung kenyamanan pengemudi dan penumpang.

Untuk menunjang hiburan selama perjalanan, Lepas E6 EV dilengkapi sistem audio Sony dengan delapan speaker. Penempatannya terintegrasi dengan panel pintu sehingga turut mendukung tampilan interior. Ada pula ambient lighting dengan 256 pilihan warna yang dapat mengikuti irama musik, memberikan suasana kabin yang lebih personal.

Aspek kenyamanan juga didukung ventilated seats dengan tiga tingkat pengaturan. Fitur tersebut membantu menjaga permukaan kursi tetap sejuk, terutama ketika kendaraan digunakan saat cuaca panas. Selain itu, tersedia filter AC N95 untuk membantu menyaring partikel udara yang masuk ke kabin.

Kesan lapang turut dihadirkan melalui panoramic sunroof berukuran 1,12 meter. Fitur ini memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam kabin sekaligus memberikan keleluasaan bagi penumpang untuk menikmati pemandangan selama perjalanan.

Dari sisi akomodasi, Lepas E6 EV menyediakan ruang kaki penumpang belakang hingga 911 mm. Ukuran tersebut memberikan ruang gerak lebih luas, terutama ketika kendaraan digunakan untuk perjalanan jarak jauh bersama keluarga.

Kepraktisan kabin juga ditunjang 39 titik penyimpanan yang dapat digunakan untuk menempatkan berbagai barang pribadi, seperti ponsel, botol minum, dan perlengkapan perjalanan. Kendaraan ini turut memiliki front trunk berkapasitas 38 liter serta bagasi belakang yang dapat diperluas hingga 1.354 liter ketika kursi baris kedua dilipat.

Untuk kebutuhan hiburan dan konektivitas, tersedia layar infotainment berukuran 13,2 inci yang menjadi pusat akses informasi. Sistem tersebut mendukung Apple CarPlay dan Android Auto sehingga pengguna dapat menghubungkan smartphone untuk mengakses navigasi, musik, maupun aplikasi lainnya.

Lepas E6 EV juga menyediakan wireless charging berdaya 50W untuk mengisi daya ponsel tanpa kabel. Fitur ini memungkinkan pengguna menjaga daya perangkat tetap tersedia selama perjalanan tanpa perlu repot menggunakan sambungan kabel.

Lepas E6 EV hadir dalam dua pilihan varian, yakni Stylish seharga Rp419,9 juta dan Passion Rp479,9 juta. Varian Passion juga menawarkan warna eksterior khusus Lightning Orange yang sudah tersedia serta Windsor Amethyst Purple yang akan menyusul. Kedua pilihan warna tersebut dipasarkan secara terbatas dengan total 20 unit dan tambahan harga Rp10 juta dari harga OTR varian Passion.

Beragam kelengkapan tersebut memperlihatkan pendekatan Lepas dalam menghadirkan kabin yang tidak hanya mengutamakan desain premium. Kenyamanan kursi, kualitas udara, ruang penyimpanan, hingga teknologi hiburan menjadi bagian dari pengalaman berkendara yang ditawarkan.

Sejalan dengan filosofi Drive Your Elegance, Lepas menggabungkan estetika, teknologi, dan kenyamanan dalam pengembangan kendaraan listriknya. Pendekatan tersebut turut mendapat pengakuan internasional melalui penghargaan Best Interior Design Award dalam ajang 2026 Torino Automotive Design Awards (TADA) di Italia.